İki gün uzatılmasına rağmen kapanış oturumunda ana karar metni üzerinde uzlaşma sağlanamayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) çıkan taslakta kömür, petrol ve doğal gaza yer verilmedi. Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Panama ve küçük ada devletleri olmak üzere çok sayıda ülke, buna itiraz etti. Suudi Arabistan ve Rusya gibi fosil yakıt üreticisi ülkeler ise fosil yakıtlardan uzaklaşma ifadesinin metne girmesine karşı çıktı. Taslakta Paris Anlaşması’nın 1,5°C hedefi korunurken küresel sıcaklık artışının bu eşiği aşma riskine de yer verildi.

COP31 süresince iklim krizine karşı önemli adımların atılmasını talep eden sivil toplum kuruluşları bu denli başarısız sonuçlanan iklim zirvesi nedeniyle zirvenin yöneticilerini, karar almayan hükümetleri, müzakereleri sonuçsuz bırakan ülkelerin liderlerini eleştirdi.

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç müzakerelerin en önemli eksikliklerine dikkat çekerek “30 yılı aşkın süredir devam eden iklim müzakerelerine rağmen, iklim krizinin temel nedeni olan fosil yakıtlardan çıkış için hâlâ ortak bir yol haritası oluşturulamıyor" diyerek tepki gösterdi:

"Üstelik krizden en az sorumlu olan, ancak etkilerini en ağır yaşayan toplulukların ihtiyaçları da müzakere masasında karşılık bulmuyor. Paris Anlaşması’nın 1,5°C hedefini korumak, yalnızca bu hedefi metinlerde tekrarlamakla mümkün değil. Bunun için hem fosil yakıtlardan adil ve hızlı bir çıkış hem de iklim krizinden etkilenen toplulukları destekleyecek somut adımlar gerekiyor.”

Deniz Ataç

"Onlarca yıldır aynı sahneyi izliyoruz"

COP28’de fosil yakıtlardan adil, düzenli ve hakkaniyetli bir geçişin hızlandırılması kararı alınd.

COP30’da bu karar, uygulamaya dönük bir plana dönüşmedi.

COP31’de fosil yakıtlar son taslak metinde bile yer bulamadı.

Emisyon azaltımına yönelik çalışmalarda yol alınamazken, toplulukların krizin etkilerine hazırlanması için gereken finansman (uyum finansmanı) ve adil geçiş mekanizmasının işleyişine ilişkin önemli başlıklar da çözümsüz kaldı. Uluslararası Adalet Divanı’nın devletlerin iklim krizi karşısındaki yükümlülüklerine ilişkin danışma görüşü de müzakerelere yeterince yansımadı. İklim müzakerelerinin artık adil ve uygulanabilir sonuçlar üretmesi gerektiğini vurgulayan TEMA Vakfı'ndan Deniz Ataç, şunları dile getirdi:

“Onlarca yıldır aynı sahneyi izliyoruz. İklim krizine acilen müdahale edilmesi gerektiği kabul ediliyor, hedefler açıklanıyor, ancak bu hedefleri hayata geçirecek kararlar erteleniyor. Oysa iklim krizinin etkileri ertelenmiyor. Kuraklık, aşırı hava olayları, orman yangınları ve gıda güvencesine yönelik tehditler her geçen gün büyüyor. İklim adaleti, yalnızca hedeflerin değil, sorumluluğun ve maddi yükün de adil biçimde paylaşılmasını gerektiriyor.”

"Fosil yakıtların adını bile karar metnine yazamayan bir müzakere süreci..."

COP31’in ilk taslaklarında fosil yakıtlardan çıkışın hızlandırılmasına yönelik ifadelere yer verilirken, 19 Kasım’da yayımlanan taslakta kömür, petrol ve doğal gaz ifadeleri metinden çıkarıldı. Ulaşım, ısınma ve sanayide elektriğe geçiş (elektrifikasyon) ile uyum finansmanına ilişkin ifadeler de zayıflatıldı. Bunun yerine karbon yakalama ve depolama gibi yüksek maliyetli ve bilimsel etkinliği tartışmalı teknolojilere yer verildi. Son taslakta bu teknolojiler için 2035 hedefi de belirlendi. Yaklaşık 130 ülkenin fosil yakıtlardan çıkış için yol haritası çağrısı ise karşılık bulmadı.

TEMA Vakfı'nın açıklamasında zirveye katılan 103 şirket ve sektör grubunun 60’ının fosil yakıt sektörüyle bağlantılı olduğuna da dikkat çekildi. Deniz Ataç “Fosil yakıtların adını bile karar metnine yazamayan bir müzakere süreci, iklim krizinin asıl nedenini görmezden geliyor. Müzakere salonlarında fosil yakıt şirketlerinin sesi, sel ve kuraklığın bedelini yaşamlarıyla ödeyen toplulukların sesinden daha yüksek çıkıyorsa orada iklim adaletinden söz edemeyiz" dedi.

"Yardım değil, hak talebi"

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) 2026 Uyum Açığı Raporu’na göre gelişmekte olan ülkelerin 2035 yılına kadar yıllık yaklaşık 305 milyar dolarlık uyum finansmanına ihtiyacı bulunuyor. Oysa 2024’te sağlanan uluslararası kamu uyum finansmanı yalnızca 28,2-31,7 milyar dolar.



