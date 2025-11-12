Tekin: İddianamede CHP İstanbul İl binasının alım süreciyle ilgili asılsız iddialar var

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’na atanan ve partiden ihraç edilen Gürsel Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesinde yer alan iddialara sert tepki gösterdi. Tekin, Sarıyer’deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alım sürecine ilişkin iddiaların “asılsız” olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tekin, şöyle dedi:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin iddianamede, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Sarıyer’deki İstanbul İl Başkanlığı binasının alım süreciyle ilgili asılsız iddialar yer almıştır.

Söz konusu bina, dönemin CHP Genel Merkezi tarafından 24 milyon 800 bin TL’lik bedelin doğrudan banka kanalıyla gönderilmesiyle satın alınmıştır. Eksik kalan tutar ise dönemin İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu öncülüğünde başlatılan ‘Bir Tuğla da Sen Koy’ kampanyasıyla, partililerimizin ve yurttaşlarımızın desteği sayesinde tamamlanmıştır.

Bu bina, CHP’lilerin emeği, alın teri ve dayanışmasının simgesidir. İddianamede yer alan iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Başkanlığı binası anasının ak sütü gibi helaldir. Partimizin onuruna ve emeğine gölge düşürülmesine izin vermeyiz.”

Gürsel Tekin, açıklamasında hem parti emekçilerine hem de bağışta bulunan yurttaşlara teşekkür etti, iddianamede yer alan iddiaların partinin onurunu zedelemeye yönelik olduğunu vurguladı.

İddianameden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 105 tutuklu sanıklı yolsuzluk soruşturmasını tamamladı. 3 bin 700 sayfayı aşan ve 402 kişinin sanık olarak yer aldığı iddianamede, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren bir “sistem” kurarak bu yapı üzerinden hem İBB Başkanlığı’na hem de CHP içindeki etkisine ulaştığı iddia edildi. Savcılık, İmamoğlu hakkında 142 ayrı eylem nedeniyle 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep etti. “Ekrem İmamoğlu suç örgütü” olarak tanımlanan yapının, rüşvet alma-verme ve suç örgütü kurma suçlarını işlediği öne sürüldü. İddianamede, bu sistem “ahtapotun kolları gibi” ifadesiyle tanımlandı. CHP yönetiminin de elde edilen gelirlerden haberdar olduğu ve yararlandığı iddia edilirken, iki CHP milletvekili için fezleke hazırlandı. Savcılık, dosyayı parti kapatma davası ihtimaliyle Yargıtay Başsavcılığı’na da bildirdi 160 milyar TL ve 24 milyon dolarlık kamu zararı bulunduğu iddia edilen dosyada, İmamoğlu ve yakınlarına ait şirketlerle CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına el konulması istendi. İddianamede 15 gizli tanığın ifadesine, 76 kişinin “etkin pişmanlıktan” yararlandığı bilgisine yer verildi. Ayrıca, Sarıyer’deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alımına ilişkin para görüntüleri “örgüt faaliyetine ilişkin ilk sızıntı” olarak tanımlandı.

(EMK)