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Yayın Tarihi: 7 Ekim 2024 14:12
 ~ Son Güncelleme: 7 Ekim 2024 16:02
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Tekirdağ'da cinsel istismara maruz bırakılan bebek hayatını kaybetti

Tekirdağ'da iki çocuğun cinsel istismarına maruz kalan iki yaşındaki Sıla Yeniçeri yaşamını yitirdi.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Tekirdağ'da cinsel istismara maruz bırakılan bebek hayatını kaybetti
*Fotoğraf: Serra Akcan / csgorselarsiv.org

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir ay önce şiddet ve cinsel istismara maruz bırakılan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre; Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi süren ancak son günlerde durumu ağırlaşan bebek öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Ne olmuştu?

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne B.Y, 8 Eylül'de kızı Sıla'yı, "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

Bebek, beyin ameliyatı edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı. Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

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(RT)

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İstanbul
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