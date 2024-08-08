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Yayın Tarihi: 8 Ağustos 2024 14:57
 ~ Son Güncelleme: 8 Ağustos 2024 15:02
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Tekirdağ'daki ‘Balık Hali Projesi’ mahkeme kararıyla iptal edildi

2017 yılında yapımına başlanan ve 2021'de hizmete açılan proje, çevresel etkiler ve yerleşim yerlerine yakınlığı nedeniyle mahkeme tarafından durduruldu.

Serap Cömertoğlu İşcan
Serap Cömertoğlu İşcan

Serap Cömertoğlu İşcan
Görseli Büyüt
Tekirdağ'daki ‘Balık Hali Projesi’ mahkeme kararıyla iptal edildi

Tekirdağ 1. İdare Mahkemesi, Balık ve Su Ürünleri Toptancı Hali Projesi için gerekli olan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun alınmadığını ve projenin yerleşim yerlerine yakın bir alanda planlandığını belirterek “Balık ve Su Ürünleri Toptancı Hali Projesi”ni 26 Ocak 2023’te iptal etti

Mahkemenin bu kararı, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi tarafından da onaylandı.

Projenin iptaline giden süreç, mahalle sakinlerinin yaptığı bireysel başvurulardan sonra başladı. 

Anayasa Mahkemesi (AYM), dava konusu projeyle ilgili 2022 yılında özel yaşama ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının ihlal edildiğine hükmetmiş ve ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasını istemişti. Bu kararın ardından Tekirdağ 1. İdare Mahkemesi, davayı yeniden inceledi ve iptal kararını verdi.

Belediyeden itiraz

Mahkeme, kararında Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği’ne göre, su ürünleri halinin yerleşim yerlerine ve işyerlerine yakın alanlarda kurulamayacağını vurguladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, projenin çevresel etki değerlendirilmesi sürecine tabi olmadığını ve gerekli izinlerin alındığını savunarak karara itiraz etti. Ancak mahkeme, bu savunmayı kabul etmedi ve belediyenin itirazını reddetti.

Öte yandan, balık halinin etrafındaki konut bahçeleri ve ağaçların yok edilmesi nedeniyle açılan kamu davasında yargılama süreci de devam ediyor. 

Dava avukatlarından Mert Elekçi, belediyenin mahkeme kararını uygulamaması nedeniyle suç işlediğine dikkat çekti. 

Elekçi, "Belediye, müvekkillerimin senelerdir yaşadığı mağduriyete sessiz kalmaya devam ediyor. Bu, açıkça suçtur. Oraya yapılan bu hal yüzünden müvekkillerim evlerini kullanamıyorlar. Belediyenin yeni başkanını, müvekkillerimin mağduriyetini gidermeye çağırıyoruz. Aksi takdirde bu suça ortak olacaktır," dedi. (SİC/TY)

tekirdağ Balık ve Su Ürünleri Toptancı Hali projesi ÇED tekirdağ büyükşehir belediyesi
Serap Cömertoğlu İşcan
Serap Cömertoğlu İşcan
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Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 2014 mezunu. Ulusal ve yerel olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde çalıştı. Şu an freelance gazetecilik yapıyor, aynı zamanda Tekirdağ merkezli yerel medyada...

Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 2014 mezunu. Ulusal ve yerel olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde çalıştı. Şu an freelance gazetecilik yapıyor, aynı zamanda Tekirdağ merkezli yerel medyada aktif olarak çalışıyor. Tekirdağ merkezli Trakya genelinde çevre konularıyla ilgi Yeşil Gazete’ye dosya haberler hazırlıyor.Medya çalışmalarına yönelik çeşitli projelerde yer alıyor.

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