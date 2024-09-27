Tekin yeni müfredatı övdü: Türk olan herkesin gurur duyacağı bir müfredat

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, kamuoyunun tepkisine neden olan "eğitimde dinselleşmenin son halkası" diye tanımlanan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” müfredatına ilişkin konuştu.

AKP Adıyaman İl Başkanlığı'nın düzenlediği 'Türkiye Buluşmaları' programında konuşan Tekin, müfredata yönelik tepkilere değindi ve “Türk olan herkesin gurur duyacağı bir eğitim müfredatının uygulamaya koyduk" dedi.

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"Müfredatımız minimum yüzde 35 hafifledi"

Yeni müfredatı eskiyle kıyaslayan Tekin, yeni müfredatın dünya ülkeleriyle benzer olduğunu savundu:

“Ortalama bizimle muadil ülkelerdeki müfredatın iki katına ülkemizin müfredatı ulaştı. Dünyanın diğer ülkelerinde ne öğretiliyorsa biz de çocuklarımıza onu öğretelim deyip yeni müfredat hazırladık. Müfredatımızı hafiflettik minimum yüzde 35 oranında hafifledi, müfredatımızı sadeleştirdik. Hafiflettik diyorum bunu yaparken çıkardığımız bir şey yok. Bu konu bilimsel değildir diye çıkarmıyoruz, şunun için çıkarıyoruz. Bu çocuğa pedagojik olarak bu yaş grubuna bu bilgi uygun değil. Bu bilgiyi gitsin ön lisans, lisans veya başka programlarda alsın. "

Tekin, yeni müfredata saygı, merhamet ve millet sevgisi gibi kavramları da yerleştirdiklerini öne sürdü ve ekledi:

"Türk olan herkesin gurur duyacağı bir eğitim müfredatının uygulamaya koyduk. "2024-2025 eğitim öğretim yılında 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda yeni müfredata başladık. Önümüzdeki yıl bunların yanına 2, 6 ve 10'uncı sınıf eklenmiş olacak, 4 yıl sonra da bütün eğitim kademelerinde ve tüm sınıflarımızda yeni müfredat hayata geçirilmiş olacak.”

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(RT)