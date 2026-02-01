Tekel bayileri: Migros direnişi bitene kadar Efes ürünleri satılmayacak

Migros depo işçileri, yüzde 28’lik düşük zam dayatmasına ve ağır çalışma koşullarına karşı haklarını savunmak için başlattıkları direnişi sürdürüyor.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Migros işçilerinin gasp edilen hakları iade edilene ve meşru talepleri eksiksiz karşılanana kadar Efes markasına ait hiçbir ürünün bayilerde satılmayacağını açıkladı. Aybaş, bu boykotun ülke genelinde kararlılıkla ve kesintisiz biçimde devam edeceğini vurguladı.

KESİNTİSİZ ve… pic.twitter.com/1heRB5rifm — Özgür Aybaş (@AybasOzgur) February 1, 2026

Eylemdeki Migros Depo işçilerine patron Tuncay Özilhan'ın evinin önünde polis müdahalesi

Aybaş, yaptığı açıklamada işçilerin mücadelesinin yalnızca ücret artışıyla sınırlı kalmadığını belirtti. Güvencesiz çalışma koşullarına, uzun mesai saatlerine ve işyerlerindeki baskılara karşı verilen mücadelenin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Aybaş, “Bir işçiye yapılan saldırı, tüm işçi sınıfına yapılmıştır” dedi. Tekel bayilerinin Migros işçileriyle omuz omuza durduğunu söyledi.

Türkiye’nin dört bir yanındaki büfe, dükkân ve bayilerde Efes ürünlerini raflardan kaldıracaklarını dile getiren Aybaş, boykot kararını işçilerin hakları eksiksiz biçimde geri verilene kadar sürdüreceklerini yineledi.

Aybaş şöyle dedi:

“Boykot var!

Türkiye’nin dört bir yanında; büfelerimizde, dükkânlarımızda, bayilerimizde ve tüm mağazalarımızda Efes biranın hiçbir ürünü yer almayacak.

Bu boykot, Migros işçilerinin gasp edilen hakları iade edilene ve meşru talepleri eksiksiz karşılanana kadar kesintisiz ve kararlı biçimde sürecek. Sermaye düzenine teslim olmayacağız!

Kölece çalışmaya, güvencesizliğe ve baskıya boyun eğmeyeceğiz. Bir işçiye yapılan saldırı, tüm işçi sınıfına yapılmıştır!”

İşçilerin talepleri ne? Net %50 ücret zammı:

İşçiler, Migros’un teklif ettiği %28–30’luk artışı yetersiz bularak maaşlara net %50 zam istiyorlar. Banka promosyonlarının eksiksiz ödenmesi:

Promosyon gelirlerinin işçilere tam olarak verilmesi talep ediliyor. Vergi yükünün işveren tarafından karşılanması:

İşçiler, vergi dilimi farklarının Migros tarafından üstlenilmesini istiyorlar. Depo işkolunda kadrolu istihdam:

Taşeron sistemine son verilmesi ve tüm taşeron işçilerin Migros kadrosuna alınması talep listesinde. İşten çıkarılan işçilerin geri alınması:

Eylemler nedeniyle işten çıkarılanların tekrar işe dönmesi isteniyor. Sendikal haklara saygı ve örgütlenme özgürlüğü:

Bazı destek açıklamalarında işçilerin sendikal tercih ve haklarının tanınması gerektiği vurgulanıyor.