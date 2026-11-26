IPS İletişim Vakfı/Atölye BİA'nın 24-27 Kasım'da düzenlediği yılın son Temel Gazetecilik Atölyesi üçüncü gününde sürdü. Gün, 23.5 Hrant Dink Hafıza Mekanı ziyaretiyle başladı. Koordinatör Aslı Yolcu Sağlam, Agos'un eski ofisindeki mekanı gezdirerek gazetenin kuruluşunu, hafıza mekanlarının toplumsal yüzleşmedeki önemini ve Dink'in barışı ve bir arada yaşamı savunan dilini anlattı. İkinci oturumda bianet'ten Murat İnceoğlu ve Vecih Cuzdan, emekli aylıkları, LGBTİ+'lara yönelik ayrımcı söylemler ve çocuk işçiliği haberlerini hak odaklı habercilik açısından inceledi. Haberin öznesini merkeze almanın ve fikri takibin önemi vurgulandı. Üçüncü oturumda gazeteci Gamze Terra Türkkaynağı video haberin hazırlık, çekim ve kurgu aşamalarını, bilgilendirilmiş onam ve kimlik koruma gibi etik sorumlulukları anlattı. Katılımcılar iki gruba ayrılarak Beyoğlu'nda sahafların ekonomik koşulları ve ikinci el kıyafet alışverişi üzerine kısa video haberler üretti. Videolar birlikte izlenip Türkkaynağı'nın geri bildirimleriyle değerlendirildi.

IPS İletişim Vakfı/Atölye BİA’nın 24-27 Kasım tarihleri arasında düzenlediği yılın son Temel Gazetecilik Atölyesi üçüncü gününde devam etti.

Atölyenin üçüncü günü, Atölye BİA Asistanı Evrim Gündüz eşliğinde gerçekleştirilen 23.5 Hrant Dink Hafıza Mekanı ziyaretiyle başladı. Günün devamında katılımcılar, hak odaklı habercilik perspektifiyle haber örneklerini inceledi ve uygulamalı video haber üretimi gerçekleştirdi.

Temel Gazetecilik Atölyesi ikinci gün: Sahada gazetecilik, dijital araçlar ve yapay zeka

Temel Gazetecilik Atölyesi ilk gün: Gazetecilik tarihi, hak odaklı habercilik, haber üretimi

Üçüncü günün programı şu şekildeydi: 23.5 Hrant Dink Hafıza Mekânı ziyareti (Aslı Yolcu)

Haber hak odaklı mı? Haber örneklerinin incelenmesi (Murat İnceoğlu ve Vecih Cuzdan)

Video habercilik: Görsel anlatı ve kısa haber üretimi (Gamze Terra Türkkaynağı)

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23.5 Hrant Dink Hafıza Mekanı ziyareti

Atölyenin ilk oturumunu 23.5 Hrant Dink Hafıza Mekanı Koordinatörü Aslı Yolcu Sağlam yürüttü. Yolcu, Agos gazetesinin eski ofisinde kurulan hafıza mekanını katılımcılara gezdirerek gazetenin kuruluş sürecini ve Türkiye’de hafıza mekanlarının toplumsal yüzleşme açısından önemini anlattı.

Türkiye’de yüzleşme alanlarının sınırlı olduğuna dikkat çeken Yolcu, Hrant Dink’in önünde öldürüldüğü Sebat Apartmanı’nın bir hafıza mekanına dönüştürülme sürecine ve bunun taşıdığı sembolik anlama değindi.

Ziyarette Hrant Dink’in hedef gösterilmesi, hakkında açılan davalar ve öldürülmesine giden süreç de ele alındı. Yolcu, Dink’in gazetecilik anlayışından söz ederek kullandığı dilin kutuplaştırıcı değil, barışı ve bir arada yaşamı savunan bir dil olduğunu vurguladı:

Dink’in kullandığı dilin temelinde barış ve demokrasi vardı. Kutuplaşmayı derinleştirmek yerine bir arada yaşamanın mümkün olduğunu hatırlatan bir dil kuruyordu.

