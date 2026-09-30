Tel Aviv’e giden Flydubai uçağı acil durum kodu gönderdi, Suudi Arabistan’a indi

Flydubai’nin Dubai’den Tel Aviv’e giden FZ1073 sefer sayılı uçağı, Ürdün hava sahasındayken acil durum kodları gönderdikten sonra Suudi Arabistan’ın Tebük Havalimanı’na indi. Uçakta çoğu İsrail vatandaşı olmak üzere 150’den fazla yolcu bulunuyordu. İsrail basınına göre, kokpitte iki pilot arasında fiziksel kavga yaşandı. İsrailli kaynaklar, yardımcı pilotun kaptan pilotu bıçakladığını, kabin ekibi ve bazı yolcuların müdahale ettiğini öne sürdü. Pilotlardan birinin uçağı düşürmeye çalıştığı yönündeki iddialar ise araştırılıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli havayolu şirketi Flydubai’nin Dubai’den Tel Aviv’e giden FZ1073 sefer sayılı uçağı, Ürdün hava sahasındayken acil durum kodları gönderdi.

Anadolu Ajansı’nın İsrail basınından aktardığı ilk haberlere göre uçaktan önce genel acil durumu belirten “7700”, ardından uçak kaçırma veya başka bir yasadışı müdahale ihtimalinde kullanılan “7500” kodu gönderildi.

İsrail Kanal 12 televizyonu ise İsrail Hava Kuvvetleri’nin bu sinyallerin ardından savaş uçaklarını havalandırdığını bildirdi. İsrail basınına göre, uçakta çoğu İsrail vatandaşı olmak üzere 150’den fazla yolcu bulunuyordu.

Uçak, Ürdün hava sahasında rota değiştirdikten sonra Suudi Arabistan’a yöneldi ve Tebük Havalimanı’na güvenli biçimde indi. Flydubai, tüm yolcuların güvende olduğunu açıkladı.

Yedioth Ahronot gazetesi de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun acil durum sinyallerinin ardından üst düzey güvenlik yetkilileriyle toplantı yaptığını yazdı.

Pilotlar arasında kavga iddiası

İsrail basını, uçağın acil durum sinyallerini göndermesinin ardından kokpitte iki pilot arasında fiziksel bir kavga yaşandığı yönündeki bilgileri aktardı.

The Times of Israel, İsrailli güvenlik kaynaklarına dayanarak uçağın “yasadışı müdahale” ve genel acil durum sinyallerini vermesine uçakta yaşanan bir arbede neden olmuş olabileceğini yazdı.

Kanal 12’ye göre, Tel Aviv’e varmasına 40 dakika kala Ürdün semalarındayken yerel saatle 09.08’de uçaktan ilk acil durum kodu gönderildi. Uçak, pilotlar arasındaki kavga sırasında hızlı biçimde irtifa kaybetti, ardından toparlanarak Suudi Arabistan’a indi.

🔻İsrail'e gidecek uçuş, pilotlar arasındaki kavgadan sonra rotası değiştirildi.



👉 Dubai'den İsrail'e giden uçak kavga sebebiyle Suudi Arabistan'a zorunlu iniş yaptı



👉Olayın görüntüleri, flydubai uçağındaki bir yolcu penceresinden kaydedildi.



📹 Yedioth Ahronot News. pic.twitter.com/OPe58uQq7P — bianet (@bianet_org) September 30, 2026

İsrail Başbakanlık Ofisi ise olayın bir uçak kaçırma girişimi olmadığını açıkladı. Ofis ayrıca olayın kontrol altına alındığını ve İsrailli yolcuların ülkeye dönmesi için çalışma başlattıklarını duyurdu.

Flydubai CEO’su da şirketin Dubai’den Suudi Arabistan’a başka bir uçak göndereceğini ve yolcuları İsrail’e taşıyacağını söyledi.

Footage taken by a passenger aboard the flydubai flight from Dubai to Tel Aviv after the plane took a rapid plunge. pic.twitter.com/O3vd5644pL — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 30, 2026

İsrail kaynakları: Kasıtlı düşürme ve saldırı ihtimali araştırılıyor

Kanal 12’ye konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, İsrail makamlarının olayı “terör saldırısı” olarak değerlendirdiğini öne sürdü ve “büyük bir felaketin son anda önlendiğini” söyledi. Habere göre yardımcı pilot kaptan pilotu bıçakladı, kabin ekibi ve bazı yolcular da kokpite girerek yardımcı pilota müdahale etti.

Ynet ise İsrailli kaynaklara dayanarak pilotlardan birinin intihar ederek uçağı düşürmeye çalışmış olabileceğine ilişkin şüphenin güçlendiğini yazdı. Aynı kaynaklar, olayın saldırı amacı taşıyıp taşımadığının da soruşturulduğunu belirtti.

Flydubai ve Suudi Arabistan makamları, kasıtlı düşürme veya saldırı iddialarını henüz doğrulamadı. Kanal 12 ise uçağın Suudi Arabistan’a inmesinin ardından yardımcı pilotun sorguya alındığını ve uçağı düşürme niyetine işaret ettiği öne sürülen bulguların arttığını öne sürdü.

*Yolcu uçağı, Tebük Havalimanı'nda.

Flightradar24 verileri ne gösteriyor? Dünya genelindeki uçuşları gerçek zamanlı izleyen Flightradar24’ün raporuna göre FZ1073 seferinde uçağın irtifasında ve hızında keskin değişiklikler yaşandı, uçak daha sonra acil durum kodları göndererek Suudi Arabistan’ın Tebük kentine yöneldi. Uçak, Dubai’den yerel saatle 07.05’te havalandı ve 34 bin feet seyir irtifasına yükseldi. Saat 08.21’de hızla alçalmaya başladı. Bunu sert bir yükseliş ve ardından bir başka hızlı alçalma izledi. Uçak 08.33 itibarıyla yaklaşık 15 bin feet irtifada dengelendi. Uçuşun geri kalanında irtifa yaklaşık bu seviyede dalgalanırken yer hızı da belirgin biçimde değişti. Flightradar24’e göre uçak, Suudi Arabistan-Ürdün sınırı boyunca ilerlerken yerel saatle 08.28’de (UTC 05.28.48) genel acil durumu belirten “7700” kodunu göndermeye başladı. Saat 08.35’te (UTC 05.35) ise “7500” koduna geçti. Kısa süreliğine Ürdün hava sahasına girdikten sonra 180 derece dönerek Tebük yönüne ilerledi. Tebük’e yaklaşırken yeniden “7700” koduna geçen uçaktan Flightradar24’ün aldığı son veri yerel saatle 09.58’de (UTC 06.58) kayda geçti. *Üstteki görsel FZ1073 seferinin uçuş güzergâhını, alttaki ise uçuş sırasında yaşanan keskin irtifa değişimlerini gösteriyor. (Kaynak: Flightradar24)

(VC)