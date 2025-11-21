11emîn Hefteya Rûmetê a Transan a Stenbolê duh (20ê Mijdarê) li Parka Kedili ya Nişantaşiyê, di çarçoveya 20ê Mijdarê Roja Bîranîna Transên Rastî Sûcên Nefretê Hatine, daxuyaniyeke çapemeniyê li dar xist.
Komîteyê di daxuyaniyê de wêneyên transên hatine kuştin û qurenfîl hilgirtin û got:
"Dadweriya mêr, mêrên ku transan dikujin bi bêcezatiyê xelat dike û her weha hewl dide hebûna me ya qadên giştî qedexe bike. Faîlên Dilek İnce û Hande Kaderê serbest digerin, lê transbûn dikare bibe sedema desteserkirina polîsan. Îsal, Nida Nazlier ji aliyê mêrekî ve hate kuştin. Li Edîrneyê di Meha Rûmetê de Helînê di weşana zindî de di qatê 13em de xwe avêt xwarê û mir. Û gotinên wê yê dawî ev bû, ‘Mafê jiyanê nadin me'.
"Em bi hêrs in. Şerê ku we li dijî laşên me, zayendîtiya me û li dijî hebûna me daye destpêkirin, ji hedê xwe derbas bûye. Em di şînê de ne. Bûn sedema xwekuştina gelek hevalên me û hatin kuştin. Em di serhildanê de ne. Têkoşîn ji bo me transan pirsgirêkeke jiyanî ye. Em bêdeng nînin, em li kolanan in. Em veşartî nînin, em rêxistinkirî ne. Em dengê xwe li dijî tundkarî û nefretê bilind dikin, û tevî hemû qedexeyên we yên siyasî, em ji kolanan dernakevin. Bila cihê ku hûn lê radizên we neêşîne, me têkoşîna we hilgirtiye. Têkoşîna we têkoşîna me ye. Bila serê me hemûyan sax be."
20ê Mijdarê Roja Bîranîna Transên Rastî Sûcên Nefretê Hatine
Ev roj, wekî Roja Bîranîna Transan (Transgender Day of Remembrance, TDoR) jî tê zanîn. Her weha armanc vê rojê ewe ku balê bikişîne ser tundkarî û sûcên nefretê yên ku trans rûbirûyê wan dibin û transên bûne qurbaniya van sûcan bi bîr bîne.
Ji sala 1998an ve, piştî kuştina jina trans Rita Hester, di vê roj de wate di 20ê Mijdarê de çalakiyên cihêreng li seranserê cîhanê tê li dar xistin.
