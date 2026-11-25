IPS İletişim Vakfı/Atölye BİA’nın 24-27 Kasım tarihleri arasında düzenlediği yılın son Temel Gazetecilik Atölyesi ikinci gününde devam etti.

Atölye BİA ofisinde gerçekleştirilen atölyenin ikinci gününde katılımcılar, sahada gazetecilik, haber kaynaklarıyla ilişkiler, dijital araçlar ve açık kaynak araştırması başlıklarında düzenlenen oturumlara katıldı.

Temel Gazetecilik Atölyesi ilk gün: Gazetecilik tarihi, hak odaklı habercilik, haber üretimi

İkinci günün programı şu şekildeydi: Sahada gazetecilik: Röportaj, söyleşi ve haber kaynaklarıyla ilişki (Tuğçe Tatari)

Gazeteciler için dijital araçlar ve açık kaynak araştırması (Özgür Mehmet Kütküt)

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Tatari: "Eşit bir yerden ilişki kurmak önemli"

Atölyenin ikinci günü gazeteci Tuğçe Tatari'nin yürüttüğü "Sahada gazetecilik: Röportaj, söyleşi ve haber kaynaklarıyla ilişki" başlıklı oturumla başladı.

Röportaj ve söyleşi arasındaki farkları mesleki deneyimlerinden örneklerle anlatan Tatari, gazetecinin haber kaynaklarıyla kurduğu ilişkide eşitlik ve mesleki mesafenin önemini vurguladı:

Karşınızdaki kişi çok ünlü, çok güçlü biri olabilir. Eşitlik duygusunu hiçbir zaman kaybetmeden görüşmeyi gerçekleştirmek gerekir. Bazen politik olarak hayran olduğunuz birine de hoşuna gitmeyecek bir soruyu sorabilmenin riskini almak gerekiyor.

Söyleşi öncesinde kapsamlı bir araştırma yapılması gerektiğini belirten Tatari, görüşme sırasında verilen yanıtları dikkatle dinlemenin ve bu yanıtlardan yeni sorular üretmenin önemine de dikkat çekti.

Oturumun sonunda katılımcılar röportaj ve söyleşi metinleri hazırladı. Tatari, hazırlanan metinleri değerlendirerek haber yazmanın gazeteciliğin temelini oluşturduğunu anlattı.

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Kütküt: "İnsanlar hikayelerle bağ kurar"

Atölyenin ikinci oturumunda Dijital Kapasite Geliştirme Uzmanı Özgür Mehmet Kütküt, "Gazeteciler için dijital araçlar ve açık kaynak araştırması" başlıklı sunumuyla katılımcılarla çevrimiçi olarak bir araya geldi.

Oturumun ilk bölümünde sosyal medya algoritmalarının dönüşümünü ele alan Kütküt, "sosyal medyadan ilgi medyasına" doğru bir geçiş yaşandığını söyledi. Bu dönüşümle birlikte içeriklerin yarattığı etkileşimin takipçi sayısından daha belirleyici hale geldiğine dikkat çekti.

Dijital hikaye anlatıcılığının önemine de değinen Kütküt, katılımcılara karmaşık meseleleri anlaşılır biçimde aktarma becerilerini geliştirmeleri için zor ve teorik metinler okumalarını önerdi:

İnsanlar hikayelerle bağ kurar. Hikayelerin biçimi değişir, formatı değişir, tarzları değişir. Ama hikayeler hep olmaya devam eder.

Farklı sosyal medya platformlarının algoritmalarını değerlendiren Kütküt, bu mecraların gazeteciler için birer araştırma sahası olduğunu da vurguladı.

Kütküt, katılımcılara Google Trends’i uygulamalı olarak tanıttı. Arama motoru verilerinden yararlanarak nasıl haber fikri geliştirilebileceğini ve okurların hangi konularda bilgiye ihtiyaç duyduğunun nasıl anlaşılabileceğini anlattı.

Gazetecilikte yapay zeka ve insan denetimi

Oturumun ikinci bölümünde Kütküt, üretken yapay zekanın çalışma prensiplerini ve gazetecilikte kullanım alanlarını ele aldı.

Yapay zeka araçlarına verilen komutların alınan yanıtları doğrudan etkilediğini belirtti. Bağlamın, hedef kitlenin ve beklenen yanıt biçiminin açıkça tanımlanmasının önemine dikkat çekti.

Kütküt, yapay zeka araçlarından alınan ilk yanıtların geliştirilmesi gerektiğini şu sözlerle anlattı:

Yapay zekadan aldığımız ilk yanıtı çoğunlukla bir ham madde olarak görmeliyiz. Biz onu daha fazla işlemeliyiz.

Kütküt, yapay zeka araçlarının görsel üretimi, gündem takibi ve araştırma süreçlerinde nasıl kullanılabileceğini uygulamalı olarak gösterdi. Haber metinlerinin video senaryolarına dönüştürülmesine ilişkin örnekler sundu. Haber üretiminin otomatikleştirilmesinin doğurabileceği risklere de değindi.

Kütküt, yapay zeka kullanımının gazetecilerin editoryal sorumluluklarını ortadan kaldırmadığını hatırlattı. Kaynakların kontrol edilmesi ve bilgilerin doğrulanması gerektiğini belirtti. Haber üretiminin her aşamasında insan denetiminin önemini vurguladı.

(EG)