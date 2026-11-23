Temiz Giysi Kampanyası, tekstil markalarının işçi haklarına ilişkin taahhütleri ile fabrikalardaki çalışma koşulları arasındaki çelişkileri ortaya koyan “Kâğıt Üzerinde Kalan Haklar: Tekstil Markalarının Davranış Kuralları ve Yaşanan Hak İhlalleri” başlıklı bir rapor yayımladı.

İsveç Başkonsolosluğu’nun maddi desteği ile hazırlanan raporun altında Temiz Giysi Araştırma Ekibi ve Derya Göçer’in imzası var.

Rapora göre markaların uluslararası sözleşmelere dayanarak işçi haklarını tanıyor ancak bu hakları koruyacak denetim, şikayet ve yaptırım mekanizmalarını oluşturmuyor.

Temiz Giysi Kampanyası, araştırma kapsamında 60 markayla iletişime geçti ve 28 markanın davranış kurallarını inceledi. Araştırmacılar ayrıca İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kırklareli, Malatya, Adıyaman, Maraş, Urfa ve Batman'da toplam 507 tekstil işçisiyle görüştü.

Araştırmaya katılanların yüzde 43,8'ini kadınlar, yüzde 5,1'ini Türkiye dışından gelen işçiler oluşturdu.

Araştırmacılar, örneklemin Türkiye'deki bütün tekstil işçilerini temsil etmediğini belirtti. Sendikalı işçilere ulaşmanın daha kolay olması ve sendikasız işçilerin işlerini kaybetme endişesiyle görüşmelere katılmaktan çekinmesi de araştırmanın örneklemini etkiledi.

Markalar hakları tanıyor, işçiler haklarını bilmiyor

Araştırmaya göre markaların tamamı çocuk işçiliğini yasaklıyor ve güvenli çalışma ortamı sağlamayı taahhüt ediyor. Markaların yüzde 96,4'ü örgütlenme ve toplu sözleşme hakkını tanıyor.

Ancak markalar, bu hakların ihlal edilmesini önleyecek mekanizmaları aynı ölçüde geliştirmiyor.

İncelenen 28 markadan 17'si çalışma standartlarını ayrıntılı biçimde tanımlasa da uygulama sorumluluğunu büyük ölçüde tedarikçilere bırakıyor. Üç marka hakları listelemekle yetinirken sekiz marka denetim, şikayet ve telafi süreçlerine ilişkin daha kapsamlı mekanizmalar tanımlıyor.

Markaların yüzde 46,4'ü işçilerin hakları konusunda bilgilendirilmesini şart koşuyor. Yalnızca beş marka davranış kurallarını Türkçe hazırlıyor.

İşçiler ise markaların taahhütlerinden büyük ölçüde habersiz.

Ankete katılanların yüzde 86,9'u üretim yaptıkları markanın çalışma koşullarına ilişkin bir taahhüdü veya kuralı olduğunu bilmediğini söyledi. İşçilerin yüzde 55,8'i hiçbir bilgilendirme almadığını, yalnızca yüzde 8,7'si bu konuda resmî eğitim aldığını belirtti.

İşçilerin yüzde 51'i şikayet etmeyi güvenli bulmuyor

Markaların yüzde 67,9'u kendi şikayet hattını oluşturduğunu belirtmesine rağmen işçiler bu mekanizmalara yeterince güvenmiyor.

Araştırmaya katılan işçilerin yüzde 62,1'i işyerinde resmi bir şikayet mekanizması bulunduğunu söyledi. Ancak yalnızca yüzde 17,7'si bu mekanizmayı kullandı.

İşçilerin yüzde 52,6'sı şikayette bulunan bir çalışanın işten çıkarıldığını veya baskı gördüğünü duyduğunu belirtti. Yüzde 51'i ise çalışma koşullarıyla ilgili bir sorunu dile getirmeyi güvenli bulmadığını ifade etti.

Rapora göre markalar, şikayet mekanizmalarını çoğunlukla tedarikçilerin sorumluluğuna bırakıyor. Bu durum, işçilerin şikâyet konusu olan yöneticilere karşı kendilerini güvende hissetmelerini güçleştiriyor.

