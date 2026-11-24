IPS İletişim Vakfı/Atölye BİA’nın 24-27 Kasım tarihleri arasında devam edecek olan yılın son Temel Gazetecilik Atölyesi bugün başladı.

Atölye BİA ofisinde gerçekleştirilen atölyenin ilk gününde katılımcılar, tanışmanın ardından gazetecilik tarihinden hak odaklı haberciliğe, haber değerinden kaynak kullanımı ve doğrulamaya uzanan farklı başlıklardaki oturumlara katıldı.

İlk günün programı şu şekildeydi: Editoryal haritalama (Sinem Aydınlı, Vecih Cuzdan)

Türkiye okumaları (İrem İnceoğlu)

Hak odaklı habercilik ve dili (Sinem Aydınlı)

Haber nedir? Haber değeri, kaynak kullanımı ve doğrulama (Tolga Korkut)

Haber fikrinden haber önerisine (Murat İnceoğlu, Vecih Cuzdan)

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Press üzerinden gazetecilik tartışması

Günün “Editoryal Haritalama” başlıklı ilk oturumunda Atölye BİA Araştırma Koordinatörü Sinem Aydınlı ile bianet Yazı İşleri Müdürü Vecih Cuzdan, katılımcılarla birlikte gazeteciliğin temel ilkelerini ve hak odaklı haberciliğin sorumluluklarını tartıştı.

Oturum, Press (2010) filmi üzerinden çatışma dönemlerinde gazetecilik, hakikati kayıt altına alma ve gazetecilerin karşılaştığı baskılar üzerine yürütüldü.

Filmin sahnelerinden hareketle gazetecinin tanıklık ettiği olaylarla kurduğu ilişki, duygularının haber üretimindeki yeri ve haberin öznesiyle arasındaki mesafe tartışıldı.

Aydınlı, hak odaklı habercilikte bütün güç odaklarından bağımsız haber üretmenin ve hak ihlallerini görünür kılmanın önemine dikkat çekti. Gazetecinin olaylara nereden baktığının, neyi kayıt altına aldığının ve neyi kadrajın dışında bıraktığının da haber üretim sürecinin bir parçası olduğunu belirtti.

Cuzdan ise gazetecinin haberin öznesine dönüşmemesi gerektiğini vurgulayarak haberin öznesinin haklarını gözetmenin önemini anlattı.

Nesnellik ve tarafsızlık kavramlarının birbirinden farklı olduğuna dikkat çeken Cuzdan, gazetecinin olgulara sadık kalmasının haklardan, emekten ve ezilenden yana bir tutum benimsemesine engel olmadığını ifade etti.

Cuzdan, haklardan yana taraf olmanın haberin bütün muhataplarına söz hakkı tanımaya engel olmadığını, gazetecinin tarafları eşitlemeden ve aralarındaki güç eşitsizliklerini gözeterek olguları ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Oturumda ayrıca Türkiye’de gazetecilerin geçmişten bugüne karşılaştığı baskılar, ekonomik koşulların haber üretimine etkisi, otosansür ve yerel medyanın bağımsızlığını sürdürmekte yaşadığı güçlükler ele alındı.

Press (2010) - Sedat Yılmaz Yönetmenliğini Sedat Yılmaz’ın yaptığı Press, 1990’lı yıllarda Özgür Gündem gazetesinin Diyarbakır bürosunda çalışan gazetecilerin hikâyesini anlatıyor. Film, gazetecilerin tehdit ve baskılara rağmen hakikati kamuoyuna ulaştırma mücadelesine odaklanıyor.

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Gazete manşetleri üzerinden Türkiye'nin siyasi tarihi

Günün “Türkiye Okumaları” başlıklı ikinci oturumunda Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğretim üyesi İrem İnceoğlu, Türkiye'nin siyasi tarihinden örneklerle medya, siyaset ve sermaye arasındaki ilişkileri ele aldı.

Cumhuriyet'in kuruluş yıllarından günümüze uzanan gazete manşetleri üzerinden yürütülen oturumda, medyanın siyasal anlam üretimindeki rolü tartışıldı.

İnceoğlu, gazeteciliğin yaşananları kayıt altına almanın ötesinde bir sorumluluğu olduğunu belirtti:

Gazeteciliğin esas derdi, belgelemekten ziyade var olanı olduğu bağlam içerisinde iktidar ilişkileri bakımından sorguya tabi tutmak.

Oturumda neoliberal politikalarla birlikte medya sahipliğinin dönüşümü, özel televizyonların yaygınlaşması ve değişen habercilik anlayışı ele alındı.

İnceoğlu, yurttaş gazeteciliğinin bilgiye erişimi demokratikleştirdiğini ancak mesleki ilkelerin korunması gerektiğini vurguladı. Oturumun son bölümünde ise dezenformasyon, yapay zekâ ve dijital medyada etkileşim kaygısının haber değerine etkisi tartışıldı.

