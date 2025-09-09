Tekin "mal varlığını" açıkladı: Kıskanmayın bir gün sizin de olur

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan eski milletvekili Gürsel Tekin, hakkında ortaya atılan mal varlığı iddialarına yanıt verdi.

Son günlerde sosyal medyada dolaşıma giren "11 şirketi ve 300’den fazla dairesi olduğu” yönündeki haberleri reddeden Tekin, TV100’de canlı yayına bağlanarak şunları söyledi:

“Bir gazeteci 11 şirket, 399 daire diye haber yaptı. Biz ciddiye almadık, öyle kaldı. 1994 yılında aldığım bir evim var. Eşimin bir dairesi var. Bir tane de arabamız var. Çok şükür bunlar bize fazlasıyla yetiyor. Kıskanmayın bir gün sizin de olur”

Mahkemenin kararıyla atandı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, il kongresinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden almış, yerine Gürsel Tekin’i atamıştı.

Tekin, dün akşam saatlerinde çevik kuvvet eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına girmiş, daha sonra binadan ayrılmıştı.

Gürsel Tekin kimdir?

(EMK)