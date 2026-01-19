TÜRKÇE ENGLISH
Dîroka Weşanê: 19.01.2026 13:21
 Nûkirina Dawî: 19.01.2026 13:24
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Têkoşîna Hrant Dînk dê li Londonê were nîqaşkirin: "Bîr û Edalet"

Eren Keskin, Hazal Ozvariş, Karin Karakaşli û Yeşîm Yaprak Yildiz dê têkoşîna Hrant Dînk di çarçoveya polîtîkayên edalet û bîrê de binirxînin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Têkoşîna Hrant Dînk dê li Londonê were nîqaşkirin: "Bîr û Edalet"

Ji bo 19emîn salvegera kuştina Hrant Dink, li Londonê çalakiyek bi navê "Bîr û Edalet" tê lidarxistin. Bername ku dê li Zanîngeha Westminsterê were lidarxistin, dê têkoşîna Dink di çarçoveya polîtîkayên edalet û bîrê de were nîqaşkirin.

Axêverên çalakiyê mafparêz Eren Keskin, rojnamevan Hazal Ozvarış, nivîskar Karin Karakaşli û akademîsyen Dr. Yeşim Yaprak Yildiz in. Keskin û Karakaşli dê onlîne beşdar bibin.

Çalakî ji aliyê saziya Dialogues Without Bordersê ve (Diyalogên Sînornenas), organîzekirin.

Hûrguliyên Çalakiyê:

Dîrok: 23ê Çileya 2026an

Dem: 6:00 PM (UK) / 9:00 PM (TR)

Cih: Zanîngeha Westminster, The Pavilion (Kampusa Cavendish), 115 New Cavendish St, London W1W 6UW

Rêxistinvan ji bo beşdarbûna rûbirû daxwaza qeydkirinê bi rêya Eventbrite dikin. Ji bo beşdarbûna bi rêya Zoomê, hûn dikarin forma tomarê ya online dagirin.

(HA/AY)

Stenbol
kuştina hrant dînk Weqfa Hrant Dînk
