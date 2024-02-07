Temelli'den iktidara tepki: "Ölen ölmüştür, biz yolumuza, seçimlere bakalım" diyorlar

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

Gündemdeki konu başlıklarını değerlendiren Temelli, deprem konutlarına değindi.

Temelli, 6 Şubat depremlerinin ardından iktidarın hedeflediği 75 bin konuttan sadece 7 bininin bitirildiğini söyledi.

680 bin konuta ihtiyaç olduğunu vurgulayan Temelli, konut yapımında ayrımcılık yapıldığını belirtti.

Temelli'nin konuşmasından öne çıkanlar özetle şöyle:

“Antep Belediyesi kimin? AKP’nin. Evlerin yüzde 36’sı burada yapılmış. Hatay Belediyesi kimin? Muhalefetin. Evlerin sadece yüzde 4’ü burada yapılmış

Aradaki dokuz katlık bu fark bile ayrımcılığı teşhir etmeye yetiyor, artıyor. Dolayısıyla tırnak içinde söylüyorum, Erdoğan söylediklerinde samimi çünkü her zamanki ayrımcı zihniyetiyle halka yaklaşmaya devam ediyor.

Sadece o Erdoğan, bugün de Özhaseki’nin (Mehmet Özhaseki-Çevre ve Şehircilik Bakanı) açıklamasını duyduk. Bir konutu ziyarete gitmiş ve demişler ki ‘iyi ki evlerimiz yıkıldı, villalara kavuştuk.’ Villa dedikleri aslında köy evleri. Yani iktidarın zihniyeti, ‘ölen ölsün kalan sağlar bizimdir’. Ölen ölmüştür, biz yolumuza, biz seçimlere bakalım, diyorlar.

İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayları da aslında bunu ifade ediyor. (Murat Kurum) İstanbul’u depremle tehdit eden bir Kurum hadisesi var karşımızda. Büyük depremler olduğu sırada Bakan’dı kendisi ve bu depremlerinin en temel nedenlerinden biri imar aflarıydı, kendi döneminde hayata geçmişti. Maalesef kent suçlarının bedelini halklarımız ödemeye devam ediyor. Doğal afetler neden bir katliama dönüşüyor? Dönüşüyor çünkü karşımızdaki iktidar kent suçları işlemeye devam ediyor."