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DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Haziran 2025 11:20
 ~ Son Güncelleme: 8 Haziran 2025 11:30
2 dk Okuma

Tel Aviv'de kitlesel protesto: “Rehineleri anlaşmalar kurtarır, savaş öldürür”

İsrail kolluk kuvvetleri, “Gazze’deki rehinelerin geri getirilmesi” talebiyle düzenlenen gösteriye müdahalede bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Tel Aviv'de kitlesel protesto: “Rehineleri anlaşmalar kurtarır, savaş öldürür”
Fotoğraf: Moti Milrod

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde, ülke genelinde Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine karşı ve rehinelerin serbest bırakılması çağrısıyla kitlesel protestolar düzenlendi.

İsrail’in önde gelen sol eğilimli gazetesi Haaretz’in haberine göre, dün (7 Haziran) gece 'Rehine Meydanı'nda (Habima Meydanı) yapılan gösterilerde, Hamas tarafından kısa süre önce bir fotoğrafı yayımlanan rehine Matan Zangauker’in annesi Einav Zangauker konuştu.

Zangauker, İsrail Savunma Bakanlığı önünde yapılan eylemde şunları söyledi:

“Bugün Hamas, oğlumun ciddi bir tehlike altında olduğunu duyurdu. Askerî baskı onun çevresini kuşatıyor ve doğrudan bir tehdit oluşturuyor. Kara harekâtının genişletilmesi kararı, Matan’ın ve tüm rehinelerin hayatı pahasına alındı.”

7 Ekim 2023’ten bu yana Hamas ve diğer Filistinli grupların elinde hâlâ 55 rehine bulunduğu biliniyor. Bu hafta, Kibbutz Nir Oz sakinleri Gadi Haggai ve Judy Weinstein-Haggai ile Tayland vatandaşı Natthapong Pinta’nın cenazeleri İsrail ordusu tarafından Gazze’de bulundu. İsrailli esir yakınları, dünkü gösteride ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’tan Gazze Şeridi’nde rehine takası için yeni bir anlaşma taslağı talep etti.

Einav Zangauker, Netanyahu’nun rehineleri feda etmeye devam ettiğini belirterek, “Netanyahu, İsrail’in güvenliğini sağlamak için değil, savaşı sürdürüp iktidarını korumak için orduyu kullanıyor,” dedi.

Oğlunun tutulduğu tünelin bombalanması hâlinde bir daha kaçamayacağından endişe ettiğini belirten Zangauker, şöyle devam etti: “Netanyahu, eğer Matan canlı dönmezse, onun kanı senin ellerinde olacak.”

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’e de seslenen Zangauker, Gazze’de uygulanan askerî baskının şimdiye dek 40’tan fazla rehinenin ölümüne neden olduğunu hatırlatarak, “Savaşı genişletmenin rehine kaybına yol açacağını sen söyledin. Senin görevin İsrail halkını korumak, ölümlerine sebep olmak değil,” dedi.

Rehine yakını Shai Moses ise Netanyahu’nun rehinelerin geri getirilmesinden çok siyasi çıkarlarını önceliklendirdiğini belirterek, “Rehineleri ancak anlaşmalar geri getirir, savaş ise onları öldürür,” diye konuştu.

Eylemcilere polis müdahalesi

Savaşa karşı çıkan protestocular, Gazze’de İsrail hava saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarını taşıdı.

Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da, İsrail’in işgal politikalarına karşı faaliyet yürüten “Looking the Occupation in the Eye” (İşgalin Gözlerinin İçine Bakmak) adlı sivil toplum inisiyatifinin aktivistlerinin, etnik temizlik ve savaş suçlarına karşı sloganlar taşıyan pankartlarla Tel Aviv’deki ana protesto alanına girmelerine polis izin vermedi.

İsrail kolluk kuvvetleri, eylemcilere müdahalede bulundu.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
İsrail tel aviv Filistin-İsrail Savaşı Gazze Şeridi
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