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Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2025 12:40
 ~ Son Güncelleme: 25 Temmuz 2025 12:43
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Tekirdağ'da kuraklık nedeniyle oksijensiz kalan balıklar öldü

Şalgamlı Mahallesi Muhtarı Ferdi Aktaş: “Sıcaklıkların artarak devam etmesi su kaynaklarını kötü etkiliyor. Su kaynaklarımız giderek azalıyor.”

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Tekirdağ'da kuraklık nedeniyle oksijensiz kalan balıklar öldü
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Şalgamlı Göleti'nde, kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle su seviyesi düştü.

Oksijen yetersizliği sonucu çok sayıda balık öldü.

Şalgamlı Mahallesi Muhtarı Ferdi Aktaş, Anadolu Ajansı muhabirine, yüksek sıcaklıkların balıkların yaşamını olumsuz etkilediğini söyledi.

Söz konusu durumun üzücü olduğunu belirten Aktaş, “Sıcaklıkların artarak devam etmesi su kaynaklarını kötü etkiliyor. Su kaynaklarımız giderek azalıyor. Gölette de su seviyesi düşünce balıklar ölmeye başladı,” dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise gölette inceleme yaptı.

Dünyada kuraklık ve balık ölümleri

Kuraklık, su seviyelerinin düşmesi ve oksijen miktarının azalması nedeniyle dünya genelinde balık ölümlerine yol açan önemli bir çevresel sorun.

Türkiye’de kuraklığa bağlı balık ölümleri en çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi’ndeki bazı nehir ve göllerde yaşanıyor. Özellikle Murat, Fırat ve Dicle Nehirleri ile Tuz Gölü, Beyşehir Gölü, Eğirdir Gölü gibi büyük su kaynaklarında kuraklık, su seviyesinin düşmesi ve oksijen azalması nedeniyle balık ölümleri görülüyor.

Dünyada ise Amerika Birleşik Devletleri’nin batısı, Avustralya’nın iç bölgeleri ve Afrika’nın bazı kısımlarında aşırı kuraklık dönemlerinde nehir ve göllerde kitlesel balık ölümleri görülüyor. Örneğin, 2019’da Avustralya’daki Murray-Darling Havzası’nda yaşanan kuraklık sonucu milyonlarca balık öldü. 2021 yılında ise yine ABD Kaliforniya’da kuraklık, balık popülasyonlarını ciddi şekilde etkiledi.

Kaynaklar: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Raporları (2020-2023), California Department of Fish and Wildlife, (2021).

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
kuraklık iklim krizi balık ölümleri tekirdağ
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