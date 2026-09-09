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YT: Yayın Tarihi: 09.09.2026 12:19 9 Eylül 2026 12:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.09.2026 13:57 9 Eylül 2026 13:57
Okuma Okuma:  2 dakika

Tekin, “cuma mescidi” düzenlemesini güvenlik gerekçesiyle savundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Valiliği’nin okullarda “cuma mescidi” oluşturulmasına ilişkin yazısının, öğrencilerin okul dışına çıkmasını ve ders kaybını azaltmayı amaçladığını söyledi. DEM Parti Milletvekili Özgül Saki ise düzenlemenin hukuki ve pedagojik dayanağını Meclis gündemine taşıdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Tekin, “cuma mescidi” düzenlemesini güvenlik gerekçesiyle savundu
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Valiliği’nin okullarda cuma namazı için mescit alanları oluşturulmasına ilişkin düzenlemesi hakkında açıklama yaptı.

Tekin, DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki’nin soru önergesine verdiği yanıtta, uygulamanın cuma namazı için okul dışına çıkmak isteyen öğrencilerin güvenliği gerekçesiyle hayata geçirildiğini söyledi.

Tekin’e göre düzenlemenin amaçlarından biri de okul dışına çıkışların azaltılması ve ders saati kayıplarının önlenmesi.

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“Eğitim alanları mescide dönüştürülmeyecek”

Tekin, mevcut okullardaki derslik, laboratuvar, kütüphane, atölye, spor alanı ve diğer eğitim alanlarının mescide dönüştürülmesinin planlanmadığını belirtti.

Bakan, yalnızca eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmayan boş alanların değerlendirileceğini, ibadet alanlarının büyüklüğünün de okulların fiziki olanaklarına göre belirleneceğini söyledi.

Bakanlığın yanıtında ayrıca öğrencilerin cuma namazına katılıp katılmadığına ilişkin yoklama ya da liste tutulmayacağı ve öğrenci veya velilere inançları konusunda soru yöneltilmeyeceği ifade edildi.

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Saki: Hukuki dayanağı nedir?

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, düzenlemeyi Meclis gündemine taşımış ve Milli Eğitim Bakanlığı’na uygulamanın hukuki ve pedagojik dayanağını sormuştu.

Saki, valilik yazısının mevcut yönetmeliklerde yer alan mescit düzenlemelerini genişlettiğini savunarak, bütün eğitim kurumlarında “cuma mescidi” oluşturulmasının hangi hukuki yetkiye dayandığının açıklanmasını istemişti.

Saki ayrıca ÇEDES, din dersleri, imam hatip politikaları ve dini kurumlarla yapılan protokolleri hatırlatarak düzenlemeyi eğitim politikalarındaki dinselleşme tartışmalarıyla ilişkilendirmişti.

Valilik ne istemişti?

İstanbul Valiliği temmuz ayında 39 ilçe kaymakamlığına gönderdiği yazıda, yeni yapılacak okul ve eğitim kurumlarının projelerinde cuma namazı kılınabilecek kapasitede mescit alanlarına yer verilmesini istemişti.

Mevcut okullarda ise uygun ve kullanılmayan alanların olanaklar çerçevesinde “cuma mescidi” olarak düzenlenmesi talep edilmişti.

Valilik, uygulamayı öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının ibadet ihtiyaçlarının karşılanması ve öğrencilerin ibadet amacıyla okul dışına çıkışlarının azaltılması gerekçelerine dayandırmıştı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
okul 2026-2027 eğitim öğretim yılı İstanbul Valiliği Özgül Saki Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
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