Tekin, elbise giyen öğrencilerin törene alınmamasını yorumladı: Basit bir olay

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Alaettin Kurt Anadolu Lisesi yönetiminin mezuniyet törenine, elbise giyen öğrencileri almamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Habertürk canlı yayınına katılan Tekin, öğrencilerin elbiseleri gerekçesiyle törene alınmak istenmemesini "Basit bir olay" olarak tanımladı.

"Evde ilgilenmediğiniz çocuklarla ilgileniyorlar"

"Yapılan iyi şeyler hiç gündeme gelmiyor. Öğretmenlerin emeklerinin, fedakârlıkların takdiri kimse tarafından yapılmıyor" diyen Tekin, şunları söyledi:

"Bu kadar büyük aile içinde cımbızla çekilerek bir iki küçük haber gündeme getiriliyor. İyi niyetli olan kişilerin doğrudan, anında paylaşılsa bizimle gerekli tedbirleri zaten alırız.

Bizi eleştirin tamam da öğretmen arkadaşlarımızın ne günahı var. 180 iş günü boyunca bu insanlar fedakâr bir biçimde sizin, bizim veliler olarak evde ilgilenemediğimiz çocuklarla ilgileniyorlar. Basit bir olay yüzünden...Bütün öğretmen arkadaşlarımızın hukukunu korumak adına biraz daha hassas davranalım. Biz çözmediysek bizi eleştirsinler ama o arkadaşlarımızın emeklerinin heba oldu...Ben kamuoyunda olumlu şeylerin paylaşılmasını, olumsuz şeyleri bizimle paylaşmalarını istiyorum.

Gebze'de okul yönetimi öğrencilerin kıyafetine 'uygunsuz' dedi, törene almadı

"Müdürümüz gayet mantıklı başlangıç yapmış"

Şimdi okul müdürümüz gayet mantıklı başlangıç yapmış. Velilere 'mezuniyet programı yapıyoruz, öğrencilerle beraber kimler katılacak?' diye sormuş. Katılım listesi almış. Listede olmayan kişilere 'yer kalırsa sizi alırız' diye başlayan tartışma başka boyuta evriliyor. Ekranlara, sosyal medyaya düşen olumsuz görüntüler çıkıyor. Öğretmen arkadaşlarım adına üzüldüm.

Orada ilçe ve il müdürümüz anında müdahale etmiş, problem kısa sürede çözülmüş zaten. Okul müdürümüz başlangıçta kontrolü kaybediyor. Biz de zaten gerekli incelemeleri yaptırıyoruz. İhmal varsa gereken kişiler cezalandırılır. İhmal yoksa bir sürü insan zan altında kalıyor."

(RT)