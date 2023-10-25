Tel-Aviv BM temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacak

İsrail, Genel Sekreter António Guterres'in, Salı günü BMGK'deki açıklamalarının ardından Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin ülkeye giriş çıkışlarını "bir ders olması için" yasakladığını açıkladı.

Guterres, konuşması sırasında Hamas'ın 7 Ekim eylemlerini eleştirdikten sonra "Hamas saldırılarının boşlukta gerçekleşmiş olmadığının idrak edilmesi de önemli" diyerek Filistin'deki durumu şu sözlerle değelendirmişti:

Filistin halkı, 56 yıldır süregelen boğucu bir işgal altında. Gözleri önünde toprakları yerleşimlerce biteviye yutuluyor, şiddete gömülüyor, ekonomileri köstekleniyor, insanları yerinden ediliyor ve evleri yerle bir ediliyor. Durumlarına bir siyasal çözüm bulma umudu gitgide yok oluyor. Ancak Filistin halkının talepleri, Hamas'ın dehşet verici saldırılarını mazur gösteremeyeceği gibi, bu dehşet verici saldırılar da Filistin halkının topluca cezalandırılmasını mazur gösteremez.

BM GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANTIDA Guterres: "Hemen şimdi bir insani ateşkes"

BM Daimi Temsilcisi: "Ders verme zamanı"

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, ordu radyosuna verdiği demeçte "Açıklamaları nedeniyle BM temsilcilerine vize vermeme kararı alacağız." dedi. "İnsanî İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'e vizeyi zaten reddetmiştik. Onlara bir ders verme zamanı geldi."

Erdan, Salı günü de Guterres'in istifasını talep etmişti. Açıklanan tutum İsrail kurumlarında uzun zamandır süre giden BM İnsan Hakları Konseyi gibi BM kuruluşlarının İsrail karşıtı bir gündemle hareket ettikleri inancını yansıtıyor.

Vize yasağının BM hiyerarşisinde hangi düzeye kadar etkili olacağı henüz belirsiz. Birçok BM çalışanı, Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) tarafından Filistin halkına yönelik olarak istihdam ediliyor.

İsrail'in kararı BM yükümlülüklerine aykırı

Birleşmiş Milletler üyesi bir devlet olarak İsrail, bu dünya kurumuyla işbirliği yapma yükümlülüğü altında. İsrail'in BM yetkililerine, görevlerini bağımsız bir şekilde yerine getirmeleri için gerekli ayrıcalıkları ve dokunulmazlıkları tanımaya zorunlu. Bu ayrıcalıklar arasında, BM yetkililerini göç kısıtlamalarından bağışık tutma ve BM yetkililerinin vize başvurularıyla en hızlı şekilde ilgilenme yükümlülüğü de var.

BMGK kararı bekleniyor

Geçtiğimiz hafta ABD, İsrail'in kendisini savunma hakkına yer vermediği gerekçesiyle Gazze'ye yardımların ulaştırılması için çatışmaya "insani ara" verilmesini öngören Brezilya tasarısını BMGK'de veto etmişti.

Konsey Çarşamba geç saatlerde Gazze'de gıda, su, tıbbi malzeme ve elektrik sıkıntılarına yönelik olarak ABD ve Rusya'nın önerilerini değerlendirerek oylayacak.

ABD önerisi, İsrail'in kolektif ve bireysel savunma hakkını teyit ederken Gazze'de halkın serbest dolaşım hakkına sahip olması gerektiğini de kayıt altına alıyor.

Karar tasarısı, "BM ajansları ve diğer tarafsız insani kuruluşlar için uluslararası insancıl hukukla uyumlu olarak su, elektrik, gıda, yakıt ve tıbbi malzeme teminini engelsiz sağlamak üzere, insani aralar türünde hızlı, güvenli ve engelsiz insani erişim sağlanmasına imkan verecek tüm gerekli önlemleri alma" çağrısında bulunuyor.

Rusya'nın mukabil önerisiyse hızlı ve koşulsuz bir ateşkes çağrısında bulunuyor.

Blinken: "Hamas insanları canlı kalkan olarak

kullanmayı bırakmalı, İsrail sivillere zarar vermemeli"

İngiltere'de yayımlanan The Guardian'ın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Salı gecesi BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, ABD'nin insani bir arayı desteklediğini söyledi. Blinken, Hamas'ın insanları canlı kalkan olarak kullanmayı bırakması ve İsrail'in de sivillere zarar vermekten kaçınmak için tüm önlemleri alması gerektiğini belirtti.

Blinken bu amaçlar için "insani aralar" üzerinde düşünülmesi gerektiğini belirtti. Blinken'ın açıklamalarını yorumlaması istenen ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby insani ara ve bir ateşkes arasındaki farkın "süre, kapsam ve büyüklük ve benzeri şeylere ilişkin bir sorunun konusu" olduğunu söyledi.

ABD resmi bir ateşkese karşı olmakla birlikte "insani ara" ve "insani ateşkes" arasında ne fark olduğu belirsizliğini korumayı sürdürüyor.

(AEK)