"Telif ücreti almak örgüt üyeliği suçlamasının gerekçesi olamaz"

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Özgür Politika ve PolitikArt’ta yayımlanan haber fotoğrafları nedeniyle hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla soruşturma yürüttüğü gazeteci Bilal Seçkin için “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi.

Savcılık kararında, Seçkin’in 2021-2022 yılları arasında Almanya merkezli “Medya Presse und Werbeagentur GmbH” adlı şirketten 17 kez olmak üzere toplam 5 bin 195 Euro aldığını, Seçkin’in ifadesinde ödemeleri “Yeni Özgür Politika’ya gönderdiği fotoğraflar karşılığında” yapıldığını beyan ettiğini aktardı.

Söz konusu fotoğrafların içeriğinin tespit edilemediği belirten savcılık, Seçkin’in PKK’yle doğrudan bağlantı kurulduğunu gösteren somut delil bulunmadığını söyledi.

Kararda, Seçkin’in örgüt hiyerarşisine dahil olduğuna, ideolojik/askeri eğitim aldığına, fon sağladığına veya sosyal medyada örgüt propagandası yaptığına dair delil elde edilemediği ifade eden savcılık, kamu davası açmayı gerektirecek kanıt bulunmadığı da ekledi. Bu nedenle Seçkin hakkında takipsizlik kararı verdi.

“Asıl mesele bu tür soruşturmaların açılmaması”

Kararın ardından bianet’e konuşan Bilal Seçkin, Kasım 2024’te başka gazeteciyle birlikte gözaltına alındığını hatırlatarak, “Yaptığımız haberler, çektiğimiz fotoğraflar ve Özgür Politika’ya telifli haber yapmamız suç olarak gösterildi. 9 ay boyunca adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağıyla yaşadım, pasaportum iptal edildi, vizem ve yurtdışı etkinlik biletlerim yandı, ekipmanlarıma el konuldu, kişisel planlarım engellendi. Dün savcılık takipsizlik kararı verdi; bu, baştan beri söylediğimiz gibi gerçeğin ortaya çıkmasıdır. Ancak asıl mesele, bu tür soruşturmaların hiç açılmaması gerektiğidir” dedi.

Seçkin soruşturma kapsamında gözaltına alınış şekillerine de tepki gösterdi. “Hepimizin adresi belliyken, çağırdıklarında gidip ifade verebilecekken ev baskınıyla bizleri aldılar.” diyen Seçkin, “Benimle beraber alınan arkadaşlarımız hala yargılanıyor, imza veriyor, hukuksuz bir şekilde alınan, meslekleri kriminalize edilen arkadaşlarımız üzerindeki tedbirler kaldırılmalıdır. Yine aynı zamanda mesleki faaliyetlerinden dolayı tutuklu bulunan meslektaşlarımızın da bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Gazetecilik halkın bilgiye ulaşma hakkının teminatıdır.” ifadelerini kullandı.

Gazeteciliğin bir kamu görevi olduğunu hatırlattı. Sözlerini de “Fakat Türkiye’de gazeteciler, hakikati halka ulaştırdıkları için yargı baskısı, gözaltılar ve cezai soruşturmalarla karşı karşıya kalıyor. Özellikle de ülkedeki hak ihlallerini, toplumsal olayları ve devlet politikalarını eleştirel biçimde haberleştirenler için baskı daha da artıyor. Mesleğimizi icra etmek, haber çekmek, fotoğraf paylaşmak suç gibi gösteriliyor. Oysa basın özgürlüğü demokrasinin vazgeçilmezidir; gazeteciliğin suç haline gelmesi, halkın haber alma hakkına doğrudan saldırıdır. Baştan beri söylediğimiz gibi, gazetecilik suç değildir.” diyerek sonlandırdı.

Ne olmuştu? Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında polis, 26 Kasım'da İstanbul, Diyarbakır, Ankara ve Batman'da çoğunluğu gazeteci olmak üzere yazar, şair, karikatüristlerin evine baskın düzenledi, sekiz kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında bianet muhabiri Tuğçe Yılmaz da vardı. Gözaltına alınanlar arasındaki Mehmet Uçar ve Hamza Kaan (Bilge Aksu) tutuklandı. Diğer isimler dört gün gözaltında kaldıktan sonra adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Tutuklanan iki isim hakkında hazırlanan iddianame, Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ancak daha sonra tensiple yetkisizlik kararı verdi. Gazetecilerin dosyası ayrılarak gözaltına alındıkları şehirlerdeki mahkemelere gönderildi. İddianamede, gazetecilerin yaptığı haberler ve sanal paylaşımları ile çalıştıkları kurumlardan aldıkları "telif hakkı" ücretleri suçlama konusu yapıldı. İki isim 3 Temmuz ve 8 Temmuz’da görülen ilk duruşmalarda tahliye edildi. Gözaltına alınanların tamamı şöyle: Gazeteci Tuğçe Yılmaz, Roza Metina, Erdoğan Alayumat, Bilge Aksu, Ahmet Sümbül, Bilal Seçkin, Mehmet Ücar, Havin Derya ve Suzan Demir. Ayrıca yönetmen Ardin Diren, şair Hicri İzgören, yazar/çevirmen Ömer Barasi, karikatürist Doğan Güzel, fotoğraf sanatçısı Emrah Kelekçier, yayınevi koordinatörü Baver Yoldaş, KHK’lı akademisyen Abdurrahman Aydın, LGBTİ+ aktivisti Berfin Atlı ve Serap Güneş gözaltındaki diğer isimler.

