HABER
Yayın Tarihi: 28 Ekim 2025 10:20
 ~ Son Güncelleme: 28 Ekim 2025 14:30
1 dk Okuma

TELE 1’in YouTube kanalı yeniden erişime açıldı

İzleyiciler, TELE 1’in tüm içeriklerine yeniden kesintisiz erişim sağlayabiliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

TELE 1’in YouTube kanalı yeniden erişime açıldı

Kayyım atamasının ardından erişime kapatılan TELE 1’in YouTube kanalı, yaklaşık üç gün süren kesintinin ardından yeniden izlenebilir hale geldi.

Kanalın arşivinden silindiği iddia edilen binlerce videonun yerinde durduğu görüldü. İzleyiciler, TELE 1’in tüm içeriklerine yeniden kesintisiz erişim sağlayabiliyor.

Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınması sonrasında TELE 1'e İbrahim Paşalı kayyım olarak atandı. Paşalı, daha önce başka kanallara kayyım olarak atanması ile biliniyor kendisine sosyal medyada "kadrolu kayyım" deniyor.

İbrahim Paşalı kimdir?
İbrahim Paşalı kimdir?
24 Ekim 2025

Sosyal medyada, TELE 1’in YouTube hesabındaki videoların silinmeye başlandığı yönünde iddialar gündeme gelmiş, ancak Paşalı bu iddiaları reddederek kanalın kapatılmasının kendi talimatıyla gerçekleşmediğini açıklamıştı.

Yaklaşık üç gün süren erişim engelinin ardından TELE1’in YouTube kanalı yeniden aktif hale getirildi. Platformdaki binlerce videonun korunduğu ve tüm içeriklerin izleyicilere açık olduğu tespit edildi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ifade özgürlüğü tele 1 Merdan Yanardağ casusluk suçlaması
