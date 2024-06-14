Tekin'den Gebze'deki mezuniyet töreniyle ilgili ikinci açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Etimesgut Şehit Yasin Kendircioğlu Ortaokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı.

Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Alaettin Kurt Anadolu Lisesi yönetiminin, mezuniyet törenine bazı öğrencilerin giydikleri elbiseyi gerekçe göstererek almamasıyla ilgili ikinci bir açıklama yaptı.

Tekin, olayın medyatik hale getirildiğini öne sürdü ve basını suçladı. Bakan, "Bunun çözümünü aramadan doğrudan bu şekilde medyatik hale getirilmesinin basın etiği açısından da toplumsal etik açısından da doğru olmadığına inanıyorum" dedi.

Tekin, ayırca ihmali olan kişilerle ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi.

Tekin, elbise giyen öğrencilerin törene alınmamasını yorumladı: Basit bir olay

"Medyatik hale getirildi"

Tekin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu türden istemediğimiz olaylar olduğunda iyi niyetli bir yaklaşımla önce bakanlığımızın İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, İlçe Milli Eğitim müdürlüklerimizin sorunu çözebilecek kişilerin haberdar olması gerekiyor.

Bunun çözümünü aramadan doğrudan bu şekilde medyatik hale getirilmesinin basın etiği açısından da toplumsal etik açısından da doğru olmadığına inanıyorum.

"Yani cımbızla çekiyorlar..."

Olayın başlangıç noktasında, dün akşam bir yerde söyledim, yani cımbızla çekiyorlar. Başlangıç noktasında okul müdürü öğrenci arkadaşlardan mezuniyet töreninin yapılacağı alanın büyüklüğü kadar bir kontenjan veriyor.

Yani her öğrenciye 4 kontenjan veriyor ve 'kiminle beraber geleceksin' diye soruyor. Olayın başlangıcı okul müdürü bu listede isimlerini verdiğiniz kişiler... 'Çünkü bizim burada bir kapasitemiz var, bu kadar kişiyi misafir edebiliriz.'

Gebze'de okul yönetimi öğrencilerin kıyafetine 'uygunsuz' dedi, törene almadı

"Öğrenciler iki kat misafirle geliyorlar"

Başlangıç aşamasında listede ismi olmayan, öğrenci arkadaşlarımız listede yazdığının iki katı kadar misafirle gelmek isteyince okul müdürü doğal olarak diyor ki 'biz bu listedeki isme göre bir organizasyon yaptık, önce listedeki isimleri alalım yer kalırsa sizleri de alırız' diye başlıyor tartışma ve ondan sonra arzu etmediğimiz boyuta ulaşıyor. Fakat bu olay duyulur duyulmaz İlçe Milli Eğitim Müdürümüz 7-8 dakika içerisinde olay yerine intikal ediyor ve problemi çözüp çocuklarımızın mezuniyet törenine katılması sağlanıyor.”

"Yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olay"

Okul müdürünün öğrencileri okula “uygunsuz kıyafet” gerekçesi ile alınmamasını kıyafet yönetmeliğine dayandırmasıyla ilgili ise Bakan Tekin şunları söyledi: “Gelelim mevzuya okul müdürümüz olay artık yönetilemez boyuta geldikten sonra, yönetmelik ifadesi diye tanımladığı şey normal okulumuzun eğitim-öğretim kısmıyla ilgili bir yönetmelik. Madde onunla ilgili madde, mezuniyet töreni ve benzer etkinlikleri bu çerçevede değerlendirmek doğru değil. Nitekim İlçe Milli Eğitim Müdürümüz de geldikten sonra sorunu çözüyor. Yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olay. Bakanlık olarak ihmali yanlışı olan kişilerle ilgili gerekli işlemleri incelemeleri yapacağız."

(RT)