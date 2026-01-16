Teklif Komisyondan geçti: Belediyelerin şirket ve kooperatif yetkisi Cumhurbaşkanına bağlanıyor

AKP’nin “fahiş site aidatlarının önüne geçilecek” gerekçesiyle hazırladığı 32 maddelik Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Komisyonu’ndan geçti. Teklifte yer alan bir düzenleme ise belediyelerin yetkilerini doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na devretmesi nedeniyle dikkat çekti.

Teklif; yangın güvenliği denetimlerinden kaçak yapılaşmayla mücadeleye, kadastro ve tapu işlemlerinden Hazine taşınmazlarının değerlendirilmesine, afet sonrası yeniden inşa süreçlerinden çevre ve iklim politikalarına kadar birçok alanda değişiklik öngörüyor. Ayrıca Anayasa Mahkemesi iptallerinin ardından personel rejimine ilişkin düzenlemeler de pakette yer alıyor.

17. madde dikkat çekti

Teklifin 17’nci maddesiyle belediyelere ait önemli bir yetkinin Cumhurbaşkanına devredilmesi öngörülüyor. Buna göre, belediyeler ve bağlı kuruluşların dolaylı ya da bedelsiz şekilde şirket edinmesi, şirket kurması veya kooperatiflere ortak olması Cumhurbaşkanı onayına bağlanıyor.

Düzenleme, özellikle 2019 yerel seçimlerinde büyükşehir belediyelerinin muhalefete geçmesinin ardından belediyelerin yetki ve kaynaklarının merkezi idare tarafından sınırlandırıldığı eleştirilerini yeniden gündeme getirdi.

Gerekçe tartışma yarattı

BirGün'ün haberine göre, Düzenlemenin gerekçesinde, mevcut mevzuatın “yeterince açık olmadığı” savunularak uygulamada aksaklıklar yaşandığı ifade edildi. Gerekçede, belediyelerin bedelsiz şirket edinimi ya da belediye şirketlerinin yeni şirketler kurması uygulamalarının yaygınlaştığı, bu alanın denetimsiz kaldığı ve belediyelerin görev alanı dışında kalan ya da mali açıdan riskli şirketlere kamu kaynağı aktarılabildiği ileri sürüldü.

Muhalefet ise bu gerekçeyi, belediyelerin mali ve idari özerkliğinin daha da zayıflatılması olarak değerlendiriyor.

Teklifin Genel Kurul’da da kabul edilmesi halinde, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere belediyelerin bir yetkisi daha doğrudan Cumhurbaşkanlığı makamına bağlanmış olacak.

