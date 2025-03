"Têkoşîna me ya femînîst jiyana me û cîhanê diguherîne"

Navnîşana 23emîn Meşa Şeva Femînîstan a Stenbolê îsal jî Taksîm bû.

Bi hezaran jin û LGBTÎ+ tevî hemû astengî û dorpêçkirinan li Kolana Sîraselvîlerê kom bûn û bi kortejan meşiyan Cîhangîrê. Daxuyaniya çapemeniyê ji aliyê Komîteya Amadekar ve li ber Otoparka Cîhangîrê hat xwendin.

Her weha daxuyanî bi Tirkî, Kurdî û Erebî hat xwendin.

Kurdiya daxuyaniyê weha ye:

Em îro ne tenê weke bi hezaran femînîstên ku hêza guhertina jiyana xwe û cîhanê di femînîzmê de dibînin, di heman demê de bi hêza ku em ji jinên ku bi sedsalan û li çar aliyê cîhanê li dijî baviksalarî têdikoşin û li ber xwe didin distînin.

Ji aliyekî ve cîhan bi saya têkoşîna femînîst guherî. Ji aliyê din ve, piştî hemû pêşketinên ji bo wekhevî û azadiya jinan, jin hîna jî ji mêran kêmtir perwerdeyê dibînin, kêmtir kar peyda dikin, dema dixebitin kêmtir pere qezenc dikin, di malê de belaş dixebitin û hîn jî rastî tundiyê tên û ji ber dijberiya daxwazên mêran dikarin bên kuştin. Û her roj. Ji ber vê yekê em li her qadê, li her derê têdikoşin.

Li dijî yên ku pêşî li tundiya mêran nagirin lê dibêjin "jin derî ji sûcdaran re vedikin", yên ku me mehkûmî keda lênerînê û xizaniyê dikin, yên ku di bin navê xurtkirina malbatê de li şûna polîtîkayên wekheviyê hewl didin jinan bitepisînin, yên ku hewl didin homofobî û transfobîyê bikin norm, yên ku qeyûman tînin û îradeya me tune dihesibînin, li hember kesên ku êrîşî fikar û yekîtiya me dikin, dixwazin çavê me bitirsînin û tundiyê pêk bînin bijî têkoşîna me ya femînîst!

Têkoşîna me ya femînîst jiyanên me û cîhanê diguherîne!

Ev serhildan bêyî avakirina cîhanek wekhev û azad bi dawî nabe!

Bîst û Sêyemîn Meşa Şeva Femînîst a Stenbolê ya 8’ ê Adarê