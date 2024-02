Têkildarî êrîşa çekdarî ya li Kuçukçekmeceyê 17 kes hatin desteserkirin

Li dijî namzetê Şaredariya Kuçukçekmeceyê ya AKPê Azîz Yenîay di dema xebatên hilbijartinê de êrişeke çekdarî pêk hatibû. Wezîrê Navxweyî Alî Yerlîkaya têkildarî êrişê daxuyanî da.

Yerlîkaya got, “Di operasyonên ku li 57 navnîşanên cuda hatin kirin de 17 kes hatin desteserkirin. Her weha dest danîne ser 3 çekên bê ruxset û operasyonên me berdewam dikin.

Kesek bi giranî birîndar bû

Yerlikaya di daxuyaniya xwe ya duh li ya Midûriyeta Polîsan a Stenbolê ya li Vatanê de diyar kir ku di êrîşa çekdarî ya li Kuçukçekmeceyê de welatiyekî bi giranî birîndar bûye.

Wezîr Yerlîkaya destnîşan kir ku wek Wezareta Karên Navxweyî ji bo ku Hilbijartina Rêveberiyên Herêmî ya 31ê Adarê jî wek hilbijartinên din di nav aramî û ewlehiyê da bên kirin hemû tedbîrên xwe bi hesasiyet girtine.

Çi bûbû?

Di 10ê Sibatê de di dema xebatên hilbijartinê yên namzetê şaredariya AKPê ya Kuçukçekmeceyê Azîz Yenîay de êrişeke çekdarî pêk hat û di êrîşa çekdarî de kesek bi giranî birîndar bû.

Li gor nûçeya AAyê di dema serdana Yeniay ya li komeleyeka ku li Taxa Kanaryayê de kesên nasnameya wan nediyar in ku di derdora seat 16.30an de bi wesayiteke spî hatin cihê bûyerê bi çeka lûle dirêj gule reşandin.

Di êrîşê de E.G.D yê 32 salî ku bi giranî birîndar bû û hin avahî û wesayîtên derdorê jî bûn hedefa guleyan.

