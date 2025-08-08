ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Ağustos 2025 12:43
 ~ Son Güncelleme: 8 Ağustos 2025 13:24
1 dk Okuma

Tel Aviv'de Netanyahu protestosu: Esir takası yapılsın

İsrailliler, başkent Tel Aviv, Kudüs ve diğer kentlerde Hamas ile esir takası anlaşması yapılması talebiyle gösteri düzenledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Tel Aviv'de Netanyahu protestosu: Esir takası yapılsın
*Fotoğraf: AA

İsrail Güvenlik Kabinesinin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze’nin tamamını işgal etme planını görüşmek üzere toplandığı sırada yüzlerce İsrailli Kudüs'teki başbakanlık binası önünde eylem yaptı.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, Gazze'nin işgal edilmemesi ve esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

AA'da yer alan habere göre; Tel Aviv'de de binlerce İsrailli, Netanyahu'nun liderlik ettiği Likud Partisi binası önünde gösteri düzenledi.

Tel Aviv'deki gösteriye TOMA’yla müdahale eden İsrail polisi, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Bunun haricinde, kuzeydeki Hayfa ve güneydeki Necef'te de İsrailli esirlerin kurtarılması talebiyle gösteriler düzenlendi.

Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.

İşgal planı sırasında İsrailli esirlerin olabileceği düşünülen ve daha önce saldırı düzenlenmeyen Gazze'deki bazı bölgelerin de hedef alınacağı belirtiliyor.

Hamas'tan Netanyahu'ya: İşgal girişimi İsrail ordusuna pahalıya patlar
Hamas'tan Netanyahu'ya: İşgal girişimi İsrail ordusuna pahalıya patlar
Bugün 11:27
Gazze’de 1 milyon kişi tekrar zorla yerinden edilmeyle karşı karşıya
Gazze’de 1 milyon kişi tekrar zorla yerinden edilmeyle karşı karşıya
Bugün 10:00

(RT)

ilgili haberler
Hamas'tan Netanyahu'ya: İşgal girişimi İsrail ordusuna pahalıya patlar
Bugün 11:27
/haber/hamas-tan-netanyahu-ya-isgal-girisimi-israil-ordusuna-pahaliya-patlar-310241
Gazze’de 1 milyon kişi tekrar zorla yerinden edilmeyle karşı karşıya
Bugün 10:00
/haber/gazzede-1-milyon-kisi-tekrar-zorla-yerinden-edilmeyle-karsi-karsiya-310233
