IPS İletişim Vakfı/Atölye BİA'nın 24-27 Kasım tarihlerinde düzenlediği yılın son Temel Gazetecilik Atölyesi, dördüncü günde sona erdi. Son gün, bianet Genel Yayın Yönetmeni Murat İnceoğlu ile Yazı İşleri Müdürü Vecih Cuzdan'ın yürüttüğü uygulamalı oturumlarda katılımcılar, haber fikrinden yayıma hazırlığa uzanan süreci çalıştı. Gündem toplantısında KYK yurtlarındaki izin uygulamaları, sokak hayvanlarının toplanması ve eğitimde ya da istihdamda yer almayan gençler gibi öneriler tartışıldı; hak ihlallerinin haberleştirilmesi ve kaynakların güvenliği ele alındı. Ardından araştırma konuları ve kaynaklar belirlendi, bianet'in editör kılavuzu önerildi, ön kabullerden ve yönlendirici sorulardan kaçınılması vurgulandı. Öğleden sonra sunulan taslaklara, İŞKUR Gençlik Programı'nda çalışan öğrencilerin koşulları ve hayvan barınakları gibi konulara, geri bildirim verildi; tek örnekten genelleme yapılmaması istendi. Son oturumda haberciliğin İstanbul merkezli yürütülmesinin sınırlılıkları, ayrımcı haber dili ve barış gazeteciliği tartışıldı. Katılımcılardan konu, görüşülecek kişiler ve kaynakları içeren bir haber önerisi metni iletmeleri istendi.

IPS İletişim Vakfı/Atölye BİA’nın 24-27 Kasım tarihleri arasında düzenlediği yılın son Temel Gazetecilik Atölyesi dördüncü gününde tamamlandı.

Atölyenin son gününde bianet Genel Yayın Yönetmeni Murat İnceoğlu ve Yazı İşleri Müdürü Vecih Cuzdan’ın yürüttüğü uygulamalı oturumlarda katılımcılar, haber fikrinden yayıma hazırlık aşamasına uzanan haber üretim süreci üzerine çalıştı.

Dördüncü günün programı şu şekildeydi: Gündem toplantısı: Haber önerilerinin tartışılması (Vecih Cuzdan, Murat İnceoğlu)

Haber yazımı: Haberin çerçevesinin oluşturulması (Vecih Cuzdan, Murat İnceoğlu)

Editoryal değerlendirme: Haber taslakları ve geri bildirim (Vecih Cuzdan, Murat İnceoğlu)

Haberin yayıma hazırlanması (Vecih Cuzdan, Murat İnceoğlu)

Temel Gazetecilik Atölyesi ilk gün: Gazetecilik tarihi, hak odaklı habercilik, haber üretimi

Temel Gazetecilik Atölyesi ikinci gün: Sahada gazetecilik, dijital araçlar ve yapay zeka

Temel Gazetecilik Atölyesi üçüncü gün: Hafıza, hak odaklı habercilik ve video haber üretimi

Gündem toplantısında haber önerileri tartışıldı

Günün ilk oturumunda katılımcılar, hazırlamak istedikleri haberlere ilişkin fikirlerini paylaştı.

KYK yurtlarındaki izin uygulamaları, sokakta yaşayan hayvanların toplanması, eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin yaşadığı sorunlar ile hak mücadelesi yürüten kişilerin gündelik yaşamları, gündem toplantısında tartışılan haber önerileri arasında yer aldı.

Cuzdan ve İnceoğlu, katılımcıların önerileri üzerinden hak ihlallerinin nasıl haberleştirilebileceğini ve haber kaynaklarıyla kurulan ilişkilerde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Haber kaynaklarının güvenliğinin gözetilmesi gerektiğine dikkat çekilen oturumda, kişilerin kimliklerini açığa çıkarabilecek bilgi ve görsellerin kullanımının doğurabileceği riskler de ele alındı.

Haber fikrinden haberin çerçevesine

İkinci oturumda katılımcılar, gündem toplantısında tartıştıkları haber fikirlerinden hareketle araştırma konularını ve başvuracakları kaynakları belirlemek üzere çalıştı.

Açık kaynak taraması, uzmanlara ulaşma yöntemleri ve akademik çalışmaların haberlerde kullanılması üzerine konuşulan oturumda katılımcılara bianet’in editör kılavuzundan ve kılavuzda yer alan kontrol listesinden yararlanmaları önerildi.

Cuzdan ve İnceoğlu, haberin araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda şekillenmesi gerektiğini belirterek gazetecilerin ön kabullerle hareket etmekten ve kaynaklarına yönlendirici sorular sormaktan kaçınmasının önemini vurguladı.

Haberlerin tarihsel kayıt oluşturma işlevine de değinilen oturumda, fikri takibin ve haber öznelerinin deneyimlerini görünür kılmanın önemi üzerinde duruldu.

Haber taslaklarına editoryal değerlendirme

Öğleden sonraki ilk oturumda katılımcılar, hazırladıkları haber taslaklarını sundu.

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında çalışan üniversite öğrencilerinin çalışma koşulları, hayvan barınaklarındaki yaşam koşulları, toplumsal yabancılaşma, ev genci kavramı ve İstanbul’da üniversiteli olmak değerlendirilen taslaklar arasında yer aldı.

Cuzdan ve İnceoğlu, katılımcılara araştırmalarını nasıl derinleştirebileceklerine ilişkin geri bildirim verdi. Tek bir örnekten hareketle genelleme yapmaktan kaçınılması ve elde edilen bulguların farklı kaynaklarla desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Gazetecilerin kamusal denetime aracılık eden rolünün de ele alındığı oturumda, bilgi edinme hakkının kullanılması, saha gözlemlerinin habere aktarılması ve kurumların gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmasının da bir haber unsuru olarak değerlendirilmesi üzerine konuşuldu.

Haberin yayıma hazırlanması

Atölyenin son oturumunda katılımcılar, aldıkları editoryal geri bildirimler doğrultusunda haberlerinin yayıma hazırlanması için izleyecekleri adımları belirledi.

Türkiye’de haberciliğin İstanbul merkezli yürütülmesinin yarattığı sınırlılıklara dikkat çekilen oturumda, farklı kentlerde yaşanan hak ihlallerinin ve yerelde yürütülen hak mücadelelerinin görünür kılınmasının önemi vurgulandı.

Haber dilinin ayrımcılığı ve ötekileştirmeyi nasıl yeniden üretebildiği üzerine de tartışma yürütüldü. Hak odaklı habercilik ve barış gazeteciliği perspektifiyle güç ilişkilerinin haber metnine nasıl yansıtılması gerektiği örnekler üzerinden ele alındı.

Cuzdan ve İnceoğlu, katılımcılardan haberlerinin konusunu, görüşecekleri kişileri ve başvuracakları kaynakları içeren bir haber önerisi metni hazırlayarak iletmelerini istedi.

Dört günlük Temel Gazetecilik Atölyesi, katılımcıların atölye sonrasında sürdürecekleri haber çalışmalarının planlanmasıyla sona erdi.

(EG)