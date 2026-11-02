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YT: Yayın Tarihi: 02.11.2026 14:31 2 Kasım 2026 14:31
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.11.2026 14:39 2 Kasım 2026 14:39
Okuma Okuma:  4 dakika

Temelli: İBB Meclisi'ndeki dengelerin değişmesini istemiyoruz

DEM Partili Sezai Temelli, kent uzlaşısıyla seçilen meclis üyelerinin parti grubuyla hareket edeceğini, İstanbul halkının tercihlerinin korunması gerektiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Temelli: İBB Meclisi'ndeki dengelerin değişmesini istemiyoruz
DEM Partili Sezai Temelli, Silivri'de kent uzlaşısı kararı ve kayyum uygulamalarını değerlendirdi.
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DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde “kent uzlaşısı” kapsamında seçilen belediye meclis üyelerinin DEM Parti gruplarıyla hareket etme kararını değerlendirdi.

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Temelli, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'ndeki siyasi dengelerin değişmesini istemediklerini belirterek, seçimlerde ortaya çıkan halk iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

İBB davasının 102'nci duruşma gününü takip etmek üzere bugün (2 Kasım) Silivri'ye gelen Temelli, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, 31 Mart 2024 seçimlerinde kent uzlaşısı kapsamında belediye meclislerine seçilen üyelerin partiye katılma talebinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından uygun bulunduğunu duyurmuştu.

Karara ilişkin konuşan Temelli, İBB Meclisi'ndeki mevcut siyasi dağılımın seçmenlerin iradesiyle oluştuğunu vurguladı.

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“Dengeler ancak halkın tercihiyle değişebilir”

Temelli, İBB Meclisi'ndeki dengelerin siyasi müdahaleler veya parti değiştirmeler yoluyla değiştirilmesine karşı olduklarını belirtti.

İstanbul halkının seçimlerde ortaya koyduğu tercihe işaret eden Temelli, şöyle konuştu:

“İBB Meclisi'ndeki dengelerin değişmesini açıkçası istemiyoruz. Çünkü orada bir halkın iradesi söz konusu. O dengeler, o tablo İstanbul halkının tercihiyle oluştu. Dolayısıyla İstanbul halkının tercihiyle oluşmuş olan dengeler ancak yine İstanbul halkının tercihiyle değişebilir. Transferlerle, müdahalelerle olacak dengeleri kabul etmiyoruz.”

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“DEM Parti kendi grubuyla hareket edecek”

Kent uzlaşısının yalnızca siyasi partiler arasında kurulan bir seçim ittifakı olmadığını söyleyen Temelli, uygulamanın toplumsal uzlaşmayı esas aldığını ifade etti.

DEM Parti'nin kent uzlaşısına bağlılığını sürdürdüğünü ancak siyasi koşulların 2024 yerel seçimlerinden bu yana değiştiğini belirten Temelli, diğer partilerdeki gelişmelerin ve iktidarın muhalefete yönelik politikalarının bu kararda etkili olduğunu savundu.

Temelli, mevcut koşullarda kent uzlaşısı anlayışını kendi parti gruplarında sürdürmeyi daha uygun bulduklarını belirterek şunları söyledi:

“DEM Parti, kendi grubuyla hareket edecek ama kent uzlaşısı hukukuna olan saygısı ve o hukuka yönelik kararlılığıyla durmaya devam edecek.”

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“Kayyum uygulamasına artık son verilmeli”

Temelli, “kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra tahliye edilen ancak görevine iade edilmeyen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ilişkin soruyu da yanıtladı.

Kayyum uygulamalarının yalnızca Esenyurt'la sınırlı olmadığını belirten Temelli, DEM Partili belediye eş başkanlarının da görevlerinden uzaklaştırıldığını hatırlattı.

Temelli, “Ahmet Türk'ten başlayarak bizim 10 belediye eş başkanımız şu anda görevlerinde değil. Onların yerinde kayyumlar var” dedi.

CHP'li belediye başkanlarının da görevden uzaklaştırıldığını belirten Temelli, seçilmiş yerel yöneticilerin görevlerine dönmesi gerektiğini söyledi.

Kayyum uygulamalarını halkın iradesine müdahale olarak nitelendiren Temelli, iktidara ve yargıya bu uygulamalara son verme çağrısında bulundu.

DEM Parti'nin 2016'dan bu yana kayyum uygulamalarına karşı mücadele yürüttüğünü hatırlatan Temelli, belediye başkanlarının görevlerine iadesini istedi.

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Ne olmuştu?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti, bazı kent ve ilçelerde “kent uzlaşısı” olarak adlandırdığı seçim stratejisini uyguladı.

Bu kapsamda farklı siyasi partilerin listelerinden belediye meclislerine aday gösterilen isimler seçildi. Ancak seçimlerin ardından kent uzlaşısı kapsamında seçilen bazı belediye yöneticileri hakkında soruşturmalar açıldı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Ekim 2024'te “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklanarak görevinden uzaklaştırıldı ve yerine kayyum atandı.

Özer daha sonra tahliye edilmesine rağmen belediye başkanlığı görevine iade edilmedi. DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu ise 2 Kasım 2026'da, kent uzlaşısıyla seçilen belediye meclis üyelerinin partiye katılma talebinin MYK tarafından uygun bulunduğunu duyurdu.

Karar, İBB Meclisi'ndeki siyasi dengelerin geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Kent uzlaşısı dem parti yeni parti CHP İBB
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