COP30’da uyum finansmanının 2035 yılına kadar üç katına çıkarılması hedefi belirlendi. Bu, önemli bir adım olsa da ihtiyacın yalnızca yüzde 20-29’unu karşılayabilecek düzeyde. COP31’de ise hedefin hangi yıl esas alınarak hesaplanacağı ve nasıl uygulanacağı netleşmedi.

İklim krizine tarihsel olarak en fazla neden olan ülkelerin sorumluluklarına dikkat çeken Deniz Ataç, finansmanda sorumluluğu vurguladı:

“Uyum finansmanının öngörülebilir ve yeterli olması, gelişmekte olan ülkelere yeni bir borç yükü getirmeden hibe olarak sağlanması ve aracılara takılmadan doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaşması gerekiyor. Krizin bedelini ödeyen toplulukların talebi bir yardım değil, hak talebidir.”

Türkiye'nin kömür çelişkisi

Türkiye'nin iklim liderliğini önce kömürde kanıtlaması gerektiğine dikkat çekilen TEMA Vakfı açıklamasında, Türkiye'nin sıfır atık ve elektriğe geçiş başlıklarını ön plana çıkardığı ancak dünyada tüketilen enerjide elektriğin payını 2035’e kadar yüzde 35’e çıkarma önerisinin kabul edilmediğine değinildi. Elektriğe geçişin iklim kriziyle mücadelede gerçek bir dönüşüm sağlayabilmesinin ise elektriğin nasıl üretildiğine bağlı olduğu belirtildi:

Türkiye’de 2025’te elektriğin yüzde 34,3’ü kömürden üretildi.

Türkiye’nin 2035 için açıkladığı 643 milyon tonluk hedef, hiçbir önlem alınmaması durumunda öngörülen emisyon seviyesine göre bir azaltım olarak sunuluyor. Ancak bu hedef, 2023’te bildirilen 483 milyon tonluk emisyona kıyasla yaklaşık yüzde 33’lük bir artış anlamına geliyor ve 1,5°C hedefiyle de uyumlu değil. Türkiye’nin iklim hedefleriyle uyumlu bir dönüşüm gerçekleştirebilmesi için yeni kömür yatırımlarından vazgeçmesi, mevcut kömürlü termik santrallerin kapatılması için bir takvim açıklaması ve emisyonları bugünkü seviyenin altına indirecek politikaları hayata geçirmesi gerekiyor.

Deniz Ataç, Türkiye'nin sorumluluğuna ilişkin şunları diile getirdi:

“COP 31 Antalya’da sona erdi ama iklim krizinin takvimi işlemeye devam ediyor. Kaybedecek tek bir günümüz yok. Bilimsel veriler ne yapmamız gerektiğini açıkça gösteriyor; bilmek, sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Ev sahibi olarak Türkiye’nin bu sorumluluğu kömürden çıkış takvimiyle üstlenmesini bekliyoruz. Toprağımızı, suyumuzu ve yaşamımızı koruyacak adil bir dönüşüm için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

Halkların İklim Zirvesi ve iklim adaleti talebi

COP31’e paralel olarak 14-18 Kasım’da Antalya’da düzenlenen Halkların İklim Zirvesi'ne de değinilen TEMA Vakfı açıklamasında, zirveden çıkan bildirgeye işaret edildi. Bildirgede fosil yakıtlardan adil çıkış, doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve krizden en çok etkilenen toplulukların haklarının gözetilmesi çağrısında bulunmuştu.

TEMA Vakfı, iklim adaleti için COP31'in ardından şu çağrıda bulundu: Fosil yakıtlardan adil çıkış için bağlayıcı yol haritası: Ülkeler COP32’ye kadar, yeterli finansmanla desteklenen hızlı ve adil bir fosil yakıtlardan çıkış planı üzerinde anlaşmalı.

Ülkeler COP32’ye kadar, yeterli finansmanla desteklenen hızlı ve adil bir fosil yakıtlardan çıkış planı üzerinde anlaşmalı. Hibe temelli ve yeterli uyum finansmanı: Finansman gerçek ihtiyaca göre artırılmalı ve krizden en çok etkilenen topluluklara borç yükü getirmeden hibe olarak sağlanmalı.

Finansman gerçek ihtiyaca göre artırılmalı ve krizden en çok etkilenen topluluklara borç yükü getirmeden hibe olarak sağlanmalı. İşleyen bir adil geçiş mekanizması: COP30’da kurulması kararlaştırılan mekanizma, işçileri ve geçişten etkilenen toplulukları merkeze alacak şekilde netleştirilmeli ve yeterli finansmanla desteklenmeli.

COP30’da kurulması kararlaştırılan mekanizma, işçileri ve geçişten etkilenen toplulukları merkeze alacak şekilde netleştirilmeli ve yeterli finansmanla desteklenmeli. Türkiye için kömürden çıkış takvimi: Yeni kömür yatırımları durdurulmalı, mevcut kömürlü termik santrallerin kapatılma tarihleri belirlenmeli ve 1,5°C hedefiyle uyumlu mutlak emisyon azaltım politikaları uygulanmalı.

(CA)