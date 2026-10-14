TELE1’den Halk TV’ye: TMSF 20 ayda 10 televizyon kanalına el koydu

Türkiye’de medya kuruluşlarına yönelik kayyım atamalarına bir yenisi daha eklendi. Halk TV’nin İstanbul’daki merkezine bugün sabah saatlerinde polis baskını düzenlendi.

Kanalın canlı yayını durduruldu, çalışanların binaya girişine izin verilmedi ve yönetim Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.

Halk TV’ye kayyım atanmasıyla birlikte Mart 2025’ten bu yana yaklaşık 20 ayda kayyım kararı verilen televizyon kanalı sayısı 10’a yükseldi.

Önce TELE1, ardından Halk TV

Halk TV’den önce kayyım atanan son televizyon kanalı TELE1 olmuştu.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın “siyasi casusluk” soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından, 24 Ekim 2025’te kanalın sahibi ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ’ye TMSF kayyım olarak atandı.

Karar verildiğinde Yanardağ hakkında henüz tutuklama kararı bulunmuyordu. Yanardağ, 27 Ekim’de aynı soruşturma kapsamında tutuklandı.

Kayyım heyeti kanala girdikten sonra canlı haber yayınlarını durdurdu. Haber programlarının yerini belgeseller aldı, TELE1'in internet sitesine yeni haber girişleri de engellendi.

Kanalın sunucuları, yöneticileri, yazarları ve çalışanlarından oluşan bir grup gazeteci, yayın politikasına yapılan müdahaleyi gerekçe göstererek 31 Ekim’de topluca istifa etti.

Gazeteciler, Kasım 2025’te TELE2 Haber adıyla internet üzerinden yayın yapmaya başladı. Ancak kanal daha bir yılını dolduramadan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) internet yayıncılığı için lisans istedi. Kanal iki ayrı lisansın toplam 2,3 milyon lirayı aşan bedelini karşılayamayacağını açıklayarak Ekim 2026'da yayınlarını sonlandırdı.

20 ayda hangi kanallara kayyım atandı?

Son dönemde televizyon kanallarına yönelik kayyım atamaları Mart 2025’te Flash Haber TV ile başladı.

14 Mart 2025 – Flash Haber TV: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Erkan Kork'un sahibi olduğu Flash Haber TV, Pozitifbank ve Payfix'in de aralarında bulunduğu 23 şirkete el konuldu. Şirketlerin yönetimine TMSF kayyım olarak atandı.

11 Ağustos 2025 – Ekotürk TV: Elektronik para kuruluşu Papara'ya yönelik yasa dışı bahis soruşturması, şirketin ortak olduğu Ekotürk TV'yi de kapsadı. Ekonomi kanalının yönetimi TMSF'ye devredildi.

11 Eylül 2025 – Can Holding'e bağlı altı kanal: Can Holding'e yönelik soruşturmada 121 şirkete kayyım atandı. Holding bünyesindeki Habertürk TV, Show TV, Bloomberg HT, HT Spor, Show Türk ve Show Max de TMSF yönetimine geçti.

24 Ekim 2025 – TELE1: Merdan Yanardağ'ın gözaltına alındığı siyasi casusluk soruşturmasının ardından kanala kayyım atandı ve haber yayınları durduruldu.

14 Ekim 2026 – Halk TV: Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Halk TV'nin yönetimine el konuldu. Canlı yayın durduruldu.

TMSF bu kayyım kararlarıyla Mart 2025 ile Ekim 2026 arasındaki dönemde toplamda 10 televizyon kanalına el koymuş oldu.

Kayyım atamalarında değişmeyen isim: İbrahim Paşalı

Farklı tarihlerde, farklı suçlamalarla yürütülen soruşturmaların ardından medya kuruluşlarının yönetiminde aynı isim dikkat çekiyor: İbrahim Paşalı.

Eski Yeni Şafak yazarı ve televizyon programcısı Paşalı, ilk olarak Mart 2025'te Flash Haber TV'ye kayyım olarak atandı.

Ardından Ekotürk TV ve Can Holding bünyesindeki medya kuruluşlarının yönetimlerinde görev aldı.

Paşalı, 24 Ekim 2025'te TELE1'e atanan kayyım heyetinin de başındaydı. Bir yıl dolmadan Halk TV'ye kayyım olarak görevlendirildi.

Geçmişte Milli Gazete ve Yeni Şafak'ta köşe yazarlığı yapan Paşalı, TVNET'te “Makam Arabası” adlı programı hazırlayıp sundu.

Halk TV’ye kayyım olarak atanan İbrahim Paşalı kimdir?

Kayyım atamalarının ardından yayınlara ne oldu?

Kayyım atanan medya kuruluşlarında yayınlara yönelik uygulamalar farklılık gösterdi.

Can Holding bünyesindeki Habertürk TV, Show TV, Bloomberg HT, HT Spor, Show Türk ve Show Max, yönetimlerinin TMSF'ye devredilmesinin ardından yayınlarını sürdürdü.

Buna karşılık Paşalı, TELE1'e kayyım atanmasıyla birlikte canlı haber yayınlarını kesti, yayın akışını değiştirdive internet sitesinin haber üretimini durdurdu.

Halk TV'de de benzer bir müdahale yaşandı. Polis baskınının ardından canlı yayın kesilirken kayyım heyeti yönetimi devraldı.

(HA)