TEMEL GAZETECİLİK ATÖLYESİ/KASIM 2026 Atölye BİA'da manşetler üzerinden Türkiye okumaları

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“Gazeteci yaptığı haberin etik sorumluluğunu taşıyor”

Günün üçüncü oturumunu “Hak Odaklı Habercilik ve Dili” başlığıyla Atölye BİA Araştırma Koordinatörü Dr. Sinem Aydınlı yürüttü.

Hak odaklı haberciliğin feminist epistemolojiyle ilişkisini ele alan Aydınlı, bilginin kim tarafından ve nasıl üretildiğini sorgulamanın önemine değindi. Medyanın egemen anlatıyı yeniden üretmedeki rolü üzerinden gazetecilikte nesnellik, tarafsızlık ve dengelilik kavramlarını tartışmaya açtı.

Hak odaklı haberciliğin ihlalleri görünür kılmakla sınırlı olmadığını, fikri takibin ve çözüm yollarına işaret etmenin de gazetecinin sorumlulukları arasında yer aldığını anlattı:

Hak odaklı habercilik, bir hak ihlalini görünür kılmakla bitmiyor, aksine orada başlıyor. Gazeteci, yaptığı haberin etik sorumluluğunu da taşıyor. İhlalin devam edip etmediğini takip etmesi gerekiyor. Gazeteci olarak bir sorunu doğrudan çözemeyebilirim ama o sorunun çözüm yollarına işaret eden bir haber yapabilirim.

Aydınlı, Roboski, Suruç ve 10 Ekim Ankara katliamlarının ardından yayımlanan gazete manşetlerini katılımcılarla birlikte inceleyerek haber dilinin ve çerçeveleme biçimlerinin toplumsal hafızanın oluşumundaki rolünü değerlendirdi.

Oturumda katılımcılar gündelik hayatta karşılaştıkları hak ihlallerini ve bu deneyimlerin nasıl haberleştirilebileceğini de tartıştı.

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Haber değeri, kaynak kullanımı ve doğrulama

Günün dördüncü oturumunu bianet Yayın Danışma Kurulu üyesi Tolga Korkut yürüttü.

bianet'in Pratik Editör Kılavuzu üzerinden habercilik ilkelerini ve uygulamalarını ele alan Korkut, etik ve politik olarak sorumlu haberciliğin olayları aktarmakla sınırlı olmadığını anlattı. Korkut, olayları ortaya çıkaran nedenlerin ve olası çözüm yollarının da araştırılması gerektiğini vurguladı.

Kaldırımlar ve sokak aydınlatmaları gibi gündelik yaşamın parçası olan konular üzerinden hak odaklı bakış açısının yeni haber fikirleri geliştirmedeki önemini vurguladı.

Haber kaynaklarının kullanımına ve doğrulama yöntemlerine de değinen Korkut, bilginin birden fazla kaynaktan kontrol edilmesi ve mümkünse birincil kaynağa ulaşılması gerektiğini söyledi:

Haberi zamanında vermek çok önemli ama doğruluğu asla hıza feda edemeyiz. Haber doğru olmak zorunda. Yanlış haber vermektense haberi bir tık geç vermek iyidir.

Haberin bağlamı, odağı ve kurgusu üzerine de konuşulan oturumda Korkut, 5N1K kuralını ve ters piramit tekniğini örneklerle açıkladı. Haber yazımında kısa cümleler kurmanın, etken dil kullanmanın ve kalıplaşmış ifadelerden kaçınmanın önemine dikkat çekti.

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“Gazeteci olarak hikayeleri görünür kılmalıyız”

Günün “Haber fikrinden haber önerilerine” başlıklı son oturumunu bianet Yazı İşleri Müdürü Vecih Cuzdan ve bianet Genel Yayın Yönetmeni Murat İnceoğlu birlikte yürüttü.

Cuzdan, gündelik yaşamda karşılaşılan sorunların birer haber konusuna dönüşebileceğini belirterek haber üretim sürecinde merak etmenin, sorgulamanın ve haber kaynaklarıyla kurulan ilişkinin önemine değindi.

İnceoğlu ise tekil olaylardan yola çıkarak toplumsal sorunların görünür kılınabileceğini anlattı. Haber üretiminin kolektif bir çalışma olduğunu vurgulayan İnceoğlu, katılımcılara öneride bulundu:

Gündelik hayatta karşılaştığımız ancak çoğu zaman fark etmeden geçip gittiğimiz olayların arkasında bir hikaye olabilir. Gazeteci olarak bizim yapmamız gereken, bu hikayeleri görünür kılmak. Küçük, tekil olaylardan yola çıkarak daha geniş toplumsal sorunları anlatabiliriz. Böylece okurun da bu sorunları fark etmesini sağlayabiliriz.

Oturumda katılımcılar kamusal alanların kullanımı, ışık kirliliği, barınma hakkı, iklim krizi ve üniversite öğrencilerinin yaşadığı sorunlara ilişkin haber fikirlerini paylaştı. Bu fikirlerin hangi açılardan ele alınabileceği, hangi kaynaklara başvurulabileceği ve nasıl bir haber önerisine dönüştürülebileceği tartışıldı.

(EG)