İKLİM KRİZİ
YT: Yayın Tarihi: 23.12.2025 14:30 23 Aralık 2025 14:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.12.2025 14:37 23 Aralık 2025 14:37
Okuma Okuma:  1 dakika

Tekirdağ’da kuraklık nedeniyle Naip Barajı’ndan su verilemiyor

Barajlardaki su seviyesinin kritik düzeye düşmesiyle bazı ilçelerde su kesintileri başladı.

BİA Haber Merkezi

Tekirdağ’da kuraklık nedeniyle Naip Barajı’ndan su verilemiyor
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Küresel iklim krizine bağlı olarak yaz mevsiminin kurak geçmesi ve artan su tüketimi nedeniyle Tekirdağ barajlarındaki su miktarı kritik seviyede azaldı.

Kentteki Naip Barajı’nda kullanılabilir son suyun da tükenmesi üzerine, barajdan kente su verilmesi geçici olarak durduruldu.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, aşırı kuraklık ve su yetersizliği nedeniyle barajın su seviyesinin kritik eşiğin altına düştüğü belirtildi.

Bu nedenle kente özellikle yüksek kesimlerdeki bazı mahallelerde basınç düşüklüğü nedeniyle kısa süreli su kesintilerinin yaşandığı bildirildi.

Yurttaşların mağdur olmaması için ekiplerin çalışmalarına devam ettiği aktarılan açıklamada, şöyle dendi:

TESKİ ekiplerimiz su arzını en kısa sürede stabilize etmek ve alternatif hatlar üzerinden besleme sağlamak amacıyla 7/24 esasıyla sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına suyu tasarruflu kullanmaları önemle rica olunur. Süreçle ilgili bilgilendirme tarafımızca paylaşılacaktır.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
tekirdağ kuraklık iklim krizi
