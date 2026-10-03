TELE2, RTÜK lisans bedelini karşılayamadı: Yayınlar sona eriyor

TELE2 Haber, TELE1'e kayyım atanmasının ardından ayrılan gazetecilerin kurduğu internet haber kanalı, yaklaşık 11 aylık yayın hayatını ekonomik nedenlerle sona erdirdi. RTÜK'ün internet yayını için iki ayrı lisans talep etmesi ve toplam 2,3 milyon TL bedel istemesi üzerine bu maliyeti karşılayamayan kanal yayınlarını durdurma kararı aldı. TELE1'e Ekim 2024'te kayyım atanmış, Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tutuklanmış, bunun üzerine gazeteciler istifa ederek Kasım 2024'te TELE2'yi kurmuştu. RTÜK'ün lisans ücretleri 2024'ten 2026'ya yüzde 81 arttı. Programcı Murat Taylan, RTÜK'ün tanıdığı yasal sürenin sonuna geldiklerini ve lisans bedelini ödeyemedikleri için yayını sonlandırdıklarını açıkladı.

TELE1’e kayyım atanmasının ardından kanaldan ayrılan gazetecilerin kurduğu TELE2 Haber, yaklaşık 11 aylık yayın hayatını sona erdirme kararı aldı.

TELE2 programcısı Murat Taylan, son yayında internet yayınlarını sürdürebilmeleri için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) iki ayrı lisans istediğini, kuruluşun ekonomik koşulları nedeniyle bu bedeli karşılayamadıklarını açıkladı.

Taylan şöyle konuştu:

“Televizyon kanalı kuramıyoruz. RTÜK, biliyorsunuz, TELE2 Haber yayına başladıktan kısa bir süre sonra iki lisans birden istedi bizden. RTÜK’ün önümüze koyduğu lisans talebi 2 milyon lira.”

TELE2’nin kendi içinde de küçülmek zorunda kaldığını söyleyen Taylan, RTÜK’ün tanıdığı yasal sürenin sonuna geldiklerini belirtti:

“İstenen lisans bedelini ödeyemeyeceğimiz için TELE2 Haber adıyla yaptığımız yayınları sonlandırma kararı aldık.”

Lisans bedeli bir yılda yüzde 80 arttı

2026’da internet televizyon yayın hizmeti lisansı ve internet üzerinden isteğe bağlı yayın hizmeti lisansı bedeli de 1 milyon 162 bin 306 TL. Her iki lisans da 10 yıllık veriliyor. İkisinin toplamı 2 milyon 324 bin 612 TL.

RTÜK mevzuatına göre internet yayın lisansı bedeli peşin ödenebildiği gibi 10 taksitte de ödenebiliyor.

TELE1’e kayyımdan TELE2’ye

TELE2’nin kapanmasının, kuruluş hikâyesi nedeniyle sıradan bir ekonomik yayın durdurma kararından farklı bir anlamı var.

TELE1’e 24 Ekim 2025’te kayyım atanmış, Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise yürütülen “siyasi casusluk” soruşturması kapsamında 27 Ekim’de tutuklanmıştı. Kayyım yönetiminin ardından kanalın haber programları yayından kaldırılmış ve internet sitesine yeni haber girişi durdurulmuştu.

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TELE1’in ekran yüzleri, yöneticileri ve yazarları 31 Ekim’de topluca istifa etti. Ayrılan gazeteciler yaklaşık iki hafta sonra, 14 Kasım’da TELE2’yi kurdu; internet yayınları 15 Kasım’da başladı.

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Yeni yayın organı böylece TELE1’in kayyum yönetimine geçmesinden sonra gazetecilerin mesleklerini bağımsız biçimde sürdürme girişimi olarak ortaya çıktı.

Ancak internet üzerinden yayın yapmak, televizyon yayıncılığının RTÜK denetiminin dışında kaldığı anlamına gelmiyor. RTÜK mevzuatı internet ortamından radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın yapan kuruluşların ayrı yayın lisansları almasını öngörüyor.

İnternete geçmek mali engeli ortadan kaldırmadı

Gazeteciler TELE1’e kayyım atanmasının ardından geleneksel televizyon kanalından ayrılarak internet üzerinden yayın yapmaya devam etti. Ancak internet yayıncılığı da RTÜK’ün lisans rejimine tabi olduğu için yeni kuruluş yaklaşık 11 ay sonra 2,3 milyon lirayı aşan lisans maliyetiyle karşı karşıya kaldı.

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Üstelik ücretlerdeki artış önemli. RTÜK’ün resmi tarifesine göre internet televizyon lisansı 2024’te 643 bin 517 TL iken 2026’da 1 milyon 162 bin 306 TL’ye çıktı. Aynı artış isteğe bağlı internet yayın lisansı için de geçerli.

Bu, iki yılda nominal olarak yaklaşık yüzde 81 artış demek.

Taylan da TELE2’nin karşı karşıya kaldığı tabloyu, yayınların sona erdiğini açıklarken tek cümlede özetledi:

“Televizyon kanalı kuramıyoruz.”

(AEK)