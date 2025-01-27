Tekirdağ’da GDO'lu ürün ithalatına ilişkin davanın ilk duruşması görüldü

Rusya ve Ukrayna’dan sahte analiz evraklarıyla ithal edilen 11 geminin 7’sinde tespit edilen genetiği değiştirilmiş organizmalı (GDO) mısır ve kanola (kolza) davasında 17 kişi yargılanıyor.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında açılan davanın ilk duruşması, 24 Ocak Cuma günü Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
17 kişi 8 ayrı suç
Firma yetkilileri, gümrük müşavirleri ve işlemi gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanlığı ve İl Müdürlüğü’nde çalışan iki personel olmak üzere 17 kişi, “Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokmak”, “Özel kanunları gereğince gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak ithal edilen eşyayı, ithal amacı dışında başka bir kullanıma tahsis etmek”,”Resmi Belgede Sahtecilik”, “Biyogüvenlik Kanuna Muhalefet”, “Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Gıdalar Üretmek”, “İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye sokmak” ve “Dolandırıcılık” suçları kapsamında yargılanıyor.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bakanlık’ta çalışan iki memurun, Gümrük müşavirleri ile şirket yetkilerinin eylem ve fikir birliği içerisinde hareket ederek suçları işlediği ifade edilen iddianamede, söz konusu firma sahiplerinin usulsüz gerçekleşen ithalat işlemlerine ilişkin bilgilerinin olmadığını beyan etmelerinin “hayatın olağan akışına aykırı” olacağı kaydedildi.
Duruşma 10 saat sürdü
Firma sevkiyat başvurusunun onaya sunulmasından sonra 3 dakika-2 saat aralığında onay işlemlerinin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü sisteminde gerçekleştirilmesinin, belirtilen süreler içerisinde ithal edilen ürünlere ilişkin analiz veya denetimin yapılmasının mümkün olmadığı, bu durumun konunun uzmanı olan gümrük müşavirliği ve çalışanları tarafından bilinmemesinin de “hayatın olağan akışına aykırı olacağı” belirtildi.
Söz konusu davaya ilişkin duruşmaya, 14 sanık avukatıyla katıldı. İki sanık ise Ankara ve Antep’ten SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden katılırken, bir kişi mahkemeye gelmeden ifade verdi. 10 saat süren duruşmada, sanıklar iddiaları ve söz konusu suçlamaları reddetti.
Firma yetkilileri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün uygun koşullarda numune almadıklarını ve bulaş ihtimalini dile getirirken, gümrük müşavirleri ise belgelerin kanunlara uygun şekilde düzenlendiğini belirtti. Sanık avukatları delillerin yetersiz olduğunu, uygun koşullarda numune alınmadığını ve müvekkillerinin beraatini talep ettiklerini kaydetti.
Savunmaları dinleyen mahkeme, bilirkişi atanmasına ve sanıkların yurt dışı yasağı ve adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Bir sonraki duruşma 25 Nisan 2025’e bırakıldı.
Ne olmuştu?
İddianameye göre, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde mühendis olarak görev yapan C.E., 11 adet ithalat işlemini başka memurlara ait şifre ve kullanıcı adları üzerinden analiz yapılıyormuş gibi göstererek, sahte uygunluk belgeleri düzenleyip onay işlemlerini gerçekleştirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nda sistem görevlisi olarak çalışan Fatih Cihan, parola sıfırlama seçeneği ve VPN kullanımıyla, diğer çalışanların şifrelerini ele geçirmesine olanak sağladı.
Firmaların ithalat başvuruları ise, 3 dakika ile 2 saat arasında değişen sürelerle onaylandı.
Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bünyesindeki bir personelin durumu bildirmesi üzerine, 14 Mayıs 2024’te Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Rusya ve Ukrayna’dan gelen mısır, kanola ve kolza yüklü ticaret gemileriyle yapılan ithalat işlemleriyle ilgili olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı kurum içinde de inceleme başlattı.
Suç duyurusunda, Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi’nde bir çalışanın pasif durumdaki kullanıcı hesabının aktifleştirilerek, başka kullanıcıların bilgisi olmadan ithalat işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi. İthalat işlemini gerçekleştiren firmalar arasında, AKP eski İl Başkan Yardımcısı K.Ç.'nin sahibi olduğu C.T.Ü. Madencilik, Nakliyat, İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, B.A. Tarım ve Hayvancılık, Sanayi, Dış Ticaret Limited Şirketi, İ. A. Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., A. N. Sanayi ve Ticaret A.Ş., Soylu Yem Tarım, Sanayi ve Ticaret A.Ş., T. Gıda, Dış Ticaret A.Ş. yer almakta olduğu ve 11 ithalat işlemi için çalışanların bilgileri kullanıldığı bildirildi. Suç duyurusunun ardından, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince ekim ayında gerçekleştirilen operasyonda 50’ye yakın kişi gözaltına alındı.
Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen ve aralarında AK Parti eski İl Başkan Yardımcısı K.Ç.'nin de bulunduğu 8 kişi, yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (SCİ/TY)