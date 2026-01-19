Têkoşîna Hrant Dînk dê li Londonê were nîqaşkirin: "Bîr û Edalet"

Ji bo 19emîn salvegera kuştina Hrant Dink, li Londonê çalakiyek bi navê "Bîr û Edalet" tê lidarxistin. Bername ku dê li Zanîngeha Westminsterê were lidarxistin, dê têkoşîna Dink di çarçoveya polîtîkayên edalet û bîrê de were nîqaşkirin.
Axêverên çalakiyê mafparêz Eren Keskin, rojnamevan Hazal Ozvarış, nivîskar Karin Karakaşli û akademîsyen Dr. Yeşim Yaprak Yildiz in. Keskin û Karakaşli dê onlîne beşdar bibin.
Çalakî ji aliyê saziya Dialogues Without Bordersê ve (Diyalogên Sînornenas), organîzekirin.
Hûrguliyên Çalakiyê:
Dîrok: 23ê Çileya 2026an
Dem: 6:00 PM (UK) / 9:00 PM (TR)
Cih: Zanîngeha Westminster, The Pavilion (Kampusa Cavendish), 115 New Cavendish St, London W1W 6UW
Rêxistinvan ji bo beşdarbûna rûbirû daxwaza qeydkirinê bi rêya Eventbrite dikin. Ji bo beşdarbûna bi rêya Zoomê, hûn dikarin forma tomarê ya online dagirin.
(HA/AY)