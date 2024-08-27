Tekirdağ Cezaevinde darp ve kötü muamele iddiası

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Cezaevi’ndeki hak ihlallerine dair önerge verdi.

Önergesinde, “Abdulkadir Bozkurt adlı mahpusun darp edildiği, cezaevi müdürü, başgardiyan ve psikolog tarafından ölümle tehdit edildiğinin kamuoyuna yansıdığını” belirtti:

“Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Cezaevi’yle ilgili hazırlanan raporlarda da infaz koruma memurlarıyla ciddi sorunlar yaşandığı; koğuşlarda bir ayda 3 defa arama yapıldığı, aramaların güvenlik amacını aşarak taciz boyutuna vardırıldığı, eşyalara el konulduğu ve ailelerin mahpuslarla açık görüşlerinde fiziki temas engelleyecek uygulamaların yapıldığı belirtilmiştir.”

Koğuş aramalarında eşyalara el konuyor mu?

Gülcan Kaçmaz Sayyiğit önergesinde, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan şu soruları yanıtlamasını istedi:

· Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde yaşanan hak ihlalleriyle ilgili Bakanlığınızda hangi bilgiler bulunuyor?

· Koğuşlarda bir ayda 3 defa arama yapıldığı, aramaların güvenlik amacını aşarak taciz vardırıldığı ve eşyalara el konulduğu doğru mudur?

· Ailelerin mahpuslarla açık görüşlerinde fiziki temasın engellendiği doğru mudur?

· Abdulkadir Bozkurt’un darp edilerek ölümle tehdit edilmesi hakkında hangi bilgiler bulunuyor?

· Bozkurt’u darp ederek ölümle tehdit edenlerin tespit edilmesi amacıyla herhangi bir adli ve idari inceleme başlatıldı mı?

· Cezaevinde yaşanan hak ihlalleriyle ilgili kayda geçen şikâyet sayısı kaçtır? Buna yönelik bugüne kadar hangi adımlar atıldı?