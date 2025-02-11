Teknoloji şirketleri ve fosil yakıtlar arasındaki ‘zehirli aşk’ protesto edildi

Bir grup iklim aktivisti, Paris’teki Yapay Zekâ Eylem Zirvesi’nin dünkü (10 Şubat) açılışında gerçekleştirdiği Sevgililer Günü temalı eylemle büyük teknoloji şirketlerini fosil yakıtlardan vazgeçmeye çağırdı.

“Büyük Teknoloji, fosil yakıtları terk etme zamanı” pankartı açan eylemciler, sektörün enerji tüketiminin Avrupa'nın iklim hedeflerini tehdit ettiğini vurguladı.

Eylem Fosil Yakıtların Ötesi (Beyond Fossil Fuels) tarafından hazırlanan yeni veri merkezlerinin artışının Avrupa'nın enerji sistemlerini nasıl zorlayabileceğini ve iklim hedeflerini nasıl baltalayabileceğini gösteren çalışmanın yayımlanmasıyla aynı anda gerçekleşti.

Aktivistler, liderleri bu “zehirli aşk ilişkisine” son vermeye ve yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmaya çağırdı.

Yayımlanan çalışmaya göre, Avrupa'daki veri merkezlerinin elektrik talebinin 2030 yılına kadar yüzde 160'a kadar artarak 287 TWh'ye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu rakam, İspanya'nın 2022 yılındaki toplam elektrik tüketiminden daha fazla.

“Zehirli aşkın ifşası”

Fosil Yakıtların Ötesi Kurumsal Program Lideri Pierre Terras, zirve ve raporla ilgili şunları söyledi:

“Sevgililer Günü öncesinde, Büyük Teknoloji (Big Tech) ile fosil yakıtlar arasındaki zehirli aşk ilişkisini ifşa etmek istiyoruz. Çalışmamızın da ortaya koyduğu gibi, yeni veri merkezlerinin artışıyla ortaya çıkan ek elektrik ihtiyacının karşılanması iklim krizini körükleyebilir. Bu durum, bugün büyük ölçüde Asya'da üretilen ve fosil yakıtlarla çalışan yarı iletkenler de dahil olmak üzere tedarik zincirinin geri kalanı için de geçerli. Herhangi bir genişleme, ek yenilenebilir enerji inşası ile el ele gitmeli. Eğer teknoloji şirketleri talep artışlarını iklim bilimi ile uyumlu hale getiremezlerse, bu artış sınırlandırılmalıdır.

“Bu yapay zekâ zirvesinin amaçlarından biri, ‘kamusal çıkar doğrultusunda faydalı sosyal, ekonomik ve çevresel sonuçlar elde etmek’tir. Eğer dünya liderleri bu hedefe gerçekten bağlılarsa, yapay zekânın daha fazla fosil yakıt yakılmasına katkıda bulunmasını durdurmasını ve bu zehirli ilişkiye son vermesini tereddütsüz bir şekilde talep etmelidirler.” (TY)