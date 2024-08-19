Tekin'den genelge: Öğretmenler, kıyafet ve davranışlarıyla model olmalı

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2024-2025 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler" konulu genelgeyi imzaladı.

Genelgeye göre, yeni eğitim ve öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi başlayacak.

Öğrenci kayıtları esnasında kayıt parası veya başka ad altında zorunlu ücret alınmayacak.

Bu tarz uygulamalara dair şikâyetlerin valilikler tarafından hızlıca değerlendirilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması sağlanacak.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne geçilecek

Ayrıca "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" öğretim programları 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, ortaöğretim hazırlık ve 9. sınıf düzeylerinde uygulamaya konulacak.

MEB'in ücretsiz dağıtımını yaptığı kaynaklar dışındaki materyallerin okullarda reklam ve tanıtımı yapılamayacak. Bu tür materyallerin öğrencilere aldırılmaması ve velilere maddi yük oluşturacak uygulamalardan kaçınılması konusunda valilikler gerekli tedbirleri alacak.

Öğretmenlere kıyafet uyarısı

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair usul ve esaslara riayet edilmesine; öğretmen, yönetici ve okul çalışanlarının kıyafetlerinde öğrencilere rol model olmasına, öğretmenlik mesleğinin ve eğitim kurumlarında çalışmanın gerektirdiği tavır ve davranışların önemine hassasiyet gösterilecek.

Sınıf tekrarını önleme komisyonu kurulacak

Devamsızlık yapan öğrencilerin velilerine yapılacak tebligat işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda posta, e-posta ve/veya bilişim araçlarıyla yapılacak; sınıf tekrarı riski olan öğrencilere yönelik önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu kurularak gerekli iş ve işlemler yürütülecek.

Sınıf annesine izin verilmeyecek

Seçmeli derslerin öğrencilerin ilgi, yetenek ve isteklerine göre; tercih edilmesi ve e-Okul sistemine işlenmesi için gerekli önlemler alınacak. Bakanlığın yeni dönemde uygulamaya koyacağı faaliyetler ile okulda yürütülen çalışmalar hakkında dijital veli bültenleriyle sürekli ve düzenli olarak veliler bilgilendirilecek. Eğitim öğretim kurumlarında sınıf annesi ve benzeri adlar altında uygulamalara izin verilmeyecek.

Millî değerlere aykırı etkinlik yapılmayacak

Resmî ve özel okullarda düzenlenen sosyal etkinliklerin Millî Eğitim Temel Kanunu'nda belirtilen genel ve özel amaçlara uygun olmasına riayet edilecek; millî ve manevi değerlere aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimine katkı sağlamayan etkinlik ve kutlamalar yapılmayacak.

Özellikle temel eğitim kademesinde oyunun eğitim değeri, psikolojik ve sosyolojik işlevi, kuşaklar arasında kültür aktarımına katkısı, kişilik inşasına etkisi, adabımuaşereti doğal yollarla kazandırma yönüyle gerçekleşen değer aktarımı boyutu vb. hususlar da dikkate alınarak öğrencilerin oyuna yönlendirilmesi sağlanacak.

Şiddetle mücadelede farkındalık yaratılacak

Okullarda öğrencilerin seviyesine göre temizlik, obeziteye karşı duyarlılık, dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlığının geliştirilmesi ve fiziksel aktivitelerin teşvik edilmesi, afet farkındalığı, ilk yardım, trafik kültürü, bağımlılık ve şiddetle mücadele konularında farkındalık sağlayacak etkinliklere yer verilecek.

Deprem bölgesinde nakiller devam edecek

Deprem bölgesindeki illerde ortaöğretim düzeyinde eğitim gören öğrencilerin eğitime erişimlerinin üst seviyede sağlanabilmesi için ülke genelindeki okullara il/ilçe nakil komisyonlarınca yerleştirilmeleri uygulamasına bu yıl Adıyaman, Hatay, Maraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Antep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde devam edilecek.

Eğitim altyapısının deprem öncesinden daha iyi bir duruma getirmek için yürütülen bakım-onarım, güçlendirme ve yeni yapım işlerinin planlı bir şekilde devam etmesinin yanı sıra bu yatırımların gecikmelere yol açmadan belirlenen süre içinde hizmete alınabilmesi için gerekli bütün önlemler alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Mevsimlik Tarım İşçileri Genelgesi kapsamında mevsimlik tarım işçisi, göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitime erişimlerine ilişkin Bakanlığın ilgili Genelge'sinde belirtilen hususlara riayet edilecek.

(RT)