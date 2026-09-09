Tekin, “cuma mescidi” düzenlemesini güvenlik gerekçesiyle savundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Valiliği’nin okullarda cuma namazı için mescit alanları oluşturulmasına ilişkin düzenlemesi hakkında açıklama yaptı.

Tekin, DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki’nin soru önergesine verdiği yanıtta, uygulamanın cuma namazı için okul dışına çıkmak isteyen öğrencilerin güvenliği gerekçesiyle hayata geçirildiğini söyledi.

Tekin’e göre düzenlemenin amaçlarından biri de okul dışına çıkışların azaltılması ve ders saati kayıplarının önlenmesi.

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“Eğitim alanları mescide dönüştürülmeyecek”

Tekin, mevcut okullardaki derslik, laboratuvar, kütüphane, atölye, spor alanı ve diğer eğitim alanlarının mescide dönüştürülmesinin planlanmadığını belirtti.

Bakan, yalnızca eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmayan boş alanların değerlendirileceğini, ibadet alanlarının büyüklüğünün de okulların fiziki olanaklarına göre belirleneceğini söyledi.

Bakanlığın yanıtında ayrıca öğrencilerin cuma namazına katılıp katılmadığına ilişkin yoklama ya da liste tutulmayacağı ve öğrenci veya velilere inançları konusunda soru yöneltilmeyeceği ifade edildi.

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Saki: Hukuki dayanağı nedir?

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, düzenlemeyi Meclis gündemine taşımış ve Milli Eğitim Bakanlığı’na uygulamanın hukuki ve pedagojik dayanağını sormuştu.

Saki, valilik yazısının mevcut yönetmeliklerde yer alan mescit düzenlemelerini genişlettiğini savunarak, bütün eğitim kurumlarında “cuma mescidi” oluşturulmasının hangi hukuki yetkiye dayandığının açıklanmasını istemişti.

Saki ayrıca ÇEDES, din dersleri, imam hatip politikaları ve dini kurumlarla yapılan protokolleri hatırlatarak düzenlemeyi eğitim politikalarındaki dinselleşme tartışmalarıyla ilişkilendirmişti.

Valilik ne istemişti?

İstanbul Valiliği temmuz ayında 39 ilçe kaymakamlığına gönderdiği yazıda, yeni yapılacak okul ve eğitim kurumlarının projelerinde cuma namazı kılınabilecek kapasitede mescit alanlarına yer verilmesini istemişti.

Mevcut okullarda ise uygun ve kullanılmayan alanların olanaklar çerçevesinde “cuma mescidi” olarak düzenlenmesi talep edilmişti.

Valilik, uygulamayı öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının ibadet ihtiyaçlarının karşılanması ve öğrencilerin ibadet amacıyla okul dışına çıkışlarının azaltılması gerekçelerine dayandırmıştı.

(NÖ)