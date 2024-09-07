Tekirdağ'daki trafik kazası davasında Asyaport hakkında bilgi talebi

1 Temmuz 2024'te Tekirdağ Süleymanpaşa Barbaros Kumbağ yolunda bir otomobilin ters yöne girmesiyle meydana gelen kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi TEKULAŞ personeli Cantürk Erdağ ve Mehmet Yalın Tekeroğulları yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı.

Kazaya ilişkin davanın ilk duruşması dün (6 Eylül) Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, sanık Ufuk Kuş'un tutukluluğunun devamına karar verirken, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Karayolları Genel Müdürlüğü ile ilgili başlatılan soruşturmaya dair bilgi talep etti.

Mahkeme ayrıca, kazada trafik levhalarının görülmesini engelleyen duvar içindeki süs bitkilerinin bakımını yapmadığı iddia edilen Asyaport Limanı hakkında da bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığına yönelik bilgi istedi.

Yargılamanın ikinci duruşması 20 Kasım 2024’e bırakıldı.

"İşlem yapılmadı"

Kazanın mağdurlarından Cantürk Erdağ’ın amcası ve ceza avukatı Ali İhsan Erdağ, kazaya ve dava sürecine dair şu açıklamayı yaptı:

"Yargılaması yapılan karşı sürücünün kusurunu azaltmayacak olmakla birlikte, bu olayın meydana gelişinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ve Asyaport Liman İşletmesi'nin de kusurları olduğu iddia edilmektedir. Bu nedenle, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, karşı sürücünün yanı sıra Karayolları’nın yetkili sorumluları hakkında da 1 Temmuz'dan itibaren soruşturma başlatmış olup, 4483 sayılı kanundaki izin prosedürünün işletilmesi amacıyla dosyanın Karayolları ile ilgili kısmını ayırmıştır.

"Karayolları soruşturması devam etmektedir. Ancak Asyaport Liman Anonim Şirketi'nin bu kazada, trafik levhalarının görülmesini engelleyecek şekilde duvar içindeki süs bitkilerinin bakımını yapmadığı iddia edilmektedir. Bu durum iddianamede açıkça belirtilmiştir. Mağdurların ve benim şikayetlerimize rağmen, dosyada bu şikayetler mevcut olmasına rağmen bugüne kadar Asyaport Liman Anonim Şirketi hakkında herhangi bir işlem yapılmamıştır."