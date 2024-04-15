Teleferik kazasına ilişkin 5 tutuklama

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı teleferik kazasına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Sarısu mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde cuma günü meydana gelen kazanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait ANET AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili E.K.B, Genel Müdür Vekili A.B.S, mekanik mühendisi O.E, ANET iş güvenliği uzmanı M.A, taşeron bakım şirketinin sahibi S.T, şirketin bakım ve otomasyon amiri S.Y, mekanik bakım sorumluları S.K, K.K, O.K, Ö.E, makine teknisyeni H.A, iş güvenliği uzmanı T.A.Ü. ile R.T. gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında ANET AŞ'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı da olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz hakkında da gözaltı kararı çıkardı. Kocagöz, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, A.B.S, O.E, S.T. ve S.Y, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamalarıyla tutuklandı.

Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, R.T ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan teleferikte, direklerden biri 12 Nisan Cuma saat 17.28'de devrilerek bir kabine çarptı. 1 kişi öldü, 2'si çocuk 7 kişi de yaralandı. Olay sonrası 24 kabindeki 184 kişi de havada mahsur kaldı.

AFAD başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşların arama kurtarma ekiplerince başlayan kurtarma çalışmaları, gece boyunca gece görüş kabiliyetine sahip helikopterlerle devam etti.

7 helikopter, 87 araç ve yaklaşık 500 personelin 22,5 saat boyunca süren yoğun çalışmaları sonucunda kabinlerde mahsur kalanların tamamı kurtarıldı.

(HA)