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Yayın Tarihi: 12 Eylül 2024 16:33
 ~ Son Güncelleme: 12 Eylül 2024 17:05
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Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün: İstismara maruz bırakılan bebek ölmedi, hayati tehlikesi sürüyor

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, başhekimle görüşme yaptığını, bebeğin hayatını kaybettiği bilgisinin doğru olmadığını ancak hayati tehlikesinin devam ettiğini aktardı.

Ruken Tuncel

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Ruken Tuncel

Ruken Tuncel

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Görseli Büyüt
Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün: İstismara maruz bırakılan bebek ölmedi, hayati tehlikesi sürüyor

Tekirdağ Malkara’da fiziksel şiddete ve cinsel istismara maruz bırakılan 2 yaşındaki S.Y. isimli bebeğin hayati tehlikesi devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabından, bebeğin yaşamını yitirdiğini duyurdu fakat daha sonra bu paylaşımı sildi.

bianet'in ulaştığı Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, başhekimle görüşme yaptığını, bebeğin hayatını kaybettiği bilgisinin doğru olmadığını ancak hayati tehlikesinin devam ettiğini aktardı.

Anne dahil tutuklanan beş zanlıya ilişkin de bilgi veren Gürcün, 18 yaşın altındaki iki çocuğun cinsel istismarı kabul ettiklerini ve bu gerekçeyle tutuklandıklarını ifade etti. Üvey baba ve zanlı çocuklardan birinin babasının ise bebeğin vücudundaki darp izleri nedeniyle “şüpheli” sıfatıyla tutuklandığını belirtti.

Gürcün, dosyada gizlilik kararı olduğunu da ekledi.

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Yaşanan olayın ardından baro kayıtlarını incelediklerini söyleyen Gürcün, sadece 2023 yılında çocuğa yönelik istismar suçlamalarında barodan 283'ün avukat talep edildiğini ifade etti:

"2024'te ise bu sayı 172 ve bu sadece soruşturma aşamasında barodan avukat talep edildiği için bildiğimiz vakalar. Narin'in acısını hissederken; hemen ardından Tekirdağ'da böyle bir olay yaşadık. Yargının çocuklara karşı işlenen bu suçlarda caydırıcı cezalar vermesini bekliyoruz. Biz, baro olarak bu dosyanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Asla bırakmayacağız ancak tüm toplumun yaşanan bu olaylara karşı topyekün bir tutum alması gerekiyor. Barolar, sivil toplum, çalıştaylar yapılmalı ve öncelikli meselemiz olmalı."

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
takirdağ çocuk istismarı
Ruken Tuncel
Ruken Tuncel
[email protected] tüm yazıları
bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve...

bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve kadın alanlarında çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okudu.

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