Katılımcılar ziyaret boyunca hafıza mekanındaki arşivleri, ziyaretçi notlarını ve interaktif bölümleri inceledi.

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Haber örnekleri üzerinden hak odaklı habercilik

Günün ikinci oturumunu bianet Genel Yayın Yönetmeni Murat İnceoğlu ve bianet Yazı İşleri Müdürü Vecih Cuzdan yürüttü.

Oturumda katılımcılar, farklı medya kuruluşlarında yayımlanan haberleri hak odaklı habercilik perspektifiyle inceledi. Emekli aylıkları, LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı söylemler ve çocuk işçiliğine ilişkin haber örnekleri üzerinden haber dili, kaynak kullanımı ve haberin öznesinin nasıl konumlandırıldığı tartışıldı.

İnceoğlu ve Cuzdan, haberin öznesini merkeze almanın, özneler adına konuşmak yerine onların deneyimlerine yer vermenin önemine dikkat çekti. Özne anlatımlarının veriler ve uzman görüşleriyle desteklenmesinin haberi güçlendirdiğini belirtti.

Çocuk işçi ölümüyle ilgili bir haber üzerinden ise kullanılan dilin sorumluları nasıl görünmez kılabildiği, çalışma koşullarının ve olası ihmallerin haberleştirilmesi konuşuldu.

Oturumda ayrıca fikri takibin önemine değinildi. Açık kaynak araştırması, kurumların yayımladığı raporlar ve geçmiş haberlerin taranması yoluyla bir haberin nasıl derinleştirilebileceği örneklerle anlatıldı.

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Türkkaynağı: "Kurguda büyük bir sorumluluk düşüyor üzerimize"

Günün üçüncü oturumunu gazeteci ve video yapımcısı Gamze Terra Türkkaynağı yürüttü. “Video habercilik: Görsel anlatı ve kısa haber üretimi” başlıklı oturumda video haberin hazırlık, çekim ve kurgu aşamaları ele alındı.

Türkkaynağı video haberde araştırma, doğrulama ve bağlamın önemine değindi. Kendi haberlerinden örneklerle görsel anlatım, çekim teknikleri, ses kullanımı ve röportaj pratiklerini anlattı.

Video habercilikte etik sorumluluklara da değinen Türkkaynağı, bilgilendirilmiş onamın önemini vurguladı. Özellikle çocuklarla, şiddete ve ayrımcılığa maruz bırakılan kişilerle yapılan röportajlarda kimlik bilgilerinin korunması ve görüntülerin yaratabileceği risklerin gözetilmesi gerektiğini belirtti.

Türkkaynağı, kurguda ifadelerin bağlamından koparılmaması ve şiddet görüntülerinin tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı:

İnsanların görüntülerini çekmemiz, onları istediğimiz gibi kullanabileceğimiz anlamına gelmez. Şiddeti tekrar tekrar göstermek, yaşananları dramatik müziklerle aktarmak yerine kurumların sorumluluğuna ve yaşananların altında yatan nedenlere odaklanmamız gerekiyor. Kurguda üzerimize büyük bir sorumluluk düşüyor.

Türkkaynağı ayrıca sahada çalışan gazetecilerin güvenliğine ve haber üretimi sırasında karşılaşabilecekleri risklere değindi.

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Katılımcılar sahada video haber üretti

Oturumun ikinci bölümünde katılımcılar iki gruba ayrılarak video haber üretmek üzere Beyoğlu sokaklarına çıktı.

Bir grup sahafların ekonomik koşullarına ve okurların kitap alışverişi tercihlerine, diğer grup ise ikinci el kıyafet alışverişine odaklandı. Katılımcılar, esnaf ve müşterilerle röportajlar yaparak topladıkları görüntüleri kısa video haberlere dönüştürdü.

Atölye BİA’ya dönen katılımcıların hazırladığı videolar birlikte izlendi. Türkkaynağı, haberleri görsel anlatım, ses kullanımı, röportaj ve kurgu teknikleri açısından değerlendirerek katılımcılara geri bildirim verdi.

(EG)