TELE 1’in YouTube kanalına erişim kesildi

İbrahim Paşalı’nın kayyım olarak atandığı TELE 1 kanalında, YouTube hesabında yer alan eski videoların silinmeye başlandığı bildirildi.

BirGün'deki habere göre, kısa süre sonra ise kanala erişim tamamen engellendi. Şu anda TELE 1’in YouTube kanalına ulaşılamıyor.

“Casusluk” soruşturması kapsamında, kanalın Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ dün sabah evinde gözaltına alınmıştı.

Yanardağ’ın gözaltına alınmasının ardından akşam saatlerinde TELE 1’e kayyım olarak İbrahim Paşalı atanmıştı. Bu gelişmelerin ardından, Merdan Yanardağ’ın kişisel YouTube hesabının da kapatıldığı öğrenildi.

Merdan Yanardağ kimdir?

(EMK)