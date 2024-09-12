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Yayın Tarihi: 12 Eylül 2024 12:02
 ~ Son Güncelleme: 12 Eylül 2024 13:46
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Tekirdağ'da bebek istismara maruz bırakıldı: 5 kişi tutuklandı

Tekirdağ’da darp nedeniyle beyin kanaması geçiren bebeğin cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında anne, 18 yaşından küçük iki çocuk ve anne B.Y'nin dini nikahlı yaşadığı kişi ile zanlılardan birinin babası da tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Tekirdağ'da bebek istismara maruz bırakıldı: 5 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 9 Eylül’de gece rahatsızlandığı belirtilen S.Y. adlı 2 yaşındaki bebek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanedeki muayene sırasında vücudunda darp izlerine rastlanan bebek, beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen S.Y., ameliyat edildikten sonra yoğun bakım ünitesine alındı.

Doktorlar yaptıkları muayenede S.Y.'nin cinsel istismara da maruz bırakıldığını tespit etti.

Soruşturma kapsamında bebeğin annesi B. Y. ile çocuğun emanet edildiği komşularının 13 ve 14 yaşındaki çocukları 10 Eylül’de tutuklandı.

Sonradan gözaltına alınan iki şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri de tamamlandı. Bebeğin annesi B.Y'nin dini nikahlı yaşadığı eşi ile önceki gün tutuklanan 18 yaşından küçük zanlılardan birinin babası olan bu kişiler adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Böylece olaya ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı 5'e yükseldi.

Baro Başkanı: İstismar raporlarla kesinleşti

Olaya ilişkin konuşan Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, şöyle dedi:

“Maalesef ne yazık ki evladımızın cinsel istismara uğradığı adli tıp raporları ile kesinleşmiş durumda.

Çocuğumuz iki yaşında olayın oluş tarihi 5 Eylül ve 5’inden 8 Eylül’e kadar süreçte geçen üç günlük bir süre var.

Bu üç günlük süre zarfında çocuk hastaneye götürülmediği gibi ne yazık ki bugün de tutuklanan annenin olay hakkında çocuğundaki durumu fark etmesine rağmen delilleri karartması ve gizlemesi söz konusu. Annenin dün de tutuklanmasının gerekçesi buydu.

Anne, çocuğun uğradığı cinsel istismarı anlamasına rağmen elde ettiği delilleri ve bulguları adli makamlarla paylaşmayarak delilleri gizliyor.

Akabinde de çocuğunu üç gün boyunca hastaneye götürmeyerek bakım yükümlülüğüne aykırı davranıyor. 5 yaşındaki abla da olaydan sonra adli makamların kararı ile koruma altına alındı. ”

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
çocuk istismar tekirdağ
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