HABER
Yayın Tarihi: 12 Kasım 2025 14:33
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2025 10:11
3 dk Okuma

Tekin: İddianamede CHP İstanbul İl binasının alım süreciyle ilgili asılsız iddialar var

Gürsel Tekin, açıklamasında hem parti emekçilerine hem de bağışta bulunan yurttaşlara teşekkür etti, iddianamede yer alan iddiaların partinin onurunu zedelemeye yönelik olduğunu vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Tekin: İddianamede CHP İstanbul İl binasının alım süreciyle ilgili asılsız iddialar var

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’na atanan ve partiden ihraç edilen Gürsel Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesinde yer alan iddialara sert tepki gösterdi. Tekin, Sarıyer’deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alım sürecine ilişkin iddiaların “asılsız” olduğunu belirtti.

İBB iddianamesi tamamlandı: İmamoğlu için 2 bin 352 yıla kadar hapis isteniyor
İBB iddianamesi tamamlandı: İmamoğlu için 2 bin 352 yıla kadar hapis isteniyor
11 Kasım 2025
İmamoğlu'ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Size yazıklar olsun
İmamoğlu'ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Size yazıklar olsun
12 Kasım 2025
Ekrem İmamoğlu 7 ay sonra ilk kez Çağlayan'da
Ekrem İmamoğlu 7 ay sonra ilk kez Çağlayan'da
26 Ekim 2025

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tekin, şöyle dedi:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin iddianamede, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Sarıyer’deki İstanbul İl Başkanlığı binasının alım süreciyle ilgili asılsız iddialar yer almıştır.
Söz konusu bina, dönemin CHP Genel Merkezi tarafından 24 milyon 800 bin TL’lik bedelin doğrudan banka kanalıyla gönderilmesiyle satın alınmıştır. Eksik kalan tutar ise dönemin İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu öncülüğünde başlatılan ‘Bir Tuğla da Sen Koy’ kampanyasıyla, partililerimizin ve yurttaşlarımızın desteği sayesinde tamamlanmıştır.
Bu bina, CHP’lilerin emeği, alın teri ve dayanışmasının simgesidir. İddianamede yer alan iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Başkanlığı binası anasının ak sütü gibi helaldir. Partimizin onuruna ve emeğine gölge düşürülmesine izin vermeyiz.”

Gürsel Tekin, açıklamasında hem parti emekçilerine hem de bağışta bulunan yurttaşlara teşekkür etti, iddianamede yer alan iddiaların partinin onurunu zedelemeye yönelik olduğunu vurguladı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 105 tutuklu sanıklı yolsuzluk soruşturmasını tamamladı.

3 bin 700 sayfayı aşan ve 402 kişinin sanık olarak yer aldığı iddianamede, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren bir “sistem” kurarak bu yapı üzerinden hem İBB Başkanlığı’na hem de CHP içindeki etkisine ulaştığı iddia edildi. Savcılık, İmamoğlu hakkında 142 ayrı eylem nedeniyle 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep etti.

“Ekrem İmamoğlu suç örgütü” olarak tanımlanan yapının, rüşvet alma-verme ve suç örgütü kurma suçlarını işlediği öne sürüldü. İddianamede, bu sistem “ahtapotun kolları gibi” ifadesiyle tanımlandı.

CHP yönetiminin de elde edilen gelirlerden haberdar olduğu ve yararlandığı iddia edilirken, iki CHP milletvekili için fezleke hazırlandı. Savcılık, dosyayı parti kapatma davası ihtimaliyle Yargıtay Başsavcılığı’na da bildirdi

160 milyar TL ve 24 milyon dolarlık kamu zararı bulunduğu iddia edilen dosyada, İmamoğlu ve yakınlarına ait şirketlerle CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına el konulması istendi.

İddianamede 15 gizli tanığın ifadesine, 76 kişinin “etkin pişmanlıktan” yararlandığı bilgisine yer verildi. Ayrıca, Sarıyer’deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alımına ilişkin para görüntüleri “örgüt faaliyetine ilişkin ilk sızıntı” olarak tanımlandı.

(EMK)

İstanbul
İmamoğlu'ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Size yazıklar olsun
12 Kasım 2025
Özgür Özel: Bu bir iddianame değil, darbecilerin siyasete yönelik bir muhtırasıdır
11 Kasım 2025
CHP'den 'İBB iddianamesi'ne yönelik ilk tepki: Bu metnin gerçek sahibi Erdoğan’dır
11 Kasım 2025
Ekrem İmamoğlu'nun oğlu ve babası ifadeye çağrıldı, ardından yurt dışı yasağı çıkarıldı
5 Kasım 2025
Ekrem İmamoğlu 7 ay sonra ilk kez Çağlayan'da
26 Ekim 2025
Ekrem İmamoğlu hakkında “Casusluk” soruşturması
24 Ekim 2025
bianet'in Ekrem İmamoğlu haberlerine sansür
22 Eylül 2025
Ekrem İmamoğlu: Bize uygulanan hukuk, uzun zamandır hukuk değil
31 Ağustos 2025
