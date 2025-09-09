ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 9 Eylül 2025 10:04
 ~ Son Güncelleme: 9 Eylül 2025 10:12
1 dk Okuma

Tekin "mal varlığını" açıkladı: Kıskanmayın bir gün sizin de olur

Tekin, "11 şirketi ve 300’den fazla dairesi olduğu” yönündeki haberleri yalanladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Tekin "mal varlığını" açıkladı: Kıskanmayın bir gün sizin de olur

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan eski milletvekili Gürsel Tekin, hakkında ortaya atılan mal varlığı iddialarına yanıt verdi.

Son günlerde sosyal medyada dolaşıma giren "11 şirketi ve 300’den fazla dairesi olduğu” yönündeki haberleri reddeden Tekin, TV100’de canlı yayına bağlanarak şunları söyledi:

“Bir gazeteci 11 şirket, 399 daire diye haber yaptı. Biz ciddiye almadık, öyle kaldı. 1994 yılında aldığım bir evim var. Eşimin bir dairesi var. Bir tane de arabamız var. Çok şükür bunlar bize fazlasıyla yetiyor. Kıskanmayın bir gün sizin de olur”

Mahkemenin kararıyla atandı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, il kongresinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden almış, yerine Gürsel Tekin’i atamıştı.

Tekin, dün akşam saatlerinde çevik kuvvet eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına girmiş, daha sonra binadan ayrılmıştı.

Gürsel Tekin kimdir?
Gürsel Tekin kimdir?
3 Eylül 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
gürsel tekin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik CHP İstanbul İl başkanı chp il başkanlığı kayyım Gürsel Tekin
ilgili haberler
Gürsel Tekin kararının ilk etkileri anketlere yansıdı
8 Eylül 2025
/haber/gursel-tekin-kararinin-ilk-etkileri-anketlere-yansidi-311268
CHP İstanbul İl Başkanlığı ablukada: Polis biber gazıyla CHP'lileri dışarı çıkarıp, Tekin'i içeri aldı
8 Eylül 2025
/haber/chp-istanbul-il-baskanligi-ablukada-polis-biber-gaziyla-chp-lileri-disari-cikarip-tekin-i-iceri-aldi-311264
Gürsel Tekin bianet'e konuştu: İl başkanlığına gideceğim, çok iyi karşılanacağız
8 Eylül 2025
/haber/gursel-tekin-bianet-e-konustu-il-baskanligina-gidecegim-cok-iyi-karsilanacagiz-311255
Gürsel Tekin: "CHP il binasına polisle girmem oraya nasıl gireceğimi biliyorum"
4 Eylül 2025
/haber/gursel-tekin-chp-il-binasina-polisle-girmem-oraya-nasil-girecegimi-biliyorum-311132
İmamoğlu'ndan Gürsel Tekin'e: Ben 'CHP’liyim' diyen bu onursuzluğa alet olmaz
3 Eylül 2025
/haber/imamoglu-ndan-gursel-tekin-e-ben-chpliyim-diyen-bu-onursuzluga-alet-olmaz-311109
Gürsel Tekin kimdir?
3 Eylül 2025
/haber/gursel-tekin-kimdir-311106
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Gürsel Tekin kararının ilk etkileri anketlere yansıdı
8 Eylül 2025
/haber/gursel-tekin-kararinin-ilk-etkileri-anketlere-yansidi-311268
CHP İstanbul İl Başkanlığı ablukada: Polis biber gazıyla CHP'lileri dışarı çıkarıp, Tekin'i içeri aldı
8 Eylül 2025
/haber/chp-istanbul-il-baskanligi-ablukada-polis-biber-gaziyla-chp-lileri-disari-cikarip-tekin-i-iceri-aldi-311264
Gürsel Tekin bianet'e konuştu: İl başkanlığına gideceğim, çok iyi karşılanacağız
8 Eylül 2025
/haber/gursel-tekin-bianet-e-konustu-il-baskanligina-gidecegim-cok-iyi-karsilanacagiz-311255
Gürsel Tekin: "CHP il binasına polisle girmem oraya nasıl gireceğimi biliyorum"
4 Eylül 2025
/haber/gursel-tekin-chp-il-binasina-polisle-girmem-oraya-nasil-girecegimi-biliyorum-311132
İmamoğlu'ndan Gürsel Tekin'e: Ben 'CHP’liyim' diyen bu onursuzluğa alet olmaz
3 Eylül 2025
/haber/imamoglu-ndan-gursel-tekin-e-ben-chpliyim-diyen-bu-onursuzluga-alet-olmaz-311109
Gürsel Tekin kimdir?
3 Eylül 2025
/haber/gursel-tekin-kimdir-311106
Sayfa Başına Git