Fazla mesaiyi reddedemeyenlerin yüzde 72,7'si işini kaybetmekten korkuyor

Araştırma, fazla mesai uygulamalarında da markaların taahhütleri ile işçilerin deneyimleri arasında belirgin farklılıklar ortaya koydu.

Markaların yüzde 67,9'u fazla mesainin gönüllülük esasına dayanmasını şart koşuyor. Buna karşılık, fazla mesai yapan işçilerin yüzde 41,3'ü mesaiyi reddedemediğini belirtti.

Fazla mesaiyi reddedemeyenlerin yüzde 72,7'si gerekçe olarak işini kaybetme riskini gösterdi.

Araştırmacılar, 100 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde fazla mesaiyi reddedemeyenlerin oranının yüzde 45,9'a yükseldiğini belirledi.

İşçilerin yüzde 80,8'i fazla mesai ücretini her zaman aldığını söylese de araştırma, ücret ödemenin fazla mesainin gönüllülük esasına dayanmasını güvence altına almadığını ortaya koydu.

İşçilerin yüzde 43,1'i temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor

Tekstil markalarının yüzde 89,3'ü en az yasal asgari ücret ödenmesini şart koşarken yüzde 64,3'ü işçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir “yaşam ücreti” verilmesini teşvik ediyor.

Ancak araştırmaya katılan işçilerin yüzde 43,1'i ücretlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini söyledi.

İşçilerin yüzde 34,5'i geçinebilmek için borçlandığını, yüzde 8,5'i ikinci bir işte çalışmak zorunda kaldığını belirtti. Ücretiyle rahatlıkla geçinebildiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 7,9'da kaldı.

Araştırmaya katılan işçilerin yüzde 54,4'ü asgari ücret veya asgari ücretin hemen üzerindeki gelir grubunda yer aldı.

Araştırmacılar, markaların yaşam ücretini bağlayıcı bir standart yerine uzun vadeli bir hedef olarak tanımladığına dikkat çekti. Araştırmaya katılan işçiler arasında yaşam ücreti aldığını belirten kimse bulunmadı.

İşçilerin yüzde 76'sı iş güvenliği eğitimi almamış

Markaların tamamı güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamayı taahhüt etse de araştırma, iş sağlığı ve güvenliği alanında da eksiklikler tespit etti.

İşçilerin yüzde 76'sı kullandıkları ekipman veya boya gibi maddeler hakkında eğitim almadığını söyledi.

Koruyucu ekipmana ihtiyaç duyan işçilerin yüzde 41,1'i işverenin kendilerine bu ekipmanı sağlamadığını belirtti.

Katılımcıların yüzde 46'sı çalışma ortamını beşli ölçekte en düşük iki puanla değerlendirdi. Yüzde 59,7'si sağlıkla ilgili en az bir rahatsızlık yaşadığını bildirdi.

Araştırma, kayıt dışı istihdamın da sürdüğünü gösterdi. İşçilerin yüzde 9,9'u sigortasız çalıştığını, yüzde 28,4'ü ücretinin tamamını veya bir bölümünü elden aldığını söyledi.

Araştırmacılar ayrıca 18 yaşından küçük beş işçiyle görüştü. Bu işçilerin üçü 16 yaşından küçüktü.

Kadın işçilerin yalnızca yüzde 1,2'si haklarına ilişkin bir programa katılmış

Markaların yüzde 75'i toplumsal cinsiyet eşitliğini ayrı bir politika alanı olarak tanımlıyor. Buna rağmen araştırma, kadın işçilerin haklarına ilişkin uygulamaların sınırlı kaldığını gösterdi.

İşçilerin yüzde 29,4'ü aynı işi yapan kadınlarla erkeklere eşit ücret ödenmediğini düşündüğünü belirtti. Yüzde 27,4'ü ise bu konuda bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Kadın çalışanların haklarına ilişkin bir programa, eğitime veya projeye katıldığını belirtenlerin oranı yalnızca yüzde 1,2 oldu.

Araştırmada bildirilen yönetici, müdür ve usta kadrolarının yüzde 25,9'unu kadınlar oluşturdu.

Tedarikçi listelerinde görünmeyen atölyeler denetim dışında kalıyor

Araştırma, markaların tedarik zincirlerindeki şeffaflık sorunlarını da ortaya koydu.

Araştırmacılar, görüşme yaptıkları üretim birimlerinin yüzde 47,6'sını markaların paylaştığı veya kamuya açıkladığı tedarikçi listelerinde doğrulayamadı. Bu oran, bazı markaların listelerini paylaşmaması nedeniyle karşılaştırma yapılamayan üretim birimlerini de kapsıyor.

Denetçinin hiç gelmediği üretim birimlerinin yüzde 80'i de tedarikçi listelerinde görünmüyordu.

Araştırmacılar, tedarikçi listelerinde görünmeme ile denetimsizlik arasında ilişki bulunduğunu belirtti.

Rapora göre Trendyol, Koton ve DeFacto, araştırmacıların bilgi taleplerine yanıt vermedi. LC Waikiki yalnızca konunun incelendiğini belirten otomatik bir yanıt gönderdi.

Mavi, tedarikçi listesini “ticari sır” gerekçesiyle paylaşmadı. Inditex ise tedarik zinciri bilgilerini küresel sendika federasyonu IndustriALL ile paylaştığını belirterek araştırmacıların talebini karşılamadı.

Denetimden sonra çalışma koşulları değişmiyor

Markaların yüzde 85,7'si tedarikçilerini denetlemeyi şart koşuyor. Ancak araştırma, bu denetimlerin işçilerin çalışma koşullarına sınırlı ölçüde yansıdığını gösterdi.

Ankete katılan işçilerin yüzde 71,4'ü fabrikaya dışarıdan bir denetçinin geldiğini söyledi.

Buna karşılık, denetçiyle yöneticilerin bulunmadığı bir ortamda görüşebilen işçilerin oranı yüzde 22,4'te kaldı.

Denetim sonrasında çalışma koşullarında herhangi bir değişiklik olduğunu belirtenlerin oranı ise yalnızca yüzde 7,9 oldu.

Araştırmacılar, markaların denetimlerinde işçilerin sesini yeterince duymadığını ve tespit edilen sorunları gidermek için etkili mekanizmalar geliştirmediğini vurguladı.

“Haklar uygulanabilir hale getirilmeli”

Temiz Giysi Kampanyası, raporun sonuç bölümünde markaların davranış belgelerinde ifade ettikleri vizyon ile bu vizyonun sahada hayata geçirilmesini sağlayacak mekanizmalar arasında belirgin bir uçurum olduğunu kaydetti.

Belgelerin işçilerin çeşitli haklarını tanıdığını, uluslararası sözleşmelere dayandığını ve büyük ölçüde ortak bir hak dili kullandığını belirtti. Ancak bu hakların nasıl gözetileceğini, hak ihlallerinin kim tarafından ve nasıl tespit edileceğini, tekstil işçisinin bunu nereye ve hangi güvenceyle bildireceğini, telafinin hangi sürede yapılacağını ve yükümlülüklere uyulmaması hâlinde hangi sonuçların doğacağını çoğunlukla açık biçimde tanınmadığını aktardı.

Birçok belgede en ağır yaptırım olarak sözleşmenin feshedilebileceği belirtilse de hangi ihlallerin ‘ciddi’ veya ‘ağır’ bir hak ihlali sayılacağına ilişkin ölçütlerin ortaya konmadığını ifade ederek şunları ekledi:

“Bu uçurum teknik bir eksiklikten ibaret değildir; doğrudan hak ihlallerinin önlenmesi ve giderilmesiyle ilgilidir. Mekanizmalarla desteklenmeyen bir hak, işçi açısından fiilen kullanılmayan bir hakka dönüşmektedir. Kendisine bildirilmeyen bir kuralı işçi talep edememekte; yöneticilerin bulunmadığı bağımsız bir görüşme imkanı sağlanmadığında yaşadığı sorunu dile getirememekte; misillemeye karşı korunmayan bir şikâyet kanalını güvenle kullanamamakta; markanın tedarikçi listesinde yer almayan bir atölyede ise bu mekanizmaların hiçbirine erişememektedir. Dolayısıyla belgelerde ifade edilen taahhütler ile sahadaki deneyimler arasındaki mesafe, özellikle bu mekanizmaların tanımlanmadığı ve işletilmediği alanlarda belirginleşmektedir.

Tekstil sektöründe vizyon düzeyinde alınan yol küçümsenmemelidir. Bu belgelerin varlığı, birbirine büyük ölçüde benzemesi, ortak bir hak diline yaslanması ve uluslararası sözleşmelere açıkça atıf yapması kendiliğinden ortaya çıkmamıştır. Tekstil sektöründe hak temelli savunuculuk yapan aktörler, sendikalar ve küresel sendika federasyonları, izleme ve kampanya ağları, bağımsız araştırmacılar ile tüketicilerin markalar üzerindeki baskısı, sektörü hakların tanımlandığı ve bu haklara ilişkin taahhütlerin oluşturulduğu bir noktaya taşımıştır. Bu nedenle bugün tartışılması ger-eken temel mesele, hakların tanınıp tanınmadığından çok, tanınan hakların nasıl uygulanacağıdır.

Ancak vizyon düzeyindeki bu ilerleme henüz uygulamaya aynı ölçüde yansımamıştır. Markaların geliştirmesi gereken alan artık yalnızca hakların tanımlanması değil, bu hakların uygulanmasını sağlayacak mekanizmaların standart, güvenilir ve istikrarlı bir biçimde kurulmasıdır. Bunlar işçiye ulaşan ve misillemeye karşı koruma sağlayan bir şikâyet kanalı, yöneticilerin bulunmadığı bağımsız görüşmeler, kamuya açık ve güncel bir tedarikçi listesi, ihlal sonrasında süreye bağlanmış bir telafi süreci, basamaklandırılmış yaptırımlar ve hak ihlaline yol açmayan satın alma ve sipariş politikalarıdır. Bunların tamamı davranış kurallarında açıkça tanımlanabilecek ve dolayısıyla denetlenebilecek unsurlardır.”

Ayrıca markalara, tedarikçilere, sendikalara, sivil toplum kuruluşlarına ve kamu kurumlarına yönelik de şu önerileri sıraladı:

Davranış kuralları işçinin anlayabileceği dillerde hazırlanmalı ve işçilere doğrudan ulaştırılmalıdır.

İşçilerin bilgilendirmesi tedarikçinin sorumluluğuna bırakılmamalıdır.

Markaların işçilerin doğrudan erişilebildiği ve güvenli şikâyet mekanizmaları oluşturması sağlanmalıdır.

Denetimlerde işçilerle yöneticilerin bulunmadığı bağımsız görüşmeler zorunlu hâle getirilmelidir.

İşçi temsilcileri ve sendikalar denetim süreçlerine dâhil edilmelidir.

Küresel çerçeve sözleşmeler yaygınlaştırılmalı ve uygulamaları izlenmelidir.

Türkiye’de çalışan sivil toplum kuruluşları ve göçmen örgütleri izleme sürecine dâhil edilmelidir.

Sertifikasyon ve çok paydaşlı girişimlere üyelik, markanın kendi sorumluluğunun yerine geçmemelidir.

Tedarikçi listesi kamuya açık, güncel ve birinci kademenin ötesini kapsayacak şekilde yayımlanmalıdır.

Satın alma ve sipariş politikaları işçi hakları ihlallerinin kaynağı olmaktan çıkarılmalıdır.

Yaşam ücreti teşvik edilen bir hedef değil, satın alma politikalarına dahil edilen bir ölçüt olmalıdır.

Yaptırımlar basamaklandırılmalı ve sonuçları kamuoyuyla paylaşılmalıdır.

Türkiye markaları, küresel ölçekte büyürken davranış kuralları ve izleme mekanizmaları da geliştirilmelidir.

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(HA)