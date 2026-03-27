Temel Gazetecilik Atölyesi’nde üçüncü gün: Açık Radyo ziyareti ve haber atölyesi

IPS İletişim Vakfı/bianet’in düzenlediği Temel Gazetecilik Atölyesi’nin üçüncü günü (26 Mart) geride kaldı.

24 Mart’ta başlayan ve dört gün sürecek olan atölyenin üçüncü gününde katılımcılar, bağımsız yayıncılık deneyiminden haber üretim süreçlerine uzanan oturumlarda bir araya geldi.

Açık Radyo ziyareti

Atölyenin üçüncü günü Açık Radyo ziyareti ile başladı. Radyoda gerçekleşen buluşmada Yayın Koordinatörü Didem Gençtürk, Açık Radyo’nun kuruluş hikâyesini, yayın anlayışını ve bağımsız yayıncılık modelini anlattı.

Gençtürk, Açık Radyo’nun en önemli özelliklerinden birinin farklı mesleklerden insanların gönüllü olarak program yapabilmesi olduğunu belirterek, radyonun çok farklı ilgi alanlarına ve üretim biçimlerine alan açtığını söyledi. Gündelik hayatlarında başka mesleklerde çalışan pek çok kişinin burada kendi ilgi alanlarına dair programlar hazırladığını aktaran Gençtürk, bu çeşitliliğin radyonun temel karakterini oluşturduğunu ifade etti.

Konuşmasında radyonun bağımsızlık ilkesine de değinen Gençtürk, Açık Radyo’nun herhangi bir şirket ya da kuruma bağlı olmadan yayın yapmaya çalıştığını söyledi. Dinleyici desteğinin radyonun sürdürülebilirliğinde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Gençtürk, bu model sayesinde radyonun farklı seslere ve görüşlere yer açabildiğini belirtti.

Gazetecilikte doğrulama ve sorumluluk

Açık Radyo ziyaretinin ardından bianet Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Vecih Cuzdan ile “Haber Atölyesi” başlıklı oturumda gazetecilikte doğruluk ve güven ilişkisi tartışıldı. Oturumda ayrıca, katılımcıların haber önerileri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Cuzdan, gazetecilerin yalnızca bilgi aktaran kişiler olmadığını, aynı zamanda kamuoyuna karşı önemli bir sorumluluk taşıdıklarını vurguladı. Haber üretiminde küçük bir hatanın bile içeriğin güvenilirliğini zedeleyebileceğine dikkat çeken Cuzdan; özellikle sayısal veriler, iddialar ve görseller konusunda titiz bir doğrulama sürecinin önemine değindi. Cuzdan, gazetecilerin ulaştıkları bilgileri mümkün olduğunca birden fazla kaynaktan kontrol etmesi gerektiğini ifade etti.

Cuzdan ayrıca gazetecilikte etik sorumlulukların altını çizdi. Katılımcılar birlikte haber üretim sürecinde doğruluk, şeffaflık ve kamu yararı ilkelerinin nasıl korunabileceği üzerine değerlendirmeler yaptı.

(EG)