Tekirdağ'da konut sahiplerinden 200 ile 500 bin TL arasındaki terk bedeli talebine iptal

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Süleymanpaşa İlçesi Bahçelievler mahallesinde, İmar Kanunun 18. Maddesi kapsamında arsalardan belediyeye bırakılması gereken terklerin eksik olduğu gerekçesiyle konut sahiplerinden 200 ile 500 bin TL arasında terk bedeli talep edilmesine ilişkin uygulama iptal edildi.

Bölgede, İmar Kanunun 18. Maddesi kapsamında, yol, yeşil alan, sosyal tesis için bedelsiz olarak özel mülklerden kesintilerle kamusal alanlar oluşturmaya yönelik yapılan çalışma ve konut sahiplerinden de eksik terk bırakıldığı gerekçesiyle, terk bedeli talep edilmesi, tepkilere neden oldu.

Yaklaşık 3 bin konut sahibini etkileyeceği belirtilen karara ilişkin, belediye tarafından yapılan açıklamada, mahkeme kararının yerine getirilmesine yönelik bir çalışma olduğu, yurttaşların mağdur edilmeden 18. Madde kapsamında yapılan uygulamanın ve ödeme planının iptal edildiği bildirildi.

Gazioğlu mahallesinde, 18. Madde kapsamında imar uygulamasına itiraz eden bazı yurttaşların, dava açtığı ve mahkeme kararları doğrultusunda böyle bir karar alındığı aktarıldı.

“Vatandaşları mağdur etmek istemiyoruz”

Yapılan encümen toplantısı ile birlikte söz konusu imar uygulamasının ve ödeme planlarının da iptal edildiğini belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, şunları paylaştı:

"Kamusal alanların belirlenmesine yönelik 18. Madde kapsamında çalışma yapıldı ve bölgedeki vatandaşlar duruma itiraz etti. Dava sonucu mahkeme, çalışmayı iptal etti. İptal edilen çalışmada, TOKİ dahil yapılaşmanın olduğu alanlar, uygulamanın dışında tutulmuştu. Mahkeme, bölgedeki diğer taşınmazların uygulamanın içine dahil edilmemesi sebebiyle iptal etti. Belediye meclisi, şu an yaşanan sorunların yaşanmaması için TOKİ ve bölgedeki diğer yapıları bu uygulamaların dışında tutmuştu.

“Dava açan şahıslar da mahkeme kararının yerine getirilmediğine ilişkin belediye hakkında suç duyurusunda bulundular. Alınan karar, mahkeme kararının yerine getirilmesine yönelik bir çalışmaydı. Oradaki vatandaşları mağdur etmek istemiyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Encümen toplantısında, vatandaşların mağduriyetini ortadan kaldıracak bir çalışma yapıldı. Amacımız, vatandaşları mağdur etmek değil, mahkeme kararını yerine getirmek için yapılan bir çalışmaydı.”

“Eşitlik hakkına aykırı”

Uygulamanın iptal edilmesinin doğru bir karar olduğunu belirten hukukçu Barış Bilge ise mevcut bölgede, konut yapılan alanları uygulama dışında bırakarak, diğer alanlarda 18. Madde kapsamında terklerin yapılmasının eşitlik hakkını ihlal edeceğine değindi.

İmara açılan ve daha önce uygulama yapılan alanlarda tekrar, imar uygulamaları yapılmasının aslında hukuka aykırı olduğunu aktaran Bilge, “Vatandaş daha önce oraya bina yapsaydı, yeni uygulamaya sokulamazdı. Bir vatandaşa fazla hak vermişken, uygulanmayan vatandaşın hakkı, uygulamaya dahil olan vatandaşın mülkünden alınmış oluyor. Bu durum, eşitlik hakkına aykırıdır,” dedi. (SCİ/TY)