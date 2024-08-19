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DÜNYA
Yayın Tarihi: 19 Ağustos 2024 12:55
 ~ Son Güncelleme: 19 Ağustos 2024 12:56
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Tel Aviv’de bombalı saldırı

Sırt çantasında patlayıcı düzenek taşıdığı tespit edilen 50'li yaşlardaki kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili ön soruşturma tamamlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Tel Aviv’de bombalı saldırı
Fotoğraf: Jerusalem Post

İsrail polisi ve istihbaratı, başkent Tel Aviv'de, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin şarapnelle yaralandığı patlamayla ilgili ön soruşturmayı tamamladı.

The Times of Israel'in haberine göre, polis ve iç istihbarat teşkilatı Şin Bet, dün (18 Ağustos) Tel Aviv'in Lahi Caddesi'nde gerçekleşen patlamayla ilgili raporunda, "patlayıcı düzenekli" patlamanın planlanmış bir saldırı olduğuna yer verdi.

Şin Bet, patlamada hayatını kaybeden ve sırt çantasında patlayıcı düzenek taşıdığı tespit edilen 50'li yaşlardaki kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

“Saldırgan Batı Şeria’dan” iddiası

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, "patlayıcı düzenek taşıyan" şüphelinin Batı Şeria'dan olduğu tahmin ediliyor.

Walla internet sitesinin haberine göre, Tel Aviv Emniyet Müdürü Peretz Amar, patlamada hayatını kaybeden kişinin "sıradan bir kişi olmadığını, patlayıcı düzenek taşıdığını, olayın niteliğini anlamak için soruşturma yürüttüklerini" açıklamıştı.

(AS)

İsrail Filistin-İsrail Savaşı
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