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Yayın Tarihi: 7 Eylül 2024 15:21
 ~ Son Güncelleme: 7 Eylül 2024 15:21
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Tekirdağ'daki trafik kazası davasında Asyaport hakkında bilgi talebi

Tekirdağ'da iki kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili görülen davada mahkeme, kazada Asyaport Limanı’nın ihmaliyle ilgili bilgi talep etti.

Serap Cömertoğlu İşcan

Serap Cömertoğlu İşcan

Serap Cömertoğlu İşcan

Görseli Büyüt
Tekirdağ'daki trafik kazası davasında Asyaport hakkında bilgi talebi
Fotoğraf: Trakya Gazetesi

1 Temmuz 2024'te Tekirdağ Süleymanpaşa Barbaros Kumbağ yolunda bir otomobilin ters yöne girmesiyle meydana gelen kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi TEKULAŞ personeli Cantürk Erdağ ve Mehmet Yalın Tekeroğulları yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı.

Kazaya ilişkin davanın ilk duruşması dün (6 Eylül) Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, sanık Ufuk Kuş'un tutukluluğunun devamına karar verirken, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Karayolları Genel Müdürlüğü ile ilgili başlatılan soruşturmaya dair bilgi talep etti.

Mahkeme ayrıca, kazada trafik levhalarının görülmesini engelleyen duvar içindeki süs bitkilerinin bakımını yapmadığı iddia edilen Asyaport Limanı hakkında da bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığına yönelik bilgi istedi.

Yargılamanın ikinci duruşması 20 Kasım 2024’e bırakıldı.

"İşlem yapılmadı"

Kazanın mağdurlarından Cantürk Erdağ’ın amcası ve ceza avukatı Ali İhsan Erdağ, kazaya ve dava sürecine dair şu açıklamayı yaptı:

"Yargılaması yapılan karşı sürücünün kusurunu azaltmayacak olmakla birlikte, bu olayın meydana gelişinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ve Asyaport Liman İşletmesi'nin de kusurları olduğu iddia edilmektedir. Bu nedenle, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, karşı sürücünün yanı sıra Karayolları’nın yetkili sorumluları hakkında da 1 Temmuz'dan itibaren soruşturma başlatmış olup, 4483 sayılı kanundaki izin prosedürünün işletilmesi amacıyla dosyanın Karayolları ile ilgili kısmını ayırmıştır.

"Karayolları soruşturması devam etmektedir. Ancak Asyaport Liman Anonim Şirketi'nin bu kazada, trafik levhalarının görülmesini engelleyecek şekilde duvar içindeki süs bitkilerinin bakımını yapmadığı iddia edilmektedir. Bu durum iddianamede açıkça belirtilmiştir. Mağdurların ve benim şikayetlerimize rağmen, dosyada bu şikayetler mevcut olmasına rağmen bugüne kadar Asyaport Liman Anonim Şirketi hakkında herhangi bir işlem yapılmamıştır."

Asyaport hakkında

Asyaport, Asyaport Liman A.Ş. tarafından işletilen, İtalyalı MSC (Mediterranean Shipping Company) Grubu ve Türkiyeli Soyuer Ailesi'nin işbirliğiyle kurulan bir liman işletmesi.

Barbaros, Tekirdağ’da inşa edilen ve “Türkiye’nin ilk transit konteyner limanı (Hubport)” olarak duyurulan işletme, 8 Temmuz 2015’te hizmete girdi.

Marmara Denizi'nin kuzey kıyısında yer alan liman, Türkiye'nin uluslararası ticaret yolları üzerinde stratejik bir öneme sahip olan. Asyaport, Türkiye'nin Avrupa'ya en yakın limanı olması nedeniyle, özellikle Avrupa ve Asya arasında konteyner taşımacılığında önemli bir rol oynuyor. (SCİ/TY)

asyaport tekirdağ kumbağ trafik kazası
Serap Cömertoğlu İşcan
Serap Cömertoğlu İşcan
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Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 2014 mezunu. Ulusal ve yerel olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde çalıştı. Şu an freelance gazetecilik yapıyor, aynı zamanda Tekirdağ merkezli yerel medyada...

Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 2014 mezunu. Ulusal ve yerel olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde çalıştı. Şu an freelance gazetecilik yapıyor, aynı zamanda Tekirdağ merkezli yerel medyada aktif olarak çalışıyor. Tekirdağ merkezli Trakya genelinde çevre konularıyla ilgi Yeşil Gazete’ye dosya haberler hazırlıyor.Medya çalışmalarına yönelik çeşitli projelerde yer alıyor.

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