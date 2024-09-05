Tekin'e MESEM’deki öğrenci ölümleri soruldu: Üreticiye emanet ediyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), eğitim alanındaki güncel konuları tartışmak amacıyla düzenlediği “Geleceğimiz için Eğitimi Birlikte Konuşmak” başlıklı konferansa katıldı.

Tekin, konferansın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Gerekli denetimleri yapıyoruz"

Bakan Yusuf Tekin'e meslek liselerinden iş yerlerine staja giden bazı öğrencilerin iş kazalarında yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Tekin, "Çocuklarımızı sanayiciye, üreticiye emanet ediyoruz. Bu çocuğun sadece eğitimini değil, can güvenliğini de emanet ediyoruz. Buradaki arkadaşlarımdan talebim de bu. İhtiyaç duyduğunuz gibi yetiştirmenize katkı verelim ama siz de bu çocukların güvenliğini sağlayın. Sonrasında da bütün iş dünyasına bu çocukların staj yaparken, iş başı eğitimlerini yaparken alınması gereken tedbirlerle ilgili biz gerekli denetimleri yapıyoruz, çaba sarf ediyoruz. Olmaması için tedbirlerimizi alıyoruz ama oluyor. Olduğu zaman da üzülüyoruz” dedi.

"Ders saatini artırma veya azaltma yok"

“Matematik veya fen derslerinin niçin azaltıldığı” sorusuna ise; "Mesleki teknik liselerde azaltılmış olabilir. Ama bizim müfredat çalışmamız, haftalık ders saatleriyle ilgili hiçbir önerme içermiyor. Hiçbir değişiklik yok. Bunu size kim anlatıyorsa ben onu anlamakta zorlanıyorum. Bu müfredat çalışması haftalık ders programı çalışması değil. Haftalık ders saatini artırmak ya da azaltmak gibi bir şey yok" yanıtını verdi.

"Bu ön yargılar nereden çıkıyor"

Bakan Tekin, bir gazetecinin “Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında okullara temizlik görevlisi alınmayacak" iddialarını ilişkin de şöyle dedi: “Toplum Yararına Çalışma (TYP) projesinin adını Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 'İş Gücü Uyum' programı olarak değiştirdi. Haftalık çalışma saatlerini ve günlerini revize etti. Buna karşılık da bizim geçen yıl istihdam ettiğimiz TYP çalışanlarının iki katı sayı verdi bize. Dolayısıyla bu ön yargı nereden çıkıyor ben anlamış değilim.”

(RT)