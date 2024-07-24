Tekin'den yabancı okul açıklaması: Mevzuata girmezlerse yok hükmündeler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kendi müfredatını uygulamaları nedeniyle öğrenci kaydına izin verilmeyen yabancı okullar hakkında açıklama yaptı.

AKP grup toplantısı öncesi açıklama yapan Tekin, "Mevzuat içerisine girerlerse eğitim öğretimlerine devam edecekler. Girmezlerse yok hükmündeler zaten” dedi.

"Görüşmeler devam ediyor"

Konuya ilişkin ülkelerle görüşmelerin sürdüğünü belirten Tekin, şöyle devam etti:

"Bundan sonraki süreçte anayasasının temel kanunu eğitimle ilgili yasal düzenlemelerin amir hükümleri doğrultusunda işlem yapıyoruz. Okullar normal koşullarda bizim mevzuatımızda yeri olmayan okullar. Mevzuat içerisine girerlerse eğitimlerine devam edecekler. Girmezlerse yok hükmünde olacaklar zaten.

Arzu ettiğimiz şey bir yasal mevzuatımız var bir de kanunlar. Anayasamızın 90. maddesi çerçevesinde ülkelerle yaptığımız uluslararası anlaşmalar var. Bu nedenle biz bu okulların hukuki statüye kavuşması için uluslararası sözleşme yapılmasını istiyoruz. Biz de ülkelerin bu bahsi geçen yasal dayanağı olmayan 12 okulun uluslararası sözleşmeyle karşılıklı iki ülkenin anlaşacağı zeminine konuşacağını düşünüyoruz.

Fransa ile görüşmelerimiz devam ediyor, Pakistan’da görüşmelerimiz devam ediyor. Uluslararası sözleşme yapıldı biz de karşılıklı ülke olarak öncelikle Türk vatandaşlarımızın çocuklarını eğitim hakkından kendi kültürlerini anlatımlarını öğrenebileceğim şekilde sözleşme yapmak için çaba sarf ediyorlar."

Ne olmuştu?

Türkiye’deki Fransız okullarıyla ilgili iki ülke arasında anlaşma krizi yaşanmış; Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’deki Fransız okullarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) kendilerine bir anlaşma sunduğunu ve anlaşmanın imzalanmaması halinde bu okullara Türk öğrenci alınamayacağı ve okulda eğitim gören öğrencilerin de Türk okullarına nakledileceğine ilişkin nota verdiğini açıklamıştı.

Ardından açıklama yapan Almanya Büyükelçiliği’ne bağlı Ankara’daki Ernst-Reuter Schule Okulu da yeni eğitim öğretim yılında Türk öğrencileri kabul etmeyeceğini duyurdu.

Okuldan yapılan açıklamada, “Türk Dışişleri Bakanlığı’nın nota yayınlarak 2024/2025 eğitim-öğretim yılında anaokulu da dahil olmak üzere Ankara’daki Ernst Reuter Okulu’na Türk pasaportlu yeni öğrencileri kabul etmemizi bir sonraki duyuruya kadar maalesef yasaklandığını bildirmek isteriz” denildi.

Açıklamada, en az 2023-2024 eğitim öğretim yılından beri anaokulu dahil Ernst-Reuter Okulu’na devam etmiş olan Türk pasaportlu öğrenciler, Türk pasaportu olmayan ancak “Mavi Kartı” olan çocuklar ile Türk vatandaşı olmayıp başka ülkelerin uyruğuna sahip öğrenciler anaokulu da dahil olmak üzere okula yeni kayıt yaptırabileceği belirtildi.

(RT)