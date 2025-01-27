Tekirdağ’da GDO'lu ürün ithalatına ilişkin davanın ilk duruşması görüldü

Rusya ve Ukrayna’dan sahte analiz evraklarıyla ithal edilen 11 geminin 7’sinde tespit edilen genetiği değiştirilmiş organizmalı (GDO) mısır ve kanola (kolza) davasında 17 kişi yargılanıyor.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında açılan davanın ilk duruşması, 24 Ocak Cuma günü Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

İddianameye göre, 40 bin 511 ton 541 kilo mısır ve kolzanın toplam 11 gemi ile Tekirdağ Limanı’ndan sahte evraklarla ülkeye girişi yapıldı. 11 geminin 7’sinde GDO’lu mısır ve kanola tespit edilirken, 2 gemideki ürünlerin piyasada tüketildiği için tespiti yapılamadı. 7 geminin 3’ünde okratoksin A, Zearalenon, Aflatoksin maddeleri tespit edildi. GDO tespit edilemeyen 4 geminin ise dahili işleme rejimi kapsamında yurda girişi yapıldığı işin kanuna aykırı olduğu kaydedildi.

17 kişi 8 ayrı suç

Firma yetkilileri, gümrük müşavirleri ve işlemi gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanlığı ve İl Müdürlüğü’nde çalışan iki personel olmak üzere 17 kişi, “Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokmak”, “Özel kanunları gereğince gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak ithal edilen eşyayı, ithal amacı dışında başka bir kullanıma tahsis etmek”,”Resmi Belgede Sahtecilik”, “Biyogüvenlik Kanuna Muhalefet”, “Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Gıdalar Üretmek”, “İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye sokmak” ve “Dolandırıcılık” suçları kapsamında yargılanıyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bakanlık’ta çalışan iki memurun, Gümrük müşavirleri ile şirket yetkilerinin eylem ve fikir birliği içerisinde hareket ederek suçları işlediği ifade edilen iddianamede, söz konusu firma sahiplerinin usulsüz gerçekleşen ithalat işlemlerine ilişkin bilgilerinin olmadığını beyan etmelerinin “hayatın olağan akışına aykırı” olacağı kaydedildi.

Duruşma 10 saat sürdü

Firma sevkiyat başvurusunun onaya sunulmasından sonra 3 dakika-2 saat aralığında onay işlemlerinin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü sisteminde gerçekleştirilmesinin, belirtilen süreler içerisinde ithal edilen ürünlere ilişkin analiz veya denetimin yapılmasının mümkün olmadığı, bu durumun konunun uzmanı olan gümrük müşavirliği ve çalışanları tarafından bilinmemesinin de “hayatın olağan akışına aykırı olacağı” belirtildi.

Söz konusu davaya ilişkin duruşmaya, 14 sanık avukatıyla katıldı. İki sanık ise Ankara ve Antep’ten SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden katılırken, bir kişi mahkemeye gelmeden ifade verdi. 10 saat süren duruşmada, sanıklar iddiaları ve söz konusu suçlamaları reddetti.

Firma yetkilileri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün uygun koşullarda numune almadıklarını ve bulaş ihtimalini dile getirirken, gümrük müşavirleri ise belgelerin kanunlara uygun şekilde düzenlendiğini belirtti. Sanık avukatları delillerin yetersiz olduğunu, uygun koşullarda numune alınmadığını ve müvekkillerinin beraatini talep ettiklerini kaydetti.

Savunmaları dinleyen mahkeme, bilirkişi atanmasına ve sanıkların yurt dışı yasağı ve adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Bir sonraki duruşma 25 Nisan 2025’e bırakıldı.