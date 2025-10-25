ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 25 Ekim 2025 14:42
 ~ Son Güncelleme: 25 Ekim 2025 14:46
1 dk Okuma

TELE 1’in YouTube kanalına erişim kesildi

Şu anda TELE 1’in YouTube kanalına ulaşılamıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ekranda tele1 yazıyor siyah ekran

İbrahim Paşalı’nın kayyım olarak atandığı TELE 1 kanalında, YouTube hesabında yer alan eski videoların silinmeye başlandığı bildirildi.

BirGün'deki habere göre, kısa süre sonra ise kanala erişim tamamen engellendi. Şu anda TELE 1’in YouTube kanalına ulaşılamıyor.

“Casusluk” soruşturması kapsamında, kanalın Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ dün sabah evinde gözaltına alınmıştı.

Yanardağ’ın gözaltına alınmasının ardından akşam saatlerinde TELE 1’e kayyım olarak İbrahim Paşalı atanmıştı. Bu gelişmelerin ardından, Merdan Yanardağ’ın kişisel YouTube hesabının da kapatıldığı öğrenildi.

Merdan Yanardağ kimdir?
Merdan Yanardağ kimdir?
25 Ekim 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
tele1 Merdan Yanardağ RTÜK
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git