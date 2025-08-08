Tel Aviv'de Netanyahu protestosu: Esir takası yapılsın

İsrail Güvenlik Kabinesinin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze’nin tamamını işgal etme planını görüşmek üzere toplandığı sırada yüzlerce İsrailli Kudüs'teki başbakanlık binası önünde eylem yaptı.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, Gazze'nin işgal edilmemesi ve esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

AA'da yer alan habere göre; Tel Aviv'de de binlerce İsrailli, Netanyahu'nun liderlik ettiği Likud Partisi binası önünde gösteri düzenledi.

Tel Aviv'deki gösteriye TOMA’yla müdahale eden İsrail polisi, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Bunun haricinde, kuzeydeki Hayfa ve güneydeki Necef'te de İsrailli esirlerin kurtarılması talebiyle gösteriler düzenlendi.

Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.

İşgal planı sırasında İsrailli esirlerin olabileceği düşünülen ve daha önce saldırı düzenlenmeyen Gazze'deki bazı bölgelerin de hedef alınacağı belirtiliyor.

Hamas'tan Netanyahu'ya: İşgal girişimi İsrail ordusuna pahalıya patlar

Gazze’de 1 milyon kişi tekrar zorla yerinden edilmeyle karşı karşıya

(RT)