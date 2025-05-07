Temel Gazetecilik Atölyesi başladı

7-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan Temel Gazetecilik Atölyesi, gazeteci Nevin Sungur ve Hilmi Hacaloğlu’nun katılımıyla bugün başladı. Atölye BİA’da gerçekleştirilen eğitime, farklı şehir ve üniversitelerden 13 kişi katıldı.

Atölyenin ilk oturumunda katılımcılar gruplara ayrılarak hak odaklı haber taraması yaptı.

Gazeteciliğin saygınlığını savunmak

Haber taramasının ardından atölye gerçekleştirilen ‘Gazeteciliğe Giriş’ oturumuyla devam etti. Oturumda gazeteci Nevin Sungur’un katılımcılara aktarımda bulundu. Sungur, baskılara karşı gazetecilik yapmanın mesleğin saygınlığını savunmak olduğunu belirtti.

‘Editör ne ister muhabir ne yapar?’

Sungur’un ardından gazeteci Hilmi Hacaloğlu ‘Editör ne ister muhabir ne yapar?’ sorusunu yanıtladı. Kendi deneyimlerinden aktarımlar yapan Hacaloğlu, katılımcılarla birlikte Türkiye’deki medya ortamını inceledi.

Atölyede haber nedir ve nasıl yazılır, editoryal süreçler nelerdir, hak odaklı habercilik, toplumsal cinsiyet odaklı habercilik, barış gazeteciliği konularının yanı sıra farklı mecralar için haber kurgulamak ve haber fotoğrafçılığı üzerine bilgilendirici ve uygulamalı dersler yapılacak.

Katılımcıların, bianet Genel Yayın Yönetmeni Murat İnceoğlu ve gazeteci Esra Açıkgöz ile hazırlayacakları haberler, atölye sonunda bianet’te yayımlanacak.