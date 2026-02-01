ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 01.02.2026 15:20 1 Şubat 2026 15:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.02.2026 15:27 1 Şubat 2026 15:27
Okuma Okuma:  2 dakika

Tekel bayileri: Migros direnişi bitene kadar Efes ürünleri satılmayacak

Türkiye’nin dört bir yanındaki büfe, dükkân ve bayilerde Efes ürünlerini raflardan kaldıracaklarını dile getiren Aybaş, boykot kararını işçilerin hakları eksiksiz biçimde geri verilene kadar sürdüreceklerini yineledi.

BİA Haber Merkezi

Görsel: Sosyal Medya

Migros depo işçileri, yüzde 28’lik düşük zam dayatmasına ve ağır çalışma koşullarına karşı haklarını savunmak için başlattıkları direnişi sürdürüyor.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Migros işçilerinin gasp edilen hakları iade edilene ve meşru talepleri eksiksiz karşılanana kadar Efes markasına ait hiçbir ürünün bayilerde satılmayacağını açıkladı. Aybaş, bu boykotun ülke genelinde kararlılıkla ve kesintisiz biçimde devam edeceğini vurguladı.

Eylemdeki Migros Depo işçilerine patron Tuncay Özilhan'ın evinin önünde polis müdahalesi
Eylemdeki Migros Depo işçilerine patron Tuncay Özilhan'ın evinin önünde polis müdahalesi
31 Ocak 2026

Aybaş, yaptığı açıklamada işçilerin mücadelesinin yalnızca ücret artışıyla sınırlı kalmadığını belirtti. Güvencesiz çalışma koşullarına, uzun mesai saatlerine ve işyerlerindeki baskılara karşı verilen mücadelenin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Aybaş, “Bir işçiye yapılan saldırı, tüm işçi sınıfına yapılmıştır” dedi. Tekel bayilerinin Migros işçileriyle omuz omuza durduğunu söyledi.

Türkiye’nin dört bir yanındaki büfe, dükkân ve bayilerde Efes ürünlerini raflardan kaldıracaklarını dile getiren Aybaş, boykot kararını işçilerin hakları eksiksiz biçimde geri verilene kadar sürdüreceklerini yineledi.

Aybaş şöyle dedi:

“Boykot var!
Türkiye’nin dört bir yanında; büfelerimizde, dükkânlarımızda, bayilerimizde ve tüm mağazalarımızda Efes biranın hiçbir ürünü yer almayacak.

Bu boykot, Migros işçilerinin gasp edilen hakları iade edilene ve meşru talepleri eksiksiz karşılanana kadar kesintisiz ve kararlı biçimde sürecek. Sermaye düzenine teslim olmayacağız!

Kölece çalışmaya, güvencesizliğe ve baskıya boyun eğmeyeceğiz. Bir işçiye yapılan saldırı, tüm işçi sınıfına yapılmıştır!”

İşçilerin talepleri ne?

  1. Net %50 ücret zammı:
    İşçiler, Migros’un teklif ettiği %28–30’luk artışı yetersiz bularak maaşlara net %50 zam istiyorlar.
  2. Banka promosyonlarının eksiksiz ödenmesi:
    Promosyon gelirlerinin işçilere tam olarak verilmesi talep ediliyor.
  3. Vergi yükünün işveren tarafından karşılanması:
    İşçiler, vergi dilimi farklarının Migros tarafından üstlenilmesini istiyorlar.
  4. Depo işkolunda kadrolu istihdam:
    Taşeron sistemine son verilmesi ve tüm taşeron işçilerin Migros kadrosuna alınması talep listesinde.
  5. İşten çıkarılan işçilerin geri alınması:
    Eylemler nedeniyle işten çıkarılanların tekrar işe dönmesi isteniyor.
  6. Sendikal haklara saygı ve örgütlenme özgürlüğü:
    Bazı destek açıklamalarında işçilerin sendikal tercih ve haklarının tanınması gerektiği vurgulanıyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
migros Migros depo işçileri Migros Depo emek eylemi
ilgili haberler
Eylemdeki Migros Depo işçilerine patron Tuncay Özilhan'ın evinin önünde polis müdahalesi
31 Ocak 2026
/haber/eylemdeki-migros-depo-iscilerine-patron-tuncay-ozilhan-in-evinin-onunde-polis-mudahalesi-316215
Migros işçileri iş bıraktı: Yüzde 1 krizi
25 Ocak 2026
/haber/migros-iscileri-is-birakti-yuzde-1-krizi-315991
Migros direnişçisi Gülhan Esen’in öldürülmesine ilişkin karar bir kez daha ertelendi
10 Şubat 2025
/haber/migros-direniscisi-gulhan-esenin-oldurulmesine-iliskin-karar-bir-kez-daha-ertelendi-304409
Migros’un yapay zeka asistanı: Şirket, kafes yumurtası satarak eziyete destek oluyor
26 Eylül 2023
/haber/migrosun-yapay-zeka-asistani-sirket-kafes-yumurtasi-satarak-eziyete-destek-oluyor-285375
Migros işçilerinden YemekSepeti işçilerine destek
23 Şubat 2022
/haber/migros-iscilerinden-yemeksepeti-iscilerine-destek-258181
Direnişten zafere: Migros işçilerinin eylemi halayla bitti
21 Şubat 2022
/haber/direnisten-zafere-migros-iscilerinin-eylemi-halayla-bitti-258054
Direnen Migros işçileri haklarını kazandı
20 Şubat 2022
/haber/direnen-migros-iscileri-haklarini-kazandi-258020
