Tekin, geciken ücretli öğretmen maaşları için CHP'yi suçladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Öğretmen atamalarındaki mülakata değinen Tekin, mağduriyet yaşadığını söyleyen adayların, itiraz sürecini değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Mülakat sürecinin “adil” olduğuna işaret eden Tekin, uygulamanın ne şekilde olduğunu anlattı.

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"Hukuksuzluk olduğunu söyleyen yargıya başvursun"

Adayların jüri üyelerini, jüri üyelerinin de adayları tanımadığını öne süren Tekin, "Bunlar kimsenin erişebileceği bir bilgi değil. Aday arkadaşımıza verilen soruların, elektronik ortamda kendisinin belirlediği sorunun cevabı, jüri üyeleriyle de paylaşıldı. Jüri üyeleri adaydan hangi cevabı beklediklerini işaretledi. Böyle bir mülakat ortamı oldu. Tablo böyleyken bir mağduriyet olabilmesi için hukuksuzluğun olması lazım. Burada bir hukuksuzluk yok” dedi.

Mülakatın, o anki performansa göre değerlendirildiğinin söyleyen Tekin, "Mülakatlarla ilgili hukuksuzluk, adaletsizlik, haksızlık olduğunu iddia eden arkadaşımız varsa resmi olarak bize ya da yargı organlarına başvururlarsa biz gereğini yaparız" diye konuştu.

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Ücretli öğretmen maaşları için CHP'yi suçladı

Ücretli öğretmenlerin maaşlarının neden geciktiği sorusuna ise Tekin, “her yıl başında dersler için bir limit belirlediklerini ve buna göre ödeme aldıklarını” ifade etti.

Yıl içinde tanımlanan limitin üzerine çıkabildiklerini belirten Tekin, CHP’yi suçladı ve şöyle dedi:

"Usta öğretici ve ücretli öğretmenlerle ilgili prosedürümüz şöyle işler; biz her yıl bütçeye belli bir sayıda ders koyarız. Yıl içerisinde açılan kurslar, kursiyer sayısı, ders saati üzerinden bazen bizim için tanımlanan limitin üzerine çıktığımız olur. Yani yıl içerisinde yaklaşık diyelim ki biz 60 milyon saat kurs açarız. Bazen bu sayı, bütçede bize tanımlanan sınırın üzerine çıkar. Üzerine çıktığı zaman Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanı bizim taleplerimizi karşılar.

CHP'nin Anayasa Mahkemesine bütçe üzeri ödemelerle ilgili açtığı iptal davası neticesinde bizim bütçe üzerinde ödenen ücretlerle ilgili bütçe sorunu ortaya çıktı. Bu bütçe sorununu çözmeye çalıştık. Problem buradan kaynaklandı. Bu problemin bütçe kısıtı ve tasarruf tedbirleriyle ilişkisini kurmak yanlış. Bu arkadaşlarımızın bütün problemleri çözülmüş durumda. İlgili yerlere kaynaklar aktarıldı, bugün veya yarın hepsi ücretlerini almış olacaklar."

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(RT)