Tekirdağ’dan Fransa’ya uzanan kâğıt sanatı

Japonya’nın dünyaca bilinen origami sanatını 20 yıldır İzmir ve Tekirdağ’da devam ettiren tasarımcı ve yazar Aysun Şahin Besci, ilk kişisel sergisini Fransa’nın Audincourt kentinde açtı.

Küratörlüğünü Dr. Sedat Özer’in yaptığı sergi, "MA: The Space Between Folds (Kıvrımlar Arasındaki Boşluk)" başlığı altında 6-16 Ekim 2026 tarihleri arasında açık kaldı.

Sergi Galerie d’Art et Académie Polydesign’da, Audincourt Belediyesi ile kurulan kültürel işbirliği sayesinde sanatseverlerle buluştu.

Yaklaşık 20 yıldır origami ve kâğıt sanatı üzerine çalışan Besci, çalışmalarına İzmir’de başladıktan sonra Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sürdürüyor.

Besci, bianet’e yaptığı açıklamada tasarım ve kâğıtla ilişkisini şöyle anlattı:

“Kelimelerle hayal kurarak, çizgilerle oyun oynayarak büyüdüm. Endüstri ürünleri tasarımı ve marka iletişimi alanlarında eğitim aldım, farklı sektörlerde tasarımcı olarak çalıştım. Zamanla kelimelerle üretmenin ve anlatmanın yollarını ararken içerik tasarımına yöneldim. Bu yolculuk beni kullanıcı deneyimi tasarımı ve deneyim yazarlığı alanlarında uzmanlaşmaya götürdü. Üniversite yıllarında origamiyle başlayan kâğıt serüvenim, bugün Noipaper çatısı altında devam ediyor. İzmir’de başlayan hikayem de şu an Tekirdağ Çorlu’da devam ediyor.”

Çocuklar ve yetişkinlerle kâğıt odaklı atölyeler düzenleyen Besci, TÜBİTAK Bilim Merkezleri ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile de yaratıcı öğrenme çalışmaları yürütüyor.

“Kâğıdı sanat, bilim ve oyunla buluşturuyorum” diyen Besci’nin Katlanan Hayaller adlı bir çocuk kitabı serisi de var. Burada origami ve hikâye anlatıcılığını bir araya getiriyor:

“Her kâğıtta keşfedilecek bir dünya, her katın ardında anlatılacak bir hikâye mutlaka olduğuna inanarak yazdığım Katlanan Hayaller Serisi kitaplarımla büyük küçük herkese ulaşmaya çalışıyorum.”

Japon kültüründeki “Ma” kavramından yola çıktı

Besci, serginin Japonya’ya yaptığı bir seyahatin ardından şekillendiğini anlattı. Japon kültüründeki “MA” kavramından ilham aldığını söyledi.

“Ma” kavramı, nesneler, zamanlar ya da hareketler arasındaki boşluğu ve aralığı ifade ediyor. Bu boşluk, bir eksiklikten çok, biçimler arasındaki ilişkiye ve deneyime anlam kazandıran bir alan olarak görülüyor.

Besci bununla ilgili “Zaman ve mekân, hareket ve duraklama, görünen ve gizli kalan arasındaki ilişkileri ele alan sergide kâğıdın katları arasında oluşan boşlukları sanatsal bir ifade alanı olarak yorumluyorum.” diye konuştu.

Sergi sürecini değerlendirirken de “Açılışta ve sergi boyunca ziyaretçilerin eserlerle kurduğu etkileşim ile Audincourt Belediye Başkanı Martial Bourquin’in sergiye gösterdiği ilgi ve destek, bu deneyimi benim için daha anlamlı hale getirdi” ifadelerini kullandı.

Serginin interaktif kurgusu, ziyaretçilerin bazı çalışmaları yalnızca izlemesine değil, dokunarak ve deneyimleyerek keşfetmesine de olanak sağladı.

Küçük Prens’ten ilham alan atölye

Sergi kapsamında Fransız yazar Antoine de Saint-Exupéry’nin Küçük Prens adlı eserinden ilham alan bir origami atölyesi de düzenlendi.

Besci ile akademisyen Dr. Tuncay Murat Atal’ın birlikte yürüttüğü atölyede edebiyat, resim ve kâğıt sanatı bir araya getirildi.

Besci origami ve kâğıt katlama üzerine çalışmalar yürütürken, Atal da resim alanındaki yaklaşımıyla atölyeye katkıda bulundu. Çocuklar, Küçük Prens’in dünyasından hareketle kâğıt çalışmaları üretti. Atölyede ortaya çıkan çalışmalar daha sonra sergi alanında gösterildi.

Sergideki çalışmalar 12 başlık altında toplandı: Ma, Durak, Bakışlar Arasında, Üçüncü Alan, Dönüş, Baş Aşağı, Kabuğun Dışında, Ters Yüz, Çember, Yerleşim, Akışkan ve Dans Eden Kuşlar.

(YÖ/HA)