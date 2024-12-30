Tekin: 2025'te KPSS olmayacak, Akademi Giriş Sınavı yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Sabancı Öğretmenevi’nde gazetecilerle bir araya geldi.

Buluşmada eğitimde 2024 yılını değerlendiren Tekin, 2025’te atılacak adımları da anlattı.

2025 yılında öğretmen adayları için KPSS olmayacağını söyleyen Tekin, “ÖSYM ile yaptığımız protokolle Akademi Giriş Sınavı’nı organize ettik. Adaylar, bu yıl ilk defa 13 Temmuz’da bu sınava girecek, elde edecekleri skorlara göre Milli Eğitim Akademisi’ne dahil olacak” dedi.

Tekin, ilkokullarda karnenin de kalkacağını belirtti ve “Şimdi önümüzdeki yılla ilgili ilkokullarda karne uygulamasının yerine gelişim raporu uygulamasına geçmiş olacağız” diye konuştu.

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NTV’nin haberine göre; Tekin’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“Akademi Giriş Sınavı yapılacak”

“2025’te öğretmen adayı arkadaşlarımız için KPSS olmayacak. ‘Akademi Giriş Sınavı (AGS)’ adıyla bir sınav gerçekleştireceğiz. Sınavı 13 Temmuz’da ÖSYM yapacak. AGS sonuçlarına göre Millî Eğitim Akademisine giriş süreci başlayacak. Akademideki eğitimden sonra da öğretmen arkadaşlarımızı istihdam edeceğiz.

Akademi Giriş Sınavı’nın KPSS’den önemli farklılıklarından bir tanesi şu olacak; Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızın onayladığı programlar Akademi Giriş Sınavı’nın bir parçası hâline dönüşmüştür. Yani olağan testlerin dışında onu da sürecin içerisine dâhil etmiş olduk.

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“Güvenlik soruşturması bitenler göreve başlayacak”

2024 KPSS’ye giren öğretmen arkadaşlarımız için kadro dağılımlarını yapıldıktan sonra alıma çıkacağız. 'Öğretmen Akademi' henüz yürürlüğe girmedi. Bize kaç kadro verilirse atamaları mevcut prosedüre göre yapacağız. Güvenlik soruşturması biten arkadaşlar göreve başlıyor hemen. Bu hafta biterse bu hafta, önümüzdeki hafta biterse önümüzdeki hafta başlar.

Israrla deniyor ki işte ‘Bin civarında adayın sıralamada yeri değişti.’ Şimdi ben kimsenin yerinin değişmeyeceğinin garantisini zaten vermiyorum ki. Mülakat performansınıza göre değişebilir. Sıralaması değişmekten kastım; birinci olan kişiyi 20 bininci yapmamışızdır, 160. kişi, 180. olmuş. Dolayısıyla bu eleştiriler ‘işte bunları da atayın’ demek kabaca şu anlama geliyor.

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Özel okullarla ilgili düzenleme

Bu yıl özel okul ücretleri 180-200 bin lira bandındaydı. Özel okullar eğitim ücretlerine enflasyon oranında zam yapamadıkları zaman bunu başka alanlarda telafi etme yoluna gidiyorlardı. Okul ücretleri, fahiş ücretle kitap satma gibi konularda yönetmelik çalışmamız var. Orada da bir düzenleme yapacağız.

Millî zekâ testi uygulaması

Velilere tavsiyem açıkladığımız müfredata, ulaştırdığımız materyallere odaklansınlar. Sınav sistemi değişir değişmez öyle bir şey söylemiyorum ama sınavın içeriğiyle ilgili değişiklikler için zaten hazırlıklarımız da var. Sınavın içeriği de bu formata dönecek. Yani programla uyumlu hâle gelecek.

Daha lansmanını yapmadığımız bir zekâ testi uygulaması var. BİLSEM’deki sınavları artık o uygulamayla yapacağız. Yerli ve millî zekâ testi uygulaması 2025’te ilk defa uygulanacak. Orada kullandığımız uygulamayı başka ülkeden satın almıştık.

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“Yılbaşı kutlaması yanlış anlaşıldı”

Yılbaşı kutlaması ile ilgili değil de ailelere maddi külfet getirecek şeylere girilmemesi yönünde daha önce yaptığımız değişiklik hatırlatıldı. Okulların öğrencileri, velileri zan altında külfet altında bırakacak şekilde kullanılmasına karşıyız. Mezuniyet törenlerini ve baloları da yasaklamadık. O da yanlış anlaşıldı. Biz çocuklarımızın mezuniyet programları okullarda yapılsın dedik."

MEB'den karne açıklaması Tekin'in ardından MEB karne uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı. Karne uygulamasının kademeli olarak uygulanacağı belirten MEB, şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ilkokullarda bu yıl 1. sınıflarda uygulandığı için gelişim raporu da önümüzdeki karne döneminde (17 Ocak 2025) ilkokul birinci sınıflara verilecek, kademeli olarak diğer sınıflara uygulanacak."

